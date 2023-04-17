Комунікація під час війни: Ardis Group розповіла про активність з брендом Bergader

Кохання проходить випробування війною — українцям доводиться чекати близьких з фронту та рідних, що роз’їхалися по різних містах і країнах, тому команда Ardis Group створила активність, яка була б доступною для всіх і передавала відчуття присутності та підтримки.

Про кампанію

Щоб нагадати українцям про важливість любові до себе та силу справжнього кохання до найрідніших, команда Ardis Group запустила романтичний спецпроєкт та провела активації у соціальних мережах і на двох радіостанціях — Хіт FM та Kiss FM. Слухачам дали можливість освідчитися у почуттях в партнерстві з одним із найбільших радіохолдингів України TAVR Media і брендом німецьких сирів із сімейними цінностями Bergader, який компанія розвиває на українському ринку.

Кращий результат це емоція, яку викликає у споживача бренд. Bergader — амбасадор нових смакових емоцій в Україні, такою є і комунікація зі споживачами: емоційною та нетривіальною Назазар Максимець маркетинг-директор Ardis Group

Вибір каналу комунікацій

В умовах відключень світла та постійних тривог, мешканці великих міст почали частіше користуватись власними авто. Радіо, яке все більше стали слухати українці, є одним з найбільш доступних каналів комунікації зі споживачами. І перше, про кого ми думаємо під час повітряних тривог — рідні та найдорожчі.

Механіка активності

Зареєстровані на сайті слухачі залишали свої теплі слова кохання, підтримки та почуттів. 10 лютого зізнання українців транслювались в режимі реального часу на радіо. Для найтепліших історій приготували смачний та затишний кошик із сиром, свічками, теплим коциком та келихами. Цим створили атмосферу спокою та комфорту, яка потрібна кожному у цей важкий час.

«Життя продовжується, українці продовжують закохуватись, зустрічатись, влаштовувати романтичні вечері, готові долучатися до теплих ініціатив та на всю країну транслювати свою любов до найрідніших, навіть у такий складний період, тому це все зараз на часі» Володимир Педорич Комерційний директор TAVR Media

У соціальних мережах команда Ardis Group ініціювала конкурс з розіграшем набору сирів від Bergader, ігристого, затишного набору свічок, коцика, буклета з рецептами і романтичного плейлиста серед усіх підписників сторінки Bergader в Instagram.

Активація отримала теплу підтримку від лідерів думок та блогерів, які готували романтичні страви: піцу з сиром Mini Brie та грушею у вигляді серця, легкий салат з руколою, хамоном, пікантним Edelpilz та спагеті з вершковим соусом на основі Bavaria Blu.

Результати кампанії

понад 3 млн слухачів почули освідчення в коханні;

показник 7 середньої частоти контакту з рекламним повідомленням;

охоплення на радіо склало 27% від населення віком 12-65 років;

у діджиталі охоплення близько 1,5 млн людей;

кількість показів банерів на сайтах Kiss FM та Xit FM перевищила 150 тис;

у соціальних мережах охопили 170 тис. користувачів;

загальні перегляди розіграшу на соціальних сторінках Bergader досягли 290 тис.