Компанія 104.ЮА передала ЗСУ другий спецавтомобіль

1 травня 2023 року, Київ. Разом із своїми клієнтами компанія 104.ЮА реалізує ініціативу “Авто для ЗСУ”. Станом на квітень 2023 року фінансування цього проекту перебільшило 700 тис грн.

Започаткована 104.ЮА акція "Авто для ЗСУ" передбачає участь працівників та клієнтів компанії в зборі коштів на придбання та підготовку позашляховиків для виконання бойових задач. З кожного реалізованого акційного товару 104.ЮА перераховує від 30 до 500 грн на таку техніку для армії. Наразі в ході акції придбано 12 моніторів якості повітря, 778 котлів, 1 471 модем та 4 446 детекторів газу. Завдяки цьому в квітні 104.ЮА в співпраці із благодійним фондом "Сім чеснот" придбала черговий позашляховик – цього разу це Mitsubishi Shogun.

"До акції долучилися майже 6 700 клієнтів, які обрали наше газове та інше обладнання. Ми дякуємо усім, хто долучився і зробив свій внесок та продовжуємо допомагати нашій армії для того, щоб реальними справами наблизити перемогу", - сказав Валерій Золотухін, директор компанії 104.ЮА.

Всі придбані 104.ЮА автомобілі проходять повне технічне обслуговування, необхідне підсилення конструкції та отримують камуфльоване фарбування. Перший пікап Мitsubishi L200 був переданий 46 окремій аеромобільній бригаді, яка приймала участь в обороні Соледару та Бахмуту. Mitsubishi Shogun отримали бійці 47 окремої механізованої бригади "Маґура", яка відома як "бригада прориву".

З квітня 2023 року 104.ЮА. разом із РГК та фондом «Повернись живим» розпочали акцію "Рік незламності". Ціль - зібрати 1 млн грн на придбання тренажера протитанкового ракетного комплексу (ПТРК). Завдяки йому бійці ЗСУ опанують користування ПТРК "Корсар". Долучитись до цієї ініциативи можна, перейшовши за посиланням, або у 104.ua Клієнтських просторах.