Люди — головна цінність: як Premier FOOD Group будує культуру підтримки під час війни

В умовах повномасштабної війни український бізнес стикається не лише з дефіцитом персоналу, а й із необхідністю зберігати команди, підтримувати моральний стан співробітників та допомагати тим, хто захищає країну. Для Premier FOOD Group із власним брендом Mr.Grill, де працюють понад 1 тис. людей (більш ніж 80 у лавах ЗСУ), а продукцію доставляє власна логістика на понад 14 тис. партнерських торгових точок, головним викликом стало збереження культури взаємопідтримки та залученості людей незалежно від регіону, посади чи життєвих обставин.

"Сьогодні кандидати обирають роботодавця не лише за рівнем заробітної плати чи набором корпоративних бенефітів. Для людей важливо відчувати стабільність, підтримку та впевненість, що компанія буде поруч у складні моменти. Саме тому в Premier FOOD Group ми будуємо культуру взаємоповаги, турботи та взаємодопомоги. Для нас це не окрема HR-ініціатива чи благодійний проєкт, а фундаментальна частина корпоративної культури. Ми щодня працюємо для мільйонів українців, але наш пріоритет — люди, які створюють цей результат, розвивають компанію та допомагають їй рухатися вперед навіть у найскладніші часи", — зазначає Віталій Войтович, засновник і СЕО Premier FOOD Group з власним брендом Mr.Grill.

Засновник і СЕО Premier FOOD Group з власним брендом Mr.Grill Віталій Войтович. Фото: прес-служба

У компанії сформована комплексна програма підтримки працівників та громад, що базується на принципі: люди — головна цінність компанії. Програма передбачає такі напрями:

системна підтримка співробітників, які захищають країну;

допомога родинам захисників; корпоративні благодійні забіги та залучення до спортивних занять (футбольний клуб тощо), профільне навчання;

залучення співробітників до соціальних проєктів, як-от донація;

внутрішні програми згуртованості команд: мотиваційні конкурси, ініціатива "Амбасадор компанії", корпоративне онлайн-видання про колектив із новинами, навчальними практиками; благодійні ініціативи для дітей, які постраждали та отримали поранення; допомога внутрішньо переміщеним особам з релокацією на місце роботи, облаштування комфортного життя у новому регіоні;

впровадження програми психологічної підтримки;

у планах масштабне навчання колективу з домедичної допомоги;

безпека під час повітряних тривог: облаштування укриття цивільного захисту на виробничих майданчиках та у регіональних філіях;

забезпечення безперебійних умов роботи.

Особливістю проєкту стало те, що соціальна відповідальність перестала бути окремою функцією і стала частиною корпоративної культури компанії:

понад 1 тис. співробітників працюють у єдиній корпоративній культурі підтримки;

сформована висока залученість персоналу до соціальних ініціатив;

посилено репутацію Premier FOOD Group як соціально відповідального роботодавця.

Це не окремі проєкти чи разові активності, а системний підхід, який об’єднує команду навколо спільних цінностей. Адже бізнес починається з людей. А люди залишаються головною інвестицією, цінністю та рушійною силою розвитку компанії.