Лідери акцизу

Попри скорочення внутрішнього ринку та зростання тіньового сегмента, тютюнова галузь забезпечує мільярдні податкові надходження, валютну виручку та робочі місця.

За даними асоціації "Укртютюн", у 2024 році тютюнові компанії заплатили 135 млрд грн податків, що становить приблизно 6% усіх надходжень. Основна частина суми припадає на акцизний податок. Учасниками асоціації є великі транснаціональні компанії, що залишаються лідерами ринку, зокрема "Філіп Морріс Україна", "JTI Україна", "Імперіал Тобакко" та "Бритіш Американ Тобакко". За даними "Укртютюну", у 2024 році ці компанії сплатили понад 128 млрд грн податків і забезпечили $148 млн валютних надходжень від експорту продукції. Загальний обсяг їхніх інвестицій в економіку України становить приблизно $2 млрд. Крім того, діяльність компаній створює робочі місця для приблизно 100 тис. людей: від виробництва та імпорту сигарет до суміжних галузей, як-от логістика й виготовлення паковання.

Деякі гравці ринку вже відзвітували щодо суми відрахувань до держбюджету у І півріччі 2025 року. Так, компанія "JTI Україна" перерахувала до держбюджету 21,2 млрд грн податків — на 75% більше, ніж за аналогічний період 2024-го. У компанії наголосили, що основним чинником зростання стали законодавчі зміни, зокрема підвищення ставок акцизного податку, а також покращення операційних показників компанії та зміна валютного курсу. Разом із податковими зобов’язаннями "JTI Україна" продовжує інвестувати у соціальні ініціативи. Від початку 2022 року компанія спрямувала понад 270 млн грн на підтримання співробітників та громад, ще $6,3 млн було залучено завдяки проєктам JT Group. У 2025-му проєкти зосереджені на підвищенні інклюзивності громад.

"Філіп Морріс Україна" перерахувала до держбюджету 28,9 млрд грн податків, що на 17% (або 5 млрд грн) більше, ніж за аналогічний період минулого року. Основна частина цієї суми припадає на акцизний податок — 22,9 млрд грн, а 5,4 млрд грн становить ПДВ. Водночас у компанії наголосили на проблемі скорочення частки легального бізнесу, посилаючись на дослідження "Kantar Україна", що негативно впливає на індустрію та економіку держави.

Легальний та тіньовий ринки

Війна та непередбачувана податкова політика суттєво вплинули на обсяги легальних продажів. Частина споживачів виїхала за кордон, а інші переключилися на дешевші нелегальні товари. Результати моніторингу нелегальної торгівлі "Kantar Україна" у квітні 2025 року показали, що частка нелегальної продукції сягнула 16,2% проти 14,1% на початку 2025-го. Частка підроблених сигарет зросла з 6,4% у лютому до 8,8% у квітні 2025-го.

За підрахунками аналітиків Kantar, за такого рівня нелегальної тютюнової продукції річні втрати держбюджету через несплату податків оцінюють у 25,2 млрд грн, а обсяг тіньового ринку сигарет сягає понад 5 млрд штук у 2025 році.

Важливо, що значну частку нелегальної продукції становлять товари з маркуванням Duty Free або для експорту, які незаконно продають в Україні. Основними каналами збуту є кіоски та магазини, де реалізовано 67% нелегальних сигарет.

Підліткове куріння та посилання контролю

Ще однією проблемою є зростання споживання електронних сигарет та вейпів серед української молоді. За даними опитування ГО "Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді" 2022/2023, 17% підлітків 11-17 років мають досвід куріння сигарет, 20% — електронних сигарет. Протягом останніх 30 днів курили 10–12% підлітків, 4% курять щодня. Споживання зростає з віком: серед 11-річних курять 3% сигарет, серед 17-річних — 22%; е-сигарет — 21% та 30% відповідно.

Куріння електронних сигарет небезпечне, адже аерозолі містять нікотин і токсичні речовини, що шкодять серцево-судинній системі, розвитку мозку та підвищують ризик онкології. А використані картриджі від електронних сигарет забруднюють довкілля пластиком, металами та хімікатами.

Десятки країн активно регулюють ринок тютюну та електронних сигарет. Наприклад, у Сінгапурі заборона на вейпи діє з 2018 року. Останні інциденти з пристроями, що містять наркотичні речовини, змусили владу посилити контроль. За порушення передбачені штрафи до $2 тис. та обов’язкова реабілітація; для імпортерів і продавців — тривалі обмеження діяльності та кримінальна відповідальність.

Україна також на шляху більш посиленого контролю за виготовленням та збутом вейпів і сумішей до них. Така потреба давно назріла через масштаби вживання серед дітей і молоді. На початку вересня президент України підписав закон (№4536-IX від 16.07.2025) "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення". Документ передбачає, серед іншого, заборону торгівлі (продажу чи безоплатного поширення) рідин, що містять нікотин, у вигляді окремих компонентів, а також наборів ("конструкторів") для самостійного виготовлення рідин для вейпів. За порушення передбачений штраф у розмірі 200% вартості товару, але не менше 24 тис. грн.

Варто наголосити, що формально в Україні заборонене виробництво, імпорт та продаж ароматизованих вейпів з липня 2024 року. Проте цей ринок продовжує зростати, збільшується кількість споживачів, особливо серед молоді, а держбюджет, за даними Growford Institute, щороку втрачає до 5 млрд грн через нелегальний обіг рідин для електронних сигарет. Однак гравці тютюнової галузі сподіваються, що ця норма не залишиться формальністю, а стане дієвим інструментом у боротьбі з нелегальним ринком за умови суворого контролю та політичної волі. Тож стратегія розвитку галузі та контроль за обігом продуктів, зокрема електронних сигарет, залишаються ключовими для стабільності ринку та захисту здоров’я населення.

Галузеві лідери

Філіп Морріс Україна

Кількість працівників: 890

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 52 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 29,3 млрд грн

"Філіп Морріс Україна" — дочірня компанія Philip Morris International, яка послідовно будує майбутнє без тютюнового диму. Портфель бездимних продуктів PMI охоплює системи електричного нагрівання тютюну та нікотинові продукти для перорального використання. Компанія є одним із найбільших інвесторів України: за 30 років вкладено понад $750 млн. А у 2024 році компанія відкрила нову фабрику на Львівщині, в яку інвестувала $30 млн і створила 250 робочих місць. Від початку повномасштабної війни бізнес виділив понад 400 млн грн на гуманітарні проєкти та майже 1 млрд грн на підтримку співробітників. За І півріччя цього року компанія сплатила 28,9 млрд грн податків.

JTI

Кількість працівників: 865

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: н/д

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д

"JTI Україна" — дочірня компанія міжнародної Japan Tobacco International. Вона працює на українському ринку з 1999 року та виробляє продукцію як для внутрішнього споживання, так і для понад 20 країн. У 2025-му компанія сплатила до бюджету 21,2 млрд грн податків — на 75% більше, ніж торік. За останні роки JTI інвестувала в Україну понад $433 млн. Ще $60 млн заплановані на розвиток тютюнових виробів для електричного нагрівання у 2024-2026 роках. З 2022-го компанія активно підтримує громади та співробітників: на це спрямовано понад 270 млн грн і залучено $6,3 млн. У 2024 році JTI експортувала понад 3 млрд сигарет, а географія постачань зросла до дев’яти країн.

Імперіал Брендс (Імперіал Тобакко)

Кількість працівників: 644

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 18,3 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 10,5 млрд грн

Imperial Brands — міжнародна FMCG-компанія, що працює у 120 країнах та пропонує широкий спектр тютюнових і нікотиновмісних продуктів. В Україні компанія раніше мала назву "Імперіал Тобакко". Представлена брендами Davidoff, West, Jade, Imperial Classic і "Прима Люкс", має власну фабрику в Києві. У 2024 році вона виробила 9,3 млрд сигарет, з яких частина експортується до Туреччини, Вірменії, Азербайджану, Грузії, Молдови, країн Перської затоки, Іраку, Боснії і Герцеговини, Північної Македонії та Палестини. Компанія працевлаштовує 644 людини і є відповідальним платником податків у країні: у 2024 році вона перерахувала до бюджету 31,4 млрд грн.

Бритіш Американ Тобакко Україна

Кількість працівників: 1100

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 36,9 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д

"British American Tobacco Україна" — перше підприємство з іноземними інвестиціями у тютюновій галузі країни, засноване 1993 року. Завдяки понад $520 млн інвестицій у модернізацію Прилуцької тютюнової фабрики компанія побудувала сучасний виробничий комплекс і забезпечила комфортні умови праці для 400 співробітників. У портфелі — традиційні бренди Kent, Rothmans, Vogue, Dunhill, Capri, "Прилуки", а також glo і Velo. Продукція експортується до країн Європи, Кавказу, Центральної Азії та мереж Duty Free. У 2024 році "BAT Україна" сплатила до держбюджету понад 38 млрд грн податків. Компанія діє відповідально, дотримуючись принципів прозорості, безпечного виробництва і сталого розвитку.