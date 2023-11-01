Яким був 2023 рік для українського бізнесу: Київстар проводить традиційне опитування

Найбільший український оператор електронних комунікацій Київстар вже другий рік поспіль проводить опитування серед підприємців. Компанія хоче зрозуміти, як минув цей рік для українського бізнесу — як змінилася робота, підходи та інструменти, з якими викликами зіштовхнулися компанії та як вони їх долали.

Долучайтесь до опитування за посиланням, це займе до 15 хвилин вашої уваги.

Усі учасники опитування згодом отримають доступ до підсумкового аналітичного матеріалу на Kyivstar Business Hub. Це дозволить представникам різних компаній повніше дізнатися про стан їхньої галузі та українського ринку загалом, залишатися в курсі актуальних тенденцій, уточнити бізнес-стратегію на наступний рік. А також може допомогти знайти нові ідеї для подальшого розвитку.

Довідка про Київстар

Київстар – найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на червень 2023 року обслуговував 24,1 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів «Домашнього інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар допомагає абонентам, суспільству і країні долати складнощі військового часу. Від початку повномасштабної війні компанія виділила понад 1,3 млрд грн на підтримку ЗСУ, суспільства, абонентів. Єдиний акціонер Київстару – міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар 25 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на телеком-ринку, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua