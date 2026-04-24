"Красота — это мощная сила, которая помогает людям сохранять себя и находить свет даже в самые сложные времена", — Алена Банницына, "L'Oréal Украина"

Оборот "L'Oréal Украина" в 2025 году превысил 6,5 млрд грн – это плюс 15% к 2024 году. Как компании удается удерживать высокий темп роста?

- Такой результат является свидетельством того, что красота – это фундаментальная потребность человека, дающего внутреннюю силу и уверенность. Когда женщина утром выбирает любимый цвет помады, это ее личный манифест того, что жизнь продолжается, что она сильна и заслуживает заботы. Эта жизненная необходимость красоты держит наш рынок динамичным и дает возможность развивать бизнес на все вызовы настоящего.

Несмотря на сверхсложные условия, мы очень рады удерживать такой темп. Я бы выделила три основных фактора, которые помогают нам расти.

Первый – портфолио, дающее результат и уверенность. Мы объединяем высокую науку с эмоциями, наши Beauty Tech сервисы, такие как AI-диагностика кожи от La Roche-Posay и Vichy в приложениях наших партнеров EVA или Makeup, – это возможность получить профессиональный совет в своем смартфоне. То же касается и наших формул: будь то молекулярное восстановление волос от L'Oréal Professionnel или сыворотки с ретинолом от L'Oréal Paris или витамином С от Vichy. Это наш способ сказать каждой женщине: "Вы заслуживаете лучшего ухода". Когда человек видит стремившийся результат, это дарит ему внутреннюю силу и чувство контроля над собственной жизнью.

Второй – крепкое партнерство. Мы прошли эти годы бок о бок с нашими ритейлерами, поддерживая друг друга в самые трудные времена. Это партнерство, построенное на уважении и общих ценностях, позволяет нам быть рядом с потребителями в каждом уголке страны.

Третий – энергия нашей команды. Я горжусь нашими лидерами и каждым сотрудником. Их талант, предпринимательский дух, желание учиться и подлинное чувство единства – это то, что наполняет компанию жизнью и ведет ее вперед.

Красота – это мощная сила, которая помогает людям сохранять себя и находить свет даже в самые сложные времена.

Можно ли утверждать, что компания по оборотам и выручке растет быстрее рынка? Как вы оцениваете свою долю рынка в Украине и изменилась ли она в течение 2025 года?

– В 2025-м мы продемонстрировали двузначный рост на уровне beauty-рынка. Мы продолжаем удерживать лидерство, обеспечивая почти четверть всего рынка красоты в Украине, что подтверждает неизменное доверие и любовь украинских потребителей к брендам L'Oréal.

Для многих компаний сегодня первая задача – сохранение доходности, а не высоких темпов роста. Удается ли L'Oréal оставаться прибыльным бизнесом в Украине?

- Обеспечение правильного баланса между ростом и прибыльностью слишком актуально в условиях современной экономической турбулентности. L'Oréal этот вопрос всегда рассматривает через призму долгосрочной стойкости и адаптивности. L'Oréal Украина удается поддерживать статус прибыльного бизнеса и не терять при этом динамики благодаря таким ключевым факторам.

Устойчивость диверсифицированного портфеля. Наши бренды охватывают все ценовые сегменты и категории от массмаркета до люкса и дерматокосметики. Такая структура позволяет эффективно балансировать риски: когда один сегмент замедляется, другой становится драйвером, поддерживая общую прибыльность.

Операционная упругость. Мы научились мгновенно адаптировать затраты к реалиям каждый день, постоянно отыскивая направления для оптимизации. Это позволяет нам перенаправлять ресурсы в наиболее инновационные и стратегические проекты, которые дают результат здесь и сейчас.

Социальная миссия как фактор лояльности. Возможно, это не очевидно на первый взгляд, но наша активная благотворительная позиция оказывает прямое влияние на финансовые показатели. Сегодня потребитель выбирает не просто продукт, а ценности компании. Лояльность людей к брендам, поддерживающим страну, является нашей лучшей инвестицией в прибыльность в долгосрочной перспективе.

Мы демонстрируем, что даже в сложных условиях можно быть не просто прибыльным бизнесом, но и драйвером рынка, сочетая финансовый результат с социальной ответственностью.

Компании для выживания активно трансформируют свои стратегии и подходы к ведению бизнеса. Происходят ли эти процессы у L'Oréal и какова ваша стратегическая цель?

- Трансформация в L'Oréal – это наш образ жизни. В последние годы мы проходим через ряд масштабных трансформаций, цель которых – превратить компанию в максимально цифровую и гибкую экосистему. Я приведу два примера того, как это работает на практике.

Культурная трансформация Simplicity 2.0: это об уважении к ресурсу команды. Мы освобождаем людей от борьбы с бюрократией и устаревшими процессами, предоставляя им простор для стратегического творчества. Это стало возможным благодаря автоматизации и ШИ-агентам, но главное благодаря атмосфере психологической безопасности, где право на ошибку является частью обучения.

Data-трансформация: мы перешли от хаоса разрозненных отчетов к "единственному источнику истины". Это позволяет нам принимать исключительно Data-driven-решения в реальном времени, а не тратить недели на сбор и обработку данных.

Ваша компания известна своими социальными инициативами. Какие проекты 2025 года заслуживают особого упоминания?

- Для нас социальная ответственность – это о том, чтобы быть частью жизни страны и поддерживать тех, кто в этом нуждается больше всего. В 2025 году мы продолжали сосредотачивать усилия на нескольких направлениях.

Поддержка женщин. Через программу L'Oréal Paris мы смогли поддержать 22 украинских предпринимателей грантами на общую сумму более 15 млн. грн. И главное здесь не цифры, а смелость женщин создавать свое дело на все вызовы. Также мы продолжаем поддерживать украинских исследовательниц в рамках премии "Для женщин в науке" (L'Oréal-UNESCO). Мы верим, что Украина нуждается в науке, а наука нуждается в женщинах.

Поддержка инноваций. Проект L'Oréal Startup Hub стал для нас возможностью поддержать украинских изобретателей. Мы хотим, чтобы их идеи имели шанс быть услышанными на глобальном уровне, поэтому помогаем им строить мосты на международные рынки.

Забота о тех, кому труднее всего. Каждый наш бренд пытается быть полезным. Garnier помог оборудовать шесть госпиталей солнечными панелями – наш вклад в бесперебойную работу больниц и часть усилий по продвижению устойчивого развития в Украине. La Roche-Posay и Lancôme продолжают поддерживать здоровье детей.

Во время зимнего кризиса 2026 года мы очень хотели быть полезны обществу и помогли детской больнице в Белой Церкви с энергооборудованием для реанимации. Мы понимаем, что работа врачей не может зависеть от графиков отключений.

Мы верим, что красота может проявляться в таких реальных делах. Это наш способ добавить немного света и надежды там, где они сейчас больше всего нужны.

Как меняется ваш управленческий опыт как СЕО за последние непростые годы войны? Что выходит на первый план?

– Для меня стало очевидным: бизнес не может существовать только ради бизнеса. Мы являемся неотъемлемой частью экосистемы страны. Что сегодня на первом плане?

Забота и психологическая безопасность. Моим приоритетом стало создание среды, в которой каждый чувствует поддержку. Ментальное здоровье и благополучие (Wellbeing) команды – это моя личная ответственность как лидера перед каждым коллегой.

Призвание поддерживать. Сегодня роль СЕО — это, прежде всего, ответственность: поддерживать своих работников, общество и помогать стране быть устойчивой. Мы продолжаем инвестировать в будущее, о котором мечтаем даже в самые сложные времена.

Что утратило актуальность? Вероятно, жесткое, иерархическое руководство. Сегодня побеждает гибкость, человечность и способность ощущать потребности людей. Я убеждена, что успех компании сегодня измеряется не только финансовыми показателями. Это, прежде всего, то, насколько мы стали опорой для своих людей и своей страны. Именно это вдохновляет меня и дает силы двигаться вперед.