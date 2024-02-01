Комитет Рады по финансам рекомендовал принятие законопроекта о растаможке авто онлайн

Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал принять законопроект №10380, касающийся исключения человеческого фактора из процесса растаможки автомобилей.

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Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.

Согласно его сообщению, речь идет о внесении изменений в раздел XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины и других законов Украины об особенностях осуществления таможенного декларирования легковых автомобилей средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг ("Дія").

"Законопроект разработан с целью обеспечения удобства подачи электронной таможенной декларации для таможенного оформления легкового автомобиля благодаря использованию средств Единого государственного вебпортала электронных услуг в течение периода до обретения Украиной статуса членства в ЕС", - пишет Гетманцев.

Он отметил, что важным аргументом введения предложенной законопроектом модели таможенного оформления является ликвидация возможности манипулирования со стоимостью легкового автомобиля, то есть коррупционной составляющей на таможне при определении таможенной стоимости легкового автомобиля, от которой рассчитываются таможенные пошлины.

Если будет введена новая модель, то будут ликвидированы схемы:

указание несуществующих повреждений и неисправностей легкового автомобиля;

изменение модификации легкового автомобиля;

подделка договоров купли-продажи легкового автомобиля (купчих, инвойсов);

изменение показателей одометра (искусственное увеличение или уменьшение пробега легкового автомобиля).

В частности, положениями проекта Закона предлагается:

предусмотреть возможность представления электронной таможенной декларации средствами "Дії";

ввести электронную базу данных для корректировки таможенной стоимости транспортных средств, которая будет содержать информацию о таможенной стоимости новых легковых автомобилей с учетом марки, модели, объема цилиндров двигателя, типа горючего;

ввести механизм корректировки таможенной стоимости подержанных легковых автомобилей, который будет применяться в случае, когда задекларированная таможенная стоимость подержанного легкового автомобиля меньше стоимости легкового автомобиля, идентичного по марке, коммерческому описанию (модели) и характеристикам (год выпуска, тип и объем двигателя), содержащихся в Базе данных.

Растаможка авто в "Дії"

Проект закона №10380 о растаможке авто в "Дії" был зарегистрирован в Верховной Раде 5 января 2024 года.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что растаможка авто в "Дії" – это новый революционный сервис, убирающий из этого процесса человеческий фактор и, как следствие, коррупционные риски.

Растаможка при этом будет происходить удобно и быстро, а "Дія" даже поможет заполнять таможенную декларацию, подтянув информацию об автомобиле по VIN-коду.

Алгоритм растаможки через "Дію". Иллюстрация: Минцифра

Напомним, в феврале 2023 года Верховной Раде не хватило голосов для принятия законопроектов, позволяющих растаможку авто через сервис "Дія".

Михаил Федоров предположил, что провал голосования мог быть связан с неидеальностью инициатив и коммуникации с депутатами Верховной Рады, ведь "где-то не хватило голосов, потому что не было людей в зале".

Фото: ua.depositphotos.com