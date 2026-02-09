«Люди – это не ресурс, а главная ценность устойчивости бизнеса»: как Vega Telecom удерживает команду во время войны и интеграции с Vodafone Украина

Интеграция с Vodafone Украина, полномасштабная война и кадровый дефицит стали для Vega Telecom одновременным стресс-тестом. HRD компании Анна Бабичева рассказала Delo.ua, как удерживать вовлеченность команды в условиях длительного давления, почему офлайн-присутствие руководителей важнее мотивационной речи и как системная работа с ментальным и физическим здоровьем влияет на бизнес-результаты.

Поделитесь рецептом, как за почти 4 года полномасштабной войны держать менталку своих работников?

— Полномасштабная война стала для компании не просто кризисом, а точкой сверхвысокой нагрузки на людей. После начала интеграции с Vodafone Украина в сентябре 2021 года у менеджмента было всего несколько месяцев, чтобы погрузиться в бизнес-процессы, – уже в феврале 2022 года компания оказалась в условиях войны. Это означало, что команда фактически проходила одновременно и трансформацию, и адаптацию к экстремальным условиям.

Одним из ключевых вызовов стало сохранение ментальной стойкости сотрудников в долгосрочной перспективе. Подход компании основан на том, чтобы люди ощущали свою причастность к бизнесу и реальное влияние на результаты. Для этого системно создавались форматы привлечения – от конкурсов проектов до коротких видеовизиток, в которых сотрудники рассказывают о своих достижениях и их влиянии на показатели компании. Такие форматы не только подчеркивают вклад каждого, но формируют живую коммуникацию внутри команд.

Принципиально важным решением стало сохранение офлайн-присутствия топ-менеджмента. Руководители работают вместе с командами в офисе, соблюдая правила безопасности, чтобы не допустить полной изоляции людей в Интернете. Компания сознательно отказалась от риторики «успешного успеха» со стороны руководства: на общих встречах внимание фокусируется на проектах, реализуемых самими сотрудниками, и на их конкретном вкладе в бизнес. Для бизнеса это означает стабильность в исполнении проектов даже в кризисные периоды. Команды с высоким уровнем вовлечённости скорее адаптируются к изменениям, реже выпадают из процессов и сохраняют ответственность за результат, что особенно критично для телеком-инфраструктуры во время войны.

Отдельным инструментом привлечения стала система взаимного признания - "Овации", которые сотрудники могут дарить друг другу за вклад в общее дело. Это позволяет формировать культуру благодарности и публичного признания, а также выделять лидеров по итогам месяца и года. Самые активные команды и сотрудники приобщаются к глобальным мероприятиям группы Vodafone Украина, что дополнительно усиливает ощущение включенности в больший контекст.

Обучение и коммуникация – какую роль они играют?

— Учеба стала одним из ключевых элементов стабильности в период перемен. Компания системно инвестирует в развитие руководителей и команд, в частности, в направлениях change management, управления конфликтами и коммуникаций. Ежеквартально командам представляют новые HR-инструменты, политики и подходы – не в форме формальных презентаций, а через практические примеры и интерактивные форматы.

Важной частью подхода стала двусторонняя коммуникация: сотрудников привлекают к обсуждению того, как они хотят видеть HR-функцию, какие программы обучения для них действительно полезны. Компания также приглашает внешних спикеров развивать навыки структурирования информации, публичных выступлений и презентаций.

Как происходила интеграция с Vodafone Украина?

— Процесс интеграции с Vodafone Украина носил постепенный характер и не означал полного слияния юридических лиц. Компания адаптировала ключевые политики, стандарты и процедуры материнской компании – в первую очередь в сфере управления персоналом, финансов, оценки эффективности и вознаграждения. На протяжении 2022-2023 годов были внедрены системы грейдов, KPI, премирования и пересмотра заработных плат в соответствии со стандартами Vodafone Украина.

В то же время, бизнес сохраняет операционную автономию, выполняя роль центра аккумуляции родственных направлений, в частности интеграции Freenet. Часть функций передается на уровень Vodafone Украина для достижения синергии, но сама интеграция проходит эволюционно, без резких изменений для команд.

Как компания работает с физическим и ментальным здоровьем сотрудников?

— Подход к ментальному здоровью выходит далеко за рамки стандартных корпоративных программ. Здоровье в компании рассматривают как фундамент бизнеса – в физическом, ментальном и ценностном измерениях. Для этого действует страховая программа с гибким «кафетерием», позволяющим сотрудникам самостоятельно выбирать, на что направить лимит: спорт, профилактические обследования или другие нужды.

Отдельно реализуется программа психологической поддержки, покрывающая консультации психологов. Компания также активно привлекает сотрудников к спортивным инициативам – в частности, беговым марафонам в рамках группы Vodafone Украина.

Параллельно развиваются практики, направленные на работу со стрессом и внутренним состоянием: тренинги по осознанности, дыхательные техники, работа с фокусом внимания, а также практики, помогающие людям лучше управлять собственными реакциями в кризисных ситуациях. Такие форматы кроме индивидуального эффекта имеют и социальный – они помогают снимать напряжение между людьми и возобновлять коммуникацию даже там, где раньше существовали конфликты.

"Здоровье людей = фундамент для бизнеса" - как вы пришли к этой программе и как это работает?

- Эта инициатива выросла из личного опыта и многолетней практики работы в Vodafone Украина. Часть инструментов была заимствована из существующих программ материнской компании, часть – адаптирована и расширена с учетом новых вызовов. Основная идея состоит в персонализированном подходе к здоровью, где каждый сотрудник может выбрать собственную траекторию – от профилактики до активного спорта.

Программа базируется на понимании того, что многие физические проблемы начинаются с ментального состояния и образа мышления. Поэтому большое внимание уделяется профилактике, осознанности и работе со стрессом – до того, как проблемы проявляются физически.

Какие практики используются для работы с ментальным состоянием?

— Кроме консультаций психологов, в компании внедрены практики, направленные на более глубокую работу с эмоциональным состоянием. Это сессии по развитию осознанности, управлению реакциями на стресс, правильному дыханию и восстановлению внутреннего баланса. Отдельную роль играют групповые форматы, помогающие снять напряжение и одновременно усилить взаимодействие между людьми.

Среди таких практик работа с телом, дыхательные техники и специальные сессии, помогающие научиться управлять фокусом внимания. Логика проста: там, где сосредоточено внимание человека, там и его энергия. Научившись контролировать этот фокус, сотрудники лучше справляются со стрессом и сложными ситуациями.

Эти инициативы влияют на вовлеченность персонала?

– Результаты отображаются в ключевых HR-метриках. После старта трансформаций первый замер eNPS показывал минус 13 – количество критиков превышало количество промоутеров. Сегодня этот показатель вырос до 65%, и компания демонстрирует стабильную положительную динамику из года в год.

Рост происходит в непростых условиях – на фоне войны и одновременного объединения нескольких бизнесов с похожим масштабом и разными культурами. В таких обстоятельствах даже сохранение показателей было бы серьезным вызовом, однако компании удалось не только стабилизировать уровень вовлеченности, но и существенно его повысить. За всеми программами, показателями и процессами стоит ежедневная работа людей, которые в условиях войны продолжают строить и удерживать сеть, подключать абонентов и восстанавливать связь после обесточивания. Именно благодаря этой работе у наших клиентов бесперебойный интернет даже во время длительных отключений электроэнергии - иногда сутки, два, а иногда и значительно дольше. В Чернигове, например, связь оставалась стабильной свыше восьми суток без света – значительно дольше, чем предусмотрено базовыми требованиями к устойчивости сетей. Для нас это не рекорд, а ответственность перед людьми и страной.

На чем будет сосредоточено развитие персонала в ближайшее время?

— Следующий этап – фокус на развитии ключевых сотрудников, непосредственно влияющих на результаты бизнеса. Для этого формируется отдельная программа для людей, проявивших себя в проектах, активно участвовавших в трансформациях и отмеченных системой внутреннего признания.

Параллельно сохраняется стратегический акцент на развитии руководителей. Компания планирует продолжать инвестировать в обучение, управленческие навыки и работу с командами, ведь именно от качества лидерства зависит устойчивость бизнеса в долгосрочной перспективе.

Как реагирует компания на дефицит кадров на рынке труда?

- Кадровый рынок остается сложным: эффективность рекрутинга снизилась, а сроки закрытия вакансий выросли. В этой ситуации компания делает ставку на содержание сотрудников и внутреннее развитие. Большую роль играет возможность карьерных переходов внутри группы компаний Vodafone Украина, что позволяет людям изменять роли и направления без выхода из экосистемы.

Дополнительно работают программы рекомендаций, внутренние школы обучения и развитие стартовых позиций, в частности, в колл-центре. Несмотря на общий кадровый голод, уровень текучки персонала остается контролируемым, что позволяет компании сохранять стабильность команд даже в кризисные периоды. Отдельным направлением остается неорганическое развитие – через приобретение активов. В таких процессах для компании важно не только интегрировать бизнес, но и сохранить команды, привлекая специалистов в общую экосистему и давая им возможности для дальнейшего развития.