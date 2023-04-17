Коммуникация во время войны: Ardis Group рассказала об активности с брендом Bergader

Любовь проходит испытание войной — украинцам приходится ждать близких с фронта и родных, разъехавшихся по разным городам и странам, поэтому команда Ardis Group создала активность, которая была бы доступна всем и передавала ощущение присутствия и поддержки.

О компании

Чтобы напомнить украинцам о важности любви к себе и силе настоящей любви к самым родным, команда Ardis Group запустила романтический спецпроект и провела активации в социальных сетях и на двух радиостанциях — Хит FM и Kiss FM. Слушателям дали возможность признаться в чувствах в партнерстве с одним из крупнейших радиохолдингов Украины TAVR Media и брендом немецких сыров с семейными ценностями Bergader, который компания развивает на украинском рынке.

Лучший результат – это эмоция, которую вызывает у потребителя бренд. Bergader — посол новых вкусовых эмоций в Украине, такова и коммуникация с потребителями: эмоциональная и нетривиальная Назазар Максимец маркетинг-директор Ardis Group

Выбор канала коммуникаций

В условиях отключений света и постоянных тревог жители больших городов стали чаще пользоваться собственными авто. Радио, которое все больше стали слушать украинцы, один из самых доступных каналов коммуникации с потребителями. И первое, о ком мы думаем во время воздушных тревог – родные и самые дорогие.

Механика активности

Зарегистрированные на сайте слушатели оставляли свои теплые слова любви, поддержки и чувств. 10 февраля признания украинцев транслировались в режиме реального времени по радио. Для самых теплых историй приготовили вкусную и уютную корзину с сыром, свечами, теплым коциком и бокалами. Этим создали атмосферу покоя и комфорта, которая нужна каждому в это тяжелое время.

«Жизнь продолжается, украинцы продолжают влюбляться, встречаться, устраивать романтические ужины, готовы приобщаться к теплым инициативам и на всю страну транслировать свою любовь к самым родным, даже в такой сложный период, поэтому это все сейчас актуально» Владимир Педорич Коммерческий директор TAVR Media

В социальных сетях команда Ardis Group инициировала конкурс по розыгрышу набора сыров от Bergader, игристого, уютного набора свечей, коцика, буклета с рецептами и романтического плейлиста среди всех подписчиков страницы Bergader в Instagram.

Активация получила теплую поддержку от лидеров мнений и блоггеров, которые готовили романтические блюда: пиццу с сыром Mini Brie и грушей в виде сердца, легкий салат с рукколой, хамоном, пикантным Edelpilz и спагетти со сливочным соусом на основе Bavaria Blu.

Результаты кампании

более 3 млн слушателей услышали признание в любви;

показатель 7 средней частоты контакта с рекламным сообщением;

охват по радио составил 27% от населения в возрасте 12-65 лет;

в диджитале охват около 1,5 млн человек;

количество показов баннеров на сайтах Kiss FM и Xit FM превысило 150 тыс.;

в социальных сетях охватили 170 тыс. пользователей;

общие просмотры розыгрыша на социальных страницах Bergader достигли 290 тыс.