Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,12

+0,02

EUR

51,91

+0,02

Наличный курс:

USD

43,85

43,75

EUR

51,71

51,50

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Бизнес
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Мечтаю, чтобы лизинговый портфель компании достиг уровня наших коллег из ОТР Group в Венгрии, Болгарии и других европейских странах. Мой ориентир — минимум $1 млрд", — Андрей Павлушин, OTP Leasing

СЕО OTP Leasing Андрей Павлушин
СЕО OTP Leasing Андрей Павлушин

Рынок лизинга в Украине продолжает расти. Компании увеличивают объемы финансирования. Конкуренция обостряется. Впрочем, лидер неизменен — ОТР Leasing. Как компании удается уже 13 лет подряд подниматься на вершину отраслевого рейтинга, что явилось главными составляющими лидерства и когда компания войдет в клуб миллиардеров, рассказывает легендарный Андрей Павлушин. То же, что уже 22 года является трендсеттером на рынке лизинга, а с 2010-го возглавляет команду OTP Leasing. Это тот СЕО, который хорошо известен вне отрасли — он стал еще и ютубером и уже несколько лет на своем канале “Карьерист” презентует свершение других топменеджеров.

О лидерстве и соперничестве. Что на табло?

В интервью нашему изданию вы говорили, что, согласно базовому сценарию развития на 2025 год, предполагался незначительный рост бизнеса OTP Leasing. С какими результатами компания завершила год?

– Наша компания подтвердила, что является безоговорочным лидером на украинском лизинговом рынке. Как говорил Валерий Лобановский, счет на табло. Наше табло – это портфель. Сегодня портфель в OTP Leasing самый большой. И он продолжает расти. В портфеле компании 16 млрд грн. За год нам удалось увеличить его на 2 млрд. грн.

А что с новым бизнесом? Какая структура портфеля?

- По объемам нового бизнеса мы тоже самые большие. В 2025 году компания заключила новые сделки на рекордную сумму — 10,6 млрд грн. OTP Leasing возглавляет рейтинги как в сфере финансового, так и оперативного лизинга. Впрочем, основа нашего бизнеса — финансовый лизинг, он генерирует примерно 80% средств.

Отмечу, бизнес компании быстро растет. По ключевым показателям имеем плюс 15-18% годовых. При достаточно высокой сравнительной базе предыдущего года такую динамику в нынешних условиях мы считаем достойным темпом развития.

В каких отраслях экономики лучшие позиции по лизингу? Чем занимаются ваши ключевые клиенты?

- OTP Leasing – универсальная лизинговая компания. Мы занимаем лидирующие позиции на всех ключевых субрынках. Наша компания является крупнейшим игроком по лизингу повсюду, где актив на колесах. Имеются в виду легковые автомобили, грузовики и прицепы, сельскохозяйственная техника, железнодорожный транспорт. По всем этим направлениям (кроме железнодорожного) имеем положительную динамику.

Удалось ли по итогам года удержать двукратный рост доходов, который демонстрировала компания в январе-сентябре 2025 года?

– За 2025 год OTP Leasing получила 900 млн грн чистой прибыли. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Сказались объективные факторы, удачные операционные решения и о-time effect (эффект от одноразовых мероприятий). Мы продали активы из своего портфеля, которые остались на оккупированной территории. Отмечу, в 2026 году подобных соглашений не предусматривается, поэтому доходы, наверное, будут несколько меньше.

Насколько угрожающими считаете попытки конкурентов среди лизинговых компаний и банков посягнуть на ваши рыночные позиции?

– Конкуренция на рынке действительно обострилась. В первую очередь, мы чувствуем соперничество со стороны банковского сектора. Все стараются расти быстро, и общая рыночная динамика это подтверждает.

Если посмотреть на последние данные Ассоциации лизингодателей Украины, рынок демонстрирует поразительные темпы обновления. Совокупный лизинговый портфель за 2025 год вырос на 28% по сравнению с 2024 годом, достигнув отметки 50,2 млрд грн. Это значительно превышает консервативные ожидания. Что касается нового бизнеса, то здесь динамика еще выше. Объем новых лизинговых и других европейских соглашений в 2025 году вырос на 52% до 42,2 млрд грн.

Мы видим эти цифры и понимаем, что рынок становится плотнее. Однако мы также двигаемся очень быстро, опережая среднерыночные показатели во многих сегментах. За первые два месяца 2026-го размер нашего нового бизнеса составил 1,7 млрд грн, что вдвое больше, чем за январь-февраль 2025-го. Поэтому конкурентов мы искренне уважаем, но точно не боимся: такой драйв заставляет нас быть более гибкими и эффективными для наших клиентов.

О развитии новаторских лизинговых услуг

В какие новые для себя отрасли компания зашла в последнее время?

- Мы приступили к финансированию приобретения клиентами солнечных панелей, промышленных аккумуляторных батарей и другого энергетического оборудования. Такое предложение возникло в ответ на сложные вызовы в сфере энергетики. Кстати, наши условия достаточно привлекательны для клиентов, поскольку мы предлагаем 10% кэшбека IFC.

Удалось ли развить успехи по программе финансового лизинга "5-7-9%"?

– Программа "5-7-9%" стала реально успешной. И хорошо, что она способствует финансированию именно долгосрочных проектов. Эта программа побуждает бизнес к инвестициям на длительные сроки. Наши клиенты по этой программе демонстрируют веру в будущее. OTP Leasing является одним из наиболее активных игроков по этому направлению.

Объемы нашего бизнеса здесь в 2025 году значительно выросли, теперь они составляют миллиарды гривен. Мы гордимся успеваемостью компании по программе "5-7-9%".

С какой целью вы запускаете новую программу лизинга для ФЛП?

– Во всех странах Европы, где представлен лизинговый бизнес OTP Group, мы финансируем частных лиц. Только в Украине с такими субъектами еще не работаем. Впрочем, рано или поздно начнем это делать. Понемногу будем приучать людей к лизингу. Первый шаг на этом пути мы недавно, в январе 2026 года, сделали. Начинаем с финансирования потребностей физлиц-предпринимателей. Первые контракты уже заключены. Финансовый эффект оценивать рано, но по итогам текущего года этот продукт, я думаю, дополнительных 100 млн грн нам обеспечит.

Об уникальности специалистов по лизингу и значимости человеческого фактора для ускорения развития компании

Как вы оцениваете значение человеческого капитала для лидерства на финансовом рынке?

– Конечно, мы ценим интеллектуальные способности и опыт наших работников. Для нас специалист – это уникальный ресурс и высокая ценность. Не случайно наши топ-менеджеры работают в компании в среднем по 10 лет. Они стали профессионалами. Думаю, всех их удерживает в команде интересная работа, принадлежность к большому европейскому бизнесу, уровень финансовых вознаграждений за труд и то, что мы действительно ценим свои кадры. В свою очередь руководство OTP Leasing тоже понимает, что продвинутых лизинговых компаний в Украине маловато и найти квалифицированного менеджера на рынке труда крайне трудно. Поэтому мы очень ценим свои топы и работаем над их содержанием в команде. Компания всячески поддерживает своих работников, оказывает им помощь, предлагает социальные пакеты. Счастлив, что к концу 2026 года уже 68 работников будут владельцами золотого значка OTPL (8 лет в компании), а 16 коллег будут владельцами платинового значка (15 лет).

Как изменилась компания после того, как в 2010 году ее возглавили вы?

– На тот момент компания имела только лицензию, несколько работников в штате и два соглашения с клиентами в состоянии дефолта. А у меня уже 9-летний опыт работы в лизинговом проекте в автомобильной компании. Я знал рынок и имел команду профессионалов.

На второй месяц моей работы в OTP Leasing компания стала прибыльной, а через три года — лидером рынка. Одним из важных факторов успеха стало то, что я не боялся брать в команду лидеров других компаний, которые были нашими конкурентами. В 2013 году мы стали органически лидером рынка, а затем купили две компании с совокупным портфелем $75 млн, оставили далеко позади весь пелетон конкурентов. С тех пор наша компания является безоговорочным и неизменным лидером лизингового рынка в Украине.

Фото 2 — "Мечтаю, чтобы лизинговый портфель компании достиг уровня наших коллег из ОТР Group в Венгрии, Болгарии и других европейских странах. Мой ориентир — минимум $1 млрд", — Андрей Павлушин, OTP Leasing
Команда OTP Leasing

О миллиардном указателе и вкладе в экономику

Какие ориентиры имеет OTP Leasing на перспективу и чего ждать от компании в 2026 году?

– Моя мечта – выйти на те масштабы бизнеса, которые имеют лизинговые компании OTP Group в других странах. В Венгрии у наших коллег лизинговый портфель $1,2 млрд, в Болгарии — $1 млрд. Так что моя мечта — увеличить портфель компании в Украине в 2,5-3 раза. Если бы не война, эта мечта могла бы осуществиться.

В течение 2017-2021 годов компания быстро росла и уже тогда имела все основания за следующие 5 лет стать "миллиардером".

И когда, на ваш взгляд, OTP Leasing войдет в клуб миллиардеров?

- Не знаю, когда сбудется моя мечта, но я уверен, что рано или поздно это произойдет. По крайней мере, ориентир на долгосрочную перспективу мы имеем.

Я убежден: как только война закончится, хлынут капитальные инвестиции в экономику и начнется восстановление Украины. Наша компания будет активным участником этого. Мы готовы быстро активизировать финансирование грейдеров, бульдозеров, бетоновозов и другой строительной техники, потребность в которой стремительно вырастет. Должна существенно увеличиться потребность страны в грузовиках, вагонах и т.д. И чем раньше этот момент наступит, тем быстрее сбудутся наши мечты.

Как сегодня компания поддерживает экономику Украины?

– На развитие экономики Украины только в 2025 году OTP Leasing перечислила примерно 300 млн грн налогов. Среди финансовых компаний мы наверняка лидируем по этому показателю.

Какую помощь оказываете Вооруженным силам?

– С началом полномасштабной войны мы очень много помогаем армии. Уже в первые дни после вторжения отдали в подразделения терробороны "Азов" (теперь это Третий армейский корпус) более 100 автомобилей из фонда оперативного лизинга. С этого момента очень активно сотрудничаем с благотворительными фондами Сергея Притулы и Киевской школы экономики, а также непосредственно с воинскими частями. Теперь оказали помощь ВСУ на общую сумму примерно 170 млн грн.

В 2022 году я получил награду "За содействие войску" от главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Такое отличие считаю одним из самых высоких для гражданского человека во время войны.