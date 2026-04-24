"Краса — це потужна сила, яка допомагає людям зберігати себе та знаходити світло навіть у найскладніші часи", – Альона Банніцина, “L'Oréal Україна”

Оборот "L'Oréal Україна" у 2025 році перевищив 6,5 млрд грн — це плюс 15% до 2024 року. Як компанії вдається утримувати високий темп зростання?

- Такий результат є свідченням того, що краса — це фундаментальна потреба людини, яка дає внутрішню силу та впевненість. Коли жінка зранку обирає улюблений колір помади, це її особистий маніфест того, що життя триває, що вона сильна і заслуговує на турботу. Ця життєва необхідність краси тримає наш ринок динамічним і дає можливість розвивати бізнес попри всі виклики сьогодення.

Незважаючи на надскладні умови, ми дуже раді утримувати такий темп. Я б виділила три основні чинники, які допомагають нам зростати.

Перший — портфоліо, що дає результат і впевненість. Ми поєднуємо високу науку з емоціями, наші Beauty Tech сервіси, як-от AI-діагностика шкіри від La Roche-Posay та Vichy у застосунках наших партнерів EVA чи Makeup, — це можливість отримати професійну пораду у своєму смартфоні. Те саме тосується і наших формул: чи то молекулярне відновлення волосся від L'Oréal Professionnel, чи сироватки з ретинолом від L'Oréal Paris або вітаміном С від Vichy. Це наш спосіб сказати кожній жінці: "Ви заслуговуєте на найкращий догляд". Коли людина бачить результат, якого прагнула, це дарує їй внутрішню силу та відчуття контролю над власним життям.

Другий — міцне партнерство. Ми пройшли ці роки пліч-о-пліч із нашими ритейлерами, підтримуючи один одного у найважчі часи. Це партнерство, побудоване на повазі та спільних цінностях, дозволяє нам бути поруч із споживачами у кожному куточку країни.

Третій — енергія нашої команди. Я пишаюся нашими лідерами та кожним співробітником. Їхній талант, підприємницький дух, бажання навчатися та справжнє почуття єдності — це те, що наповнює компанію життям та веде її вперед.

Краса — це потужна сила, яка допомагає людям зберігати себе та знаходити світло навіть у найскладніші часи.

Чи можна стверджувати, що компанія за оборотами та виторгом зростає швидше ринку? Як ви оцінюєте свою частку ринку в Україні і чи змінилася вона протягом 2025 року?

- У 2025-му ми продемонстрували двозначне зростання на рівні beauty-ринку. Ми продовжуємо утримувати лідерство, забезпечуючи майже чверть усього ринку краси в Україні, що підтверджує незмінну довіру і любов українських споживачів до брендів L'Oréal.

Для багатьох компаній сьогодні найперше завдання — збереження прибутковості, а не високих темпів зростання. Чи вдається L'Oréal залишатися прибутковим бізнесом в Україні?

- Забезпечення правильного балансу між зростанням та прибутковістю є надто актуальним в умовах сучасної економічної турбулентності. L'Oréal це питання завжди розглядає через призму довгострокової стійкості та адаптивності. "L'Oréal Україна" вдається підтримувати статус прибуткового бізнесу і не втрачати при цьому динаміки завдяки таким ключовим факторам.

Стійкість диверсифікованого портфеля. Наші бренди охоплюють усі цінові сегменти та категорії — від масмаркету до люксу та дерматокосметики. Така структура дозволяє ефективно балансувати ризики: коли один сегмент сповільнюється, інший стає драйвером, підтримуючи загальну прибутковість.

Операційна гнучкість. Ми навчилися миттєво адаптувати витрати до реалій кожного дня, постійно шукаючи напрями для оптимізації. Це дає нам змогу переспрямовувати ресурси у найбільш інноваційні та стратегічні проєкти, які дають результат тут і тепер.

Соціальна місія як фактор лояльності. Можливо, це не очевидно на перший погляд, але наша активна благодійна позиція прямо впливає на фінансові показники. Сьогодні споживач обирає не просто продукт, а цінності компанії. Лояльність людей до брендів, які підтримують країну, є нашою найкращою інвестицією у прибутковість у довгостроковій перспективі.

Ми демонструємо, що навіть у найскладніших умовах можна бути не просто прибутковим бізнесом, а й драйвером ринку, поєднуючи фінансовий результат із соціальною відповідальністю.

Компанії задля виживання активно трансформують свої стратегії та підходи до ведення бізнесу. Чи відбуваються ці процеси у L'Oréal і яка ваша стратегічна мета?

- Трансформація у L'Oréal — це наш спосіб життя. Останніми роками ми проходимо через низку масштабних трансформацій, мета яких — перетворити компанію на максимально цифрову та гнучку екосистему. Я наведу два приклади того, як це працює на практиці.

Культурна трансформація Simplicity 2.0: це про повагу до ресурсу команди. Ми звільняємо людей від боротьби з бюрократією та застарілими процесами, надаючи їм простір для стратегічної творчості. Це стало можливим завдяки автоматизації та ШІ-агентам, але головне — завдяки атмосфері психологічної безпеки, де право на помилку є частиною навчання.

Data-трансформація: ми перейшли від хаосу розрізнених звітів до "єдиного джерела істини". Це дозволяє нам ухвалювати виключно Data-driven-рішення в реальному часі, а не витрачати тижні на збирання та оброблення даних.

Ваша компанія відома своїми соціальними ініціативами. Які проєкти 2025 року заслуговують на особливу згадку?

- Для нас соціальна відповідальність — це про те, щоб бути частиною життя країни та підтримувати тих, хто цього потребує найбільше. У 2025 році ми продовжували зосереджувати зусилля на кількох напрямах.

Підтримка жінок. Через програму L'Oréal Paris ми змогли підтримати 22 українських підприємиць грантами на загальну суму понад 15 млн грн. І головне тут не цифри, а сміливість жінок створювати свою справу попри всі виклики. Так само ми продовжуємо підтримувати українських дослідниць у межах премії "Для жінок у науці" (L'Oréal-UNESCO). Ми віримо, що Україна потребує науки, а наука потребує жінок.

Підтримка інновацій. Проєкт L'Oréal Startup Hub став для нас можливістю підтримати українських винахідників. Ми хочемо, щоб їхні ідеї мали шанс бути почутими на глобальному рівні, тому допомагаємо їм будувати містки до міжнародних ринків.

Турбота про тих, кому найважче. Кожен наш бренд намагається бути корисним. Garnier допоміг обладнати шість госпіталів сонячними панелями — це наш внесок у безперебійну роботу лікарень та частина зусиль із просування сталого розвитку в Україні. La Roche-Posay та Lancôme продовжують підтримувати здоров’я дітей.

Під час зимової кризи 2026 року ми дуже хотіли бути корисними суспільству та допомогли дитячій лікарні у Білій Церкві з енергообладнанням для реанімації. Ми розуміємо, що робота лікарів не може залежати від графіків відключень.

Ми віримо, що краса може проявлятися у таких реальних справах. Це наш спосіб додати трохи світла і надії там, де вони зараз найбільше потрібні.

Як змінюється ваш управлінський досвід як СЕО протягом останніх непростих років війни? Що виходить на перший план?

- Для мене стало очевидним: бізнес не може існувати лише заради бізнесу. Ми є невід’ємною частиною екосистеми країни. Що сьогодні на першому плані?

Турбота та психологічна безпека. Моїм пріоритетом стало створення середовища, де кожен відчуває підтримку. Ментальне здоров’я та добробут (Wellbeing) команди — це моя особиста відповідальність як лідерки перед кожним колегою.

Покликання підтримувати. Сьогодні роль СЕО — це передусім відповідальність: підтримувати своїх працівників, суспільство та допомагати країні бути стійкою. Ми продовжуємо інвестувати у майбутнє, про яке мріємо, навіть у найскладніші часи.

Що втратило актуальність? Мабуть, жорстке, ієрархічне керівництво. Сьогодні перемагає гнучкість, людяність та здатність відчувати потреби людей. Я переконана: успіх компанії сьогодні вимірюється не лише фінансовими показниками. Це насамперед те, наскільки ми стали опорою для своїх людей і своєї країни. Саме це надихає мене і дає сили рухатися вперед.