Комітет Ради з фінансів рекомендував прийняття законопроєкту про розмитнення авто онлайн

Комітет Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики рекомендував прийняти законопроєкт №10380, який стосується виключення людського фактору з процесу розмитнення автомобілів.

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Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

Згідно з його повідомленням, йдеться про внесення змін до розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України та інших законів України щодо особливостей здійснення митного декларування легкових автомобілів засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг ("Дія").

"Законопроєкт розроблено з метою забезпечення зручності подачі електронної митної декларації для митного оформлення легкового автомобіля завдяки використанню засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг протягом періоду до набуття Україною статусу членства в ЄС", - пише Гетманцев.

Він зазначив, що важливим аргументом впровадження запропонованої законопроектом моделі митного оформлення є ліквідація можливості маніпулювання з вартістю легкового автомобіля, тобто корупційної складової на митниці під час визначення митної вартості легкового автомобіля, від якої розраховуються митні збори.

Якщо буде запроваджена нова модель, то будуть ліквідовані схеми із:

зазначення неіснуючих пошкоджень та несправностей легкового автомобіля;

зміна модифікації легкового автомобіля;

підробка договорів купівлі-продажу легкового автомобіля (купчих, інвойсів);

зміна показників одометра (штучне збільшення або зменшення пробігу легкового автомобіля).

Зокрема, положеннями проекту Закону пропонується:

передбачити можливість подання електронної митної декларації засобами "Дії";

запровадити електронну базу даних для коригування митної вартості транспортних засобів, яка міститиме інформацію про митну вартість нових легкових автомобілів з урахуванням марки, моделі, об’єму циліндрів двигуна, типу пального;

запровадити механізм коригування митної вартості вживаних легкових автомобілів, який буде застосовуватися у разі, коли задекларована митна вартість вживаного легкового автомобіля, є меншою ніж вартість легкового автомобіля, ідентичного за маркою, комерційним описом (моделлю) та характеристиками (рік випуску, тип та об’єм двигуна), що міститься в Базі даних.

Розмитнення авто в "Дії"

Проєкт закону №10380 про розмитнення авто в "Дії" був зареєстрований у Верховній Раді 5 січня 2024 року.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що розмитнення авто в "Дії" – це новий революційний сервіс, який прибирає з цього процесу людський фактор та, як наслідок, корупційні ризики.

Розмитнення при цьому відбуватиметься зручно й швидко, а "Дія" навіть допоможе заповнювати митну декларацію, підтягнувши інфо про автівку за VIN-кодом.

Алгоритм розмитнення через "Дію". Ілюстрація: Мінцифра

Нагадаємо, у лютому 2023 року Верховній Раді не вистачило голосів для прийняття законопроєктів, які дозволили би розмитнення авто через сервіс "Дія".

Михайло Федоров висловив припущення, що провал голосування міг бути повʼязаний з неідеальністю ініціатив та комунікації з депутатами Верховної Ради, адже "десь не вистачило голосів, тому що не було людей в залі".

Фото: ua.depositphotos.com