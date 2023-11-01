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Каким был 2023 год для украинского бизнеса: Киевстар проводит традиционный опрос
Крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций Киевстар уже второй год проводит опрос среди предпринимателей. Компания хочет понять, как прошел этот год для украинского бизнеса, как изменилась работа, подходы и инструменты, с какими вызовами столкнулись компании и как они их преодолевали.
Присоединяйтесь к опросу по ссылке , это займет до 15 минут вашего внимания.
Все участники опроса впоследствии получат доступ к итоговому аналитическому материалу Kyivstar Business Hub . Это позволит представителям разных компаний полнее узнать состояние их отрасли и украинского рынка в целом, оставаться в курсе актуальных тенденций, уточнить бизнес-стратегию на следующий год. А также может помочь найти новые идеи для дальнейшего развития.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Справка о Киевстаре
Киевстар – крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на июнь 2023 года обслуживал 24,1 млн. абонентов мобильной связи и более 1,1 млн. абонентов «Домашнего интернета». Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, включая 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и т.д. Киевстар помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. С начала полномасштабной войны компания выделила более 1,3 млрд. грн. в поддержку ВСУ, общества, абонентов. Единственный акционер Киевстара – международная Группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: [email protected], www.kyivstar.ua