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Цены на овощи в Украине — актуальная стоимость на 15 июня
По состоянию на 15 июня 2026 года в Украине цены на огурцы и горох резко пошли вверх, в то же время стоимость овощей борщового набора остается стабильной.
Цены на овощи
Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 15 июня:
|Овощи
|Цена
|Смена
|Картофель
|13-16 грн
|+0%
|Картофель молодой
|35-65 грн
|+0%
|Лук
|13-15 грн
|+0%
|Морковь
|27-30 грн
|+0%
|Капуста молодая
|15-18 грн
|+0%
|Помидоры
|70-100 грн
|+0%
|Огурцы
|55 – 60 грн
|+65,71 %
По данным "Минфина", актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:
|Сеть
|Особенности
|АТБ
|самые дешевые помидоры и картофель
|Сильпо
|широкий ассортимент овощей
|Novus
|самая дешевая капуста
Какие овощи подешевели больше всего
На минувшей неделе снизились цены на тепличные огурцы до 30–55 грн/кг. Это в среднем на 33% дешевле, чем неделей раньше. Основная причина – увеличение предложения продукции из летних теплиц, прежде всего из южных и западных областей.
Молодой украинский картофель начал в этом году стоить дешевле импортного. В последнюю декаду мая она отпускалась в среднем по 60 грн/кг, а сейчас – по 35 грн/кг.
В то же время "борщовые" овощи прошлогоднего урожая не изменились в стоимости - Цены на старый картофель находятся в пределах 13-16 грн/кг. Дешевле на прошлой неделе продавалась свекла (9-10 грн/кг) и ранняя белокочанная капуста (15-18 грн/кг).
Продолжили дешеветь помидоры и сладкий перец. Увеличение предложения томатов по летним теплицам и замедление продаж заставили производителей пересмотреть ценовую политику, из-за чего стоимость продукции за неделю снизилась в среднем на 15%.
Снизилась стоимость цветной и пекинской капусты. Подешевела спаржа. Укроп, петрушка и салат продавались дешевле, а цены на зеленый лук и зеленый горох пошли вверх.
Прогноз цен
На старте лета цены на овощи борщового набора в Украине ожидаются близкими к прошлогодним. Однако в конце сезона овощи могут подешеветь не столь существенно, как в прошлом году, поэтому средние цены останутся на 5-15% выше.
Традиционно летом цены на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук падают благодаря новому урожаю из открытого грунта преимущественно в июне-июле.
Тем не менее, в этом году весенние заморозки отсрочили поступление ранней продукции, а высокая себестоимость производства будет удерживать цены.
К началу лета уменьшаются качественные запасы в хранилищах. Поскольку переходных остатков становится меньше, на рынок начинает заходить более дорогая ранняя продукция, в том числе импортная – это влечет средние цены вверх.