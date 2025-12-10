Лидеры акциза

Несмотря на сокращение внутреннего рынка и рост теневого сегмента, табачная отрасль обеспечивает миллиардные налоговые поступления, валютную выручку и рабочие места.

По данным ассоциации "Укртабак", в 2024 году табачные компании заплатили 135 млрд грн налогов, что составляет примерно 6% всех поступлений. Основная часть суммы приходится на акцизный налог. Участниками ассоциации являются крупные транснациональные компании, остающиеся лидерами рынка, в частности "Филипп Моррис Украина", "JTI Украина", "Империал Тобакко" и "Бритиш Американ Тобакко". По данным "Укртабака", в 2024 году эти компании уплатили более 128 млрд грн налогов и обеспечили $148 млн валютных поступлений от экспорта продукции. Общий объем их инвестиций в экономику Украины составляет примерно $2 млрд. Кроме того, деятельность компаний создает рабочие места для примерно 100 тыс. человек: от производства и импорта сигарет до смежных отраслей, таких как логистика и изготовление упаковки.

Некоторые игроки рынка уже отчитались по сумме отчислений в госбюджет в I полугодии 2025 года. Так, компания "JTI Украина" перечислила в госбюджет 21,2 млрд грн налогов - на 75% больше, чем за аналогичный период 2024-го. В компании подчеркнули, что основным фактором роста стали законодательные изменения, в частности повышение ставок акцизного налога, улучшение операционных показателей компании и изменение валютного курса. Вместе с налоговыми обязательствами "JTI Украина" продолжает инвестировать в социальные инициативы. С начала 2022 года компания направила более 270 млн. грн. на поддержку сотрудников и общин, еще $6,3 млн. было привлечено благодаря проектам JT Group. В 2025 году проекты сосредоточены на повышении инклюзивности общин.

"Филипп Моррис Украина" перечислила в госбюджет 28,9 млрд грн налогов, что на 17% (или 5 млрд грн) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основная часть этой суммы приходится на акцизный налог — 22,9 млрд. грн., а 5,4 млрд. грн. составляет НДС. В то же время в компании отметили проблему сокращения доли легального бизнеса, ссылаясь на исследование "Kantar Украина", что негативно влияет на индустрию и экономику государства.

Легальный и теневой рынки

Война и непредсказуемая налоговая политика оказали существенное влияние на объемы легальных продаж. Часть потребителей уехала за границу, а другие переключились на более дешевые нелегальные товары. Результаты мониторинга нелегальной торговли "Kantar Украина" в апреле 2025 показали, что доля нелегальной продукции достигла 16,2% против 14,1% в начале 2025-го. Доля поддельных сигарет выросла с 6,4% в феврале до 8,8% в апреле 2025 года.

По подсчетам аналитиков Kantar, при таком уровне нелегальной табачной продукции годовые потери госбюджета из-за неуплаты налогов оцениваются в 25,2 млрд грн, а объем теневого рынка сигарет составляет более 5 млрд штук в 2025 году.

Важно, что значительную долю нелегальной продукции составляют товары с маркировкой Duty Free или для незаконно продающих в Украине экспорта. Основными каналами сбыта есть киоски и магазины, где реализовано 67% нелегальных сигарет.

Подростковое курение и контроль ссылки

Еще одна проблема – рост потребления электронных сигарет и вейпов среди украинской молодежи. По данным опроса ОО "Здоровье и поведенческие ориентации учащейся молодежи" 2022/2023, 17% подростков 11-17 лет имеют опыт курения сигарет, 20% - электронные сигареты. За последние 30 дней курили 10–12% подростков, 4% курят ежедневно. Потребление растет с возрастом: среди 11-летних курят 3% сигарет, среди 17-летних – 22%; е-сигарет – 21% и 30% соответственно.

Курение электронных сигарет опасно, ведь аэрозоли содержат никотин и токсичные вещества, которые вредят сердечно-сосудистой системе, развитию мозга и повышают риск онкологии. А использованные картриджи от электронных сигарет загрязняют окружающую среду пластиком, металлами и химикатами.

Десятки стран активно регулируют рынок табака и электронных сигарет. К примеру, в Сингапуре запрет на вейпы действует с 2018 года. Последние инциденты с содержащими наркотические вещества устройствами заставили власть усилить контроль. За нарушение предусмотрены штрафы до $2 тыс. и обязательная реабилитация; для импортеров и продавцов – длительные ограничения деятельности и уголовная ответственность.

Украина также на пути более усиленного контроля за изготовлением и сбытом вейпов и смесей в них. Такая потребность давно назрела из-за масштабов употребления среди детей и молодежи. В начале сентября президент Украины подписал закон (№4536-IX от 16.07.2025) "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения". Документ предусматривает, среди прочего, запрет торговли (продажи или бесплатного распространения) жидкостей, содержащих никотин, в виде отдельных компонентов, а также наборов ("конструкторов") для самостоятельного изготовления жидкостей для вейпов. За нарушение предусмотрен штраф в размере 200% от стоимости товара, но не менее 24 тыс. грн.

Следует отметить, что формально в Украине запрещено производство, импорт и продажа ароматизированных вейпов с июля 2024 года. Однако этот рынок продолжает расти, увеличивается количество потребителей, особенно среди молодежи, а госбюджет, по данным Growford Institute, ежегодно теряет до 5 млрд грн из-за нелегального обращения жидкостей для электронных сигарет. Однако игроки табачной отрасли надеются, что эта норма не останется формальностью, а станет действенным инструментом в борьбе с нелегальным рынком при строгом контроле и политической воле. Поэтому стратегия развития отрасли и контроль за оборотом продуктов, в частности, электронных сигарет, остаются ключевыми для стабильности рынка и защиты здоровья населения.

Отраслевые лидеры

Филипп Моррис Украина

Количество работников: 890

Чистый доход от реализации за 2024 год: 52 млрд грн

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 29,3 млрд грн

"Филипп Моррис Украина" — дочерняя компания Philip Morris International, последовательно строящая будущее без табачного дыма. Портфель бездымных продуктов PMI включает системы электрического нагрева табака и никотиновые продукты для перорального использования. Компания является одним из крупнейших инвесторов Украины: за 30 лет вложено более $750 млн. А в 2024 году компания открыла новую фабрику во Львовской области, в которую инвестировала $30 млн и создала 250 рабочих мест. С начала полномасштабной войны бизнес выделил более 400 млн. грн. на гуманитарные проекты и почти 1 млрд. грн. в поддержку сотрудников. За первое полугодие этого года компания уплатила 28,9 млрд грн налогов.

JTI

Количество работников: 865

Чистый доход от реализации за 2024 год: н/д

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д

"JTI Украина" - дочерняя компания международной Japan Tobacco International. Она работает на украинском рынке с 1999 года и производит продукцию как для внутреннего потребления, так и более чем из 20 стран. В 2025-м компания уплатила в бюджет 21,2 млрд грн налогов — на 75% больше, чем в прошлом. За последние годы JTI инвестировала в Украину более $433 млн. Еще $60 млн запланированы на развитие табачных изделий для электрического нагрева в 2024-2026 годах. С 2022-го компания активно поддерживает общины и сотрудников: на это направлено более 270 млн. грн. и привлечено $6,3 млн. В 2024 году JTI экспортировала более 3 млрд. сигарет, а география поставок выросла до девяти стран.

Империал Брэндс (Империал Тобакко)

Количество работников: 644

Чистый доход от реализации за 2024 год: 18,3 млрд. грн.

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 10,5 млрд грн

Imperial Brands - международная FMCG-компания, работающая в 120 странах и предлагает широкий спектр табачных и никотинсодержащих продуктов. В Украине компания ранее называлась "Империал Тобакко". Представлена брендами Davidoff, West, Jade, Imperial Classic и Прима Люкс, имеет собственную фабрику в Киеве. В 2024 году она произвела 9,3 млрд сигарет, из которых часть экспортируется в Турцию, Армению, Азербайджан, Грузию, Молдову, страны Персидского залива, Ирак, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию и Палестину. Компания трудоустраивает 644 человека и является ответственным налогоплательщиком в стране: в 2024 году она перечислила в бюджет 31,4 млрд. грн.

Бритиш Американ Тобакко Украина

Количество работников: 1100

Чистый доход от реализации за 2024 год: 36,9 млрд. грн.

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д

"British American Tobacco Украина" - первое предприятие с иностранными инвестициями в табачной отрасли страны, основанное в 1993 году. Благодаря более чем $520 млн инвестиций в модернизацию Прилуцкой табачной фабрики компания построила современный производственный комплекс и обеспечила комфортные условия труда для 400 сотрудников. В портфеле традиционные бренды Kent, Rothmans, Vogue, Dunhill, Capri, "Прилуки", а также glo и Velo. Продукция экспортируется в страны Европы, Кавказа, Центральной Азии и сетей Duty Free. В 2024 году "BAT Украина" уплатила в госбюджет более 38 млрд грн налогов. Компания действует ответственно, соблюдая принципы прозрачности, безопасного производства и устойчивого развития.