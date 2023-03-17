"Клиенты ожидают, что бизнес будет восстанавливать Украину": о чем рассказали спикеры Business Wisdom Summit

15 марта впервые с начала полномасштабной войны состоялся Business Wisdom Summit. Мероприятие объединило более 200 участников и 30 спикеров в безопасном помещении отеля InterContinental Kyiv.

Главной темой саммита стали эффективные стратегии сохранения и развития бизнеса в военное время. В формате панельных дискуссий, выступлений и открытого интервью топовые управленцы и владельцы компаний обсудили актуальные вызовы бизнеса, релокацию, поиск финансирования, создание КСО-инициатив и другие вопросы.

Вопросу привлечения финансирования бизнеса за войны была посвящена первая панельная дискуссия саммита. В ней приняли участие член правления по вопросам малого и среднего бизнеса ПриватБанка Евгений Заиграев , председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов , управляющая партнер ЮК Nobili Наталья Тищенко и директор департамента корпоративного бизнеса, член правления банка "Південний" Александр Матюшенко .

Все участники согласились с важной ролью государственной поддержки для банков и бизнесов в войну, когда риски финансирования очень велики. Также спикеры подтвердили дальнейшую поддержку предпринимателей.

" Стратегия ПриватБанка предполагает фокусировку прежде всего на кредитовании МПБ. В этом году мы планируем рост портфеля финансирования микро, малого и среднего бизнеса на 10 млрд грн, а это на 35%", - поделился Евгений Заиграев .

Вопросу привлечения финансирования бизнеса за войны была посвящена первая панельная дискуссия саммита

О том, что сегодня делает вся телеком-индустрия, чтобы и в дальнейшем обеспечивать связь украинцам, и как Киевстар удалось сохранить показатели на близком к довоенному уровне, рассказал президент компании Александр Комаров :

" Главный фактор несокрушимости - подготовка к войне. В Киевстаре оценивали риски и разрабатывали план управления сетью во время турбулентности, перевозки людей, переноса наиболее тяжелых технологических узлов из небезопасных территорий" .

Президент компании Киевстар Александр Комаров

Почему инвесторам стоит вкладываться в рынок бронезащиты, рассказала директор по стратегическому развитию "Украинская Броня" Анастасия Макова . А руководитель стратегического бизнес-направления Украина-Юго-Восточная Азия Kormotech Эдуард Бабенко продемонстрировал, как построение качественных отношений с партнерами помогает развиваться в турбулентные времена. Компания Kormotech вошла в 15% бизнесов, закончивших 2022 год с прибылью.

"Забота о людях всегда была главным нашим фокусом. Клиенты, сотрудники, партнеры — наш приоритет. Именно наши тесные связи помогли нам сохранить партнеров и клиентов, выжить нам и другим бизнесам. Это стало главным драйвером роста оборота на 30% в гривне на фоне нисходящего рынка», – говорит Эдуард Бабенко.

Важность построения крепких партнерских отношений подтвердил и СЕО Nemiroff Юрий Сорочинский . Благодаря этому доля Nemiroff по всему экспорту водки Украины за 2022 год выросла до 45,2%, несмотря на ограничения и логистический кризис.

Война углубила теневую экономику, и сейчас это является наибольшим вызовом для нас" – во время открытого интервью председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ответил на главные вопросы предпринимателей и рассказал, какие налоговые инициативы будут внедрены в ближайшем будущем.

Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев ответил на главные вопросы предпринимателей

Как искать клиентов и отвечать на их потребности в военное время, в формате панельной дискуссии обсудили генеральный директор Медицинской лаборатории ДІЛА Алексей Бабич , директор по маркетингу Новой почты Павел Даниман и директор по маркетингу "Люксоптика" Виолета Титаренко . Модератором выступил В2В-директор Киевстар Константин Вечер.

Главный секрет адаптивности бизнеса во время войны – это общаться с клиентом и слушать, чего он хочет. Только когда он закрывает потребности клиента, он будет успешным. Услышав своего клиента, Новая почта ускорила международную экспансию, "Люксоптика" и ДІЛА открыли отделения в Западной Украине и запустили промо предложения.

Как искать клиентов и отвечать на их потребности в военное время, обсудили в формате панельной дискуссии

Еще одна панельная дискуссия была посвящена КСО. Инструментами, трендами и лучшими практиками социальных проектов поделились директор по рекламе и маркетингу "Эпицентр" Ирина Шинкаренко , директор по корпоративным коммуникациям FAVBET Ксения Тюрикова и директор по управлению репутацией и КСО Kormotech Екатерина Ковалюк . Модератором выступила руководитель проекта MMR Екатерина Машевская.

В своих КСО-проектах мы сфокусировались на двух сферах - восстановлении Украины и помощи украинской армии. Сегодня важно инвестировать в образование и технологии, помогать кибервойскам, которые не раз помогали в сохранении энергообъектов. Еще одним из трендов КСО является восстановление Украины на материально -техническом уровне " , - поделилась Ксения Тюрикова.

На панели КСО спикеры поделились инструментами, трендами и лучшими практиками социальных проектов.

Генеральный директор ОДО "ИнтерХим" Анатолий Редер рассказал, как компании удалось оптимизировать производство, несмотря на военные вызовы. Главное условие успеха состоит в оценке рисков и четком плане управления ими.

Что ждет рынок медицинских услуг в Украине в ближайшем будущем, спрогнозировал директор "Фрезениус Медикал Кер Украина" Роман Шурдук , а на возмещение каких убытков может рассчитывать бизнес и о потенциальных путях компенсации, рассказала руководитель судебной практики LCF Law Group Ирина Кобец . Автор и лектор курсов по инвестициям ООО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «БИРЖЕВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Роберт Ли рассказал о восстановлении Украины через демонополизацию и развитие рынка капитала.

Как строить стратегию, учитывая вызовы войны, удовлетворять клиентов, помогать команде и ВСУ, обсудили на брейншторме исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук , СЕО "Смарт-Холдинг" Юлия Кирьянова , СЕО и соучредитель Uklon Дмитрий Дубровский и СЕО «Датагруп-Volia» Михаил Шелемба. Модерировала дискуссию директор по управлению репутацией Новой почты Елена Плахова .

"Мы проводили исследование ожиданий клиентов от бизнеса. Его результаты говорят о том, что сейчас клиенты ожидают от бизнеса выполнения функций за не свойственные ему вещи. Нет света дома - оно должно быть в почтовых отделениях и на заправках с генераторами. Нет интернета - так же. Нужно помочь ВСУ – бизнес может это сделать. 70% респондентов также ожидают, что после войны именно предприниматели будут восстанавливать страну", - рассказала Елена Плахова.

" Самым сбалансированным вариантом развития для украинского инвестора является сбалансированное партнерство с западным бизнесом. В нем локальный инвестор имеет индустриальную и кадровую экспертизу, тогда как иностранные компании - это доступ к рынкам капитала и технологиям. Такая синергия поможет нам на пути восстановления и модернизации" , - убеждена Юлия Кирьянова.

Если завтра ты не будешь иметь своей страны, то какая разница, сколько сотен миллионов у тебя на счету. Поэтому с первых месяцев я обращался к нашим партнерам за рубежом с запросом о финансировании оборудования для ВСУ " , - поделился Михаил Шелемба.

Развитие МСБ во время войны обсудили соучредитель заведений Honey и "Завертайло" Анна Завертайло и соучредитель сети фитнес-клубов Smartass Екатерина Кузьменко . Как координировать корпоративное волонтерство и новыми подходами по организации рабочего процесса поделились директор по корпоративным и юридическим вопросам «Империал Тобако» Юлия Завалишина и директор по коммуникациям и устойчивому развитию Starlight Media Яна Гончаренко . Модерировала дискуссию маркетинг-директор robota.ua Юлия Далибук .

Организаторы — бизнес/медиа бюро Ekonomika+, онлайн-медиа delo.ua и журнал "ТОП100. Рейтинги крупнейших" — благодарят партнеров саммита: генерального партнера Киевстар, бизнес-партнера TECHIIA , технологического партнера Favbet, главного партнера «ИнтерХим», принимающего партнера гостиницу InterContinental Kyiv, компании Pepsico, БКК, Nemiroff, Bayadera Group, и MAISON CASTEL.

А также медиапартнерам: Infovizion, Мегаполис, ТРК Киев, 33 канал, НОВОСТИ LIVE, X-VIZION, inventure, Первый бизнес, Dsnews.ua, 44 ua, Liga zakon, posfactum, marketer.ua, КИЕВ ВЛАСТЬ, Комментарии, Киевские хроники, Апостроф, UA NEWS, Hurma.