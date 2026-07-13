Люди – главная ценность: как Premier FOOD Group строит культуру поддержки во время войны

В условиях полномасштабной войны украинский бизнес сталкивается не только с дефицитом персонала, но и необходимостью сохранять команды, поддерживать моральное состояние сотрудников и помогать тем, кто защищает страну. Для Premier FOOD Group с собственным брендом Mr.Grill, где работают более 1 тыс. человек (более 80 в рядах ВСУ), а продукцию доставляет собственная логистика более чем на 14 тыс. партнерских торговых точек, главным вызовом стало сохранение культуры взаимоподдержки или вовлеченности людей независимо от региона, должности.

Сегодня кандидаты выбирают работодателя не только по уровню заработной платы или набору корпоративных бенефитов. Для людей важно чувствовать стабильность, поддержку и уверенность, что компания будет рядом в сложные моменты. Именно поэтому в Premier FOOD Group мы строим культуру взаимоуважения, заботы и взаимопомощи. Для нас это не отдельная культуры. Мы ежедневно работаем для миллионов украинцев, но наш приоритет – люди, которые создают этот результат, развивают компанию и помогают ей двигаться вперед даже в самые сложные времена", – отмечает Виталий Войтович, основатель и СЕО Premier FOOD Group с собственным брендом Mr.Grill.

В компании сформирована комплексная программа поддержки работников и общин, основанная на принципе: люди — главная ценность компании. Программа предусматривает следующие направления:

системная поддержка сотрудников, защищающих страну;

помощь семьям защитников; корпоративные благотворительные забеги и привлечение к спортивным занятиям (футбольный клуб), профильное обучение;

привлечение сотрудников к социальным проектам, например донация;

внутренние программы сплоченности команд: мотивационные конкурсы, инициатива "Амбасадор компании", корпоративное онлайн-издание о коллективе с новостями, обучающими практиками; благотворительные инициативы для детей, пострадавших и получивших ранения; помощь внутриперемещенным лицам с релокацией на место работы, обустройство комфортной жизни в новом регионе;

внедрение программы психологической поддержки;

в планах масштабное обучение коллективу по медицинской помощи;

безопасность во время воздушных тревог: обустройство укрытия гражданской защиты на производственных площадках и региональных филиалах;

обеспечение бесперебойных условий работы.

Особенностью проекта стало то, что социальная ответственность перестала быть отдельной функцией и стала частью корпоративной культуры компании:

более 1 тыс. сотрудников работают в единой корпоративной культуре поддержки;

сформирована высокая вовлеченность персонала в социальные инициативы;

усилена репутация Premier FOOD Group как социально ответственного работодателя.

Это не отдельные проекты или разовые активности, а системный подход, объединяющий команду вокруг общих ценностей. Ведь бизнес начинается с людей. Люди остаются главной инвестицией, ценностью и движущей силой развития компании.