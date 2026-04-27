Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,00

+0,06

EUR

51,55

+0,17

Наличный курс:

USD

43,90

43,75

EUR

51,70

51,50

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Новости компаний
Категория
Бизнес
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

«Маркетинговый символизм уходит в прошлое, возвращая подаркам суть», - Ким Романов

Ким Романов
Ким Романов

Консалтинговое агентство Future Market Report прогнозирует, что к 2032 году мировой рынок индустрии подарков достигнет 23,8 млрд долларов за счет ежегодного роста 7,1%. В то же время, согласно исследованиям Statista, неуклонно растет запрос на подарки, имеющие понятную ценность.

Создатель бренда инструментов для DIY-энтузиастов, эксперт по performance-маркетингу в e-commerce Ким Романов уверен — причина в трансформации самого отношения к подаркам, которые перестают играть роль исключительно символических жестов. В США компания бизнесмена успешно внедрила концепцию, когда инструменты для дома стали позиционироваться как подарки. За три года компания со стартапа выросла до многомиллионных оборотов и сейчас выходит на европейский рынок. Ким Романов рассказывает, как превратить утилитарные вещи в желанные подарки и почему им нужен особый маркетинг.

- Вы создали необычную концепцию, которая основана на позиционировании обычных предметов быта в качестве подарков. В чем ее особенности?

- Главная особенность — использование логики, которая применяется в индустрии подарков. Сейчас доля покупок онлайн стремительно возрастает. Согласно отчету Salesforce, мировой объем продаж к Рождеству во всем мире в 2025 г. достиг 1,29 трлн долларов, увеличившись на 7%. Это значит, что еще больше людей не лично посещали торговые центры в поисках подарков близким, а заказывали их. Но подход к заказам вещи для себя и в подарок различается. Во-первых, ключевое значение имеет срок доставки, подарок должен быть вручен именно к празднику, если заказ придет позже, он теряет актуальность. Во-вторых, подарок должен выглядеть достойно, то есть, важна упаковка. В-третьих, нужны удобные условия возврата — на случай если даритель ошибся с выбором. То есть, когда мы рассматриваем вещь не как утилитарный предмет, а как подарок, то должны учесть интересы не только получателя презента, но и дарителя.

- В чем привлекательность идеи превращения инструмента в подарок?

- Эта идея — не изобретение нашей компании. Да, мы стали предлагать «инструмент, как подарок», но это реальный запрос аудитории, он был выявлен на основе анализов отзывов на Amazon и Reddit, который показал, что многие пользователи хотели бы подарить своим близким инструменты, но не знают, что конкретно выбрать и как это красиво презентовать. Если смотреть глобально, то  людям важен сам символический жест, чтобы вручить в торжественной обстановке красиво упакованный презент. Но при этом все большее значение приобретает содержание. Люди не хотят дарить лишние и заведомо ненужные вещи. То есть, в обществе есть запрос на возвращение к самой сути подарка, когда дорогому человеку вручают что-то нужное, то, что в жизни пригодится.

- Как созданная вами концепция отражается в рекламе и продвижении?

- Я являюсь сторонником того, что объявления должны показываться только той аудитории, которой они нужны, чтобы с одной стороны, не переплачивать за рекламу, с другой — чтобы не допускать спама. То есть, я изначально сделал ставку на аудиторию, которая заинтересована в поиске подарков для своих близких. С учетом этого создавались все рекламные кампании, готовились посадочные страницы и формировалось семантическое ядро. То есть, мы не убеждали в преимуществах гаечного ключа, а рассказывали, кому и как его можно презентовать.

- Каким образом ваша концепция отражается в самом продукте?

- При утилитарном подходе приобретается, и, как следствие, продвигается, одна единица товара, например, отвертка. В реализованной концепции «инструмент как подарок» речь идет о наборах. Их мы формировали с учетом запросов аудитории и фокус делали на универсальных предметах, тех, что нужны в каждом доме. За счет того, что приобретается несколько единиц изделий, происходит экономия на привлечении клиентов, дешевле обходится и доставка, что позволяет обеспечивать выгодное для покупателя ценовое предложение.

- За три года вы сформировали пул постоянных клиентов. В чем особенность объединения под эгидой своего бренда людей, готовых регулярно дарить инструменты?

- На самом деле, инструмент как подарок отличается универсальностью. Наши исследования показали, что такие презенты востребованы для близких родственников, например, родителей. Также такие подарки актуальны для друзей, соседей, большие перспективы они имеют в корпоративном сегменте. Кроме того, во всем мире набирает популярность DIY-движение, когда люди хотят своими руками делать в доме ремонт, чинить какие-то вещи. И для этого нужны инструменты. Сейчас у нас более 150 тысяч клиентов, с которыми мы коммуницируем через e-mail и социальные медиа, значительное их число — это наши постоянные покупатели.

- Вы масштабируете свой бизнес, выходя за пределы американского рынка. Планируете ли вы для Европы создавать отдельные продукты?

- В данный момент мы с командой занимаемся исследованиями рынка, выясняем потребности аудитории, чтобы сформировать предложение, которое реально нужно людям. Поэтому нельзя исключать, что для европейских клиентов появятся какие-то продукты, которых нет в США.

Также ведем изучение рынка интернет-рекламы, поскольку в каждом государстве своя специфика, связанная, как с местным законодательством, так и с особенностями ценообразования. Одновременно продумываем работу доставки.

В принципе, опыт США может быть для нас в Европе будет релевантным, поскольку в каждом штате свое законодательство и за время работы на американском рынке мы привыкли вести работу с учетом специфики каждого населенного пункта.

Главный момент, который мы сейчас устанавливаем — это сезонность. В США пик продаж приходится на период с «Черной пятницы» до конца рождественских праздников. Но не исключено, что в Европе есть свои нюансы.

- Как изменится структура компании в связи с началом работы в Европе?

- Мы расширяем нашу архитектуру, в планах создание локализованных сайтов с учетом местных трендов и ценовой политики. Помимо европейских стран мы также готовимся выйти на рынки Канады, Австралии и Новой Зеландии.

- Рассматриваете ли вы возможность продажи «умных инструментов» с AI?

- Мы изучаем этот сегмент рынка в первую очередь с позиции DIY-движения, конечно, очень хотелось бы обеспечить наших покупателей передовыми технологиями. Но говорить о начале продаж можно будет, когда в полной степени сформируется инфраструктура для применения таких инструментов, чтобы получив подобную технику в подарок ее можно было сразу использовать без сложной настройки.