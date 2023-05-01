Компания 104.ЮА передала ВСУ второй спецавтомобиль

1 мая 2023, Киев. Вместе со своими клиентами компания 104.ЮА реализует инициативу "Авто для ВСУ". По состоянию на апрель 2023 года финансирование этого проекта превысило 700 тыс. грн.

Начатая 104.ЮА акция "Авто для ВСУ" предусматривает участие работников и клиентов компании в сборе средств на приобретение и подготовку внедорожников для выполнения боевых задач. С каждого реализуемого акционного товара 104.ЮА перечисляет от 30 до 500 грн на такую технику для армии. В ходе акции приобретено 12 мониторов качества воздуха, 778 котлов, 1 471 модем и 4 446 детекторов газа. Благодаря этому в апреле 104.ЮА в сотрудничестве с благотворительным фондом "Семь добродетелей" приобрела очередной внедорожник – на этот раз это Mitsubishi Shogun.

"К акции присоединились почти 6 700 клиентов, избравших наше газовое и другое оборудование. Мы благодарим всех, кто присоединился и внес свой вклад и продолжаем помогать нашей армии для того, чтобы реальными делами приблизить победу", - сказал Валерий Золотухин, директор компании 104 .ЮА.

Все приобретенные 104.ЮА автомобили проходят полное техническое обслуживание, необходимо усиление конструкции и получают камуфлированную покраску. Первый пикап Мitsubishi L200 был передан 46-й отдельной аэромобильной бригаде, которая принимала участие в обороне Соледара и Бахмута. Mitsubishi Shogun получили бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", которая известна как "бригада прорыва".

С апреля 2023 104.ЮА. вместе с РГК и фондом «Вернись живым» начали акцию "Год несокрушимости". Цель – собрать 1 млн грн на приобретение тренажера противотанкового ракетного комплекса (ПТРК). Благодаря ему бойцы ВСУ овладеют пользование ПТРК "Корсар". Присоединиться к этой инициативе можно, перейдя по ссылке или в 104.ua Клиентских пространствах.