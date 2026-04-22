"Мечтаю, чтобы лизинговый портфель компании достиг уровня наших коллег из ОТР Group в Венгрии, Болгарии и других европейских странах. Мой ориентир — минимум $1 млрд", — Андрей Павлушин, OTP Leasing

Рынок лизинга в Украине продолжает расти. Компании увеличивают объемы финансирования. Конкуренция обостряется. Впрочем, лидер неизменен — ОТР Leasing. Как компании удается уже 13 лет подряд подниматься на вершину отраслевого рейтинга, что явилось главными составляющими лидерства и когда компания войдет в клуб миллиардеров, рассказывает легендарный Андрей Павлушин. То же, что уже 22 года является трендсеттером на рынке лизинга, а с 2010-го возглавляет команду OTP Leasing. Это тот СЕО, который хорошо известен вне отрасли — он стал еще и ютубером и уже несколько лет на своем канале “Карьерист” презентует свершение других топменеджеров.

О лидерстве и соперничестве. Что на табло?

В интервью нашему изданию вы говорили, что, согласно базовому сценарию развития на 2025 год, предполагался незначительный рост бизнеса OTP Leasing. С какими результатами компания завершила год?

– Наша компания подтвердила, что является безоговорочным лидером на украинском лизинговом рынке. Как говорил Валерий Лобановский, счет на табло. Наше табло – это портфель. Сегодня портфель в OTP Leasing самый большой. И он продолжает расти. В портфеле компании 16 млрд грн. За год нам удалось увеличить его на 2 млрд. грн.

А что с новым бизнесом? Какая структура портфеля?

- По объемам нового бизнеса мы тоже самые большие. В 2025 году компания заключила новые сделки на рекордную сумму — 10,6 млрд грн. OTP Leasing возглавляет рейтинги как в сфере финансового, так и оперативного лизинга. Впрочем, основа нашего бизнеса — финансовый лизинг, он генерирует примерно 80% средств.

Отмечу, бизнес компании быстро растет. По ключевым показателям имеем плюс 15-18% годовых. При достаточно высокой сравнительной базе предыдущего года такую динамику в нынешних условиях мы считаем достойным темпом развития.

В каких отраслях экономики лучшие позиции по лизингу? Чем занимаются ваши ключевые клиенты?

- OTP Leasing – универсальная лизинговая компания. Мы занимаем лидирующие позиции на всех ключевых субрынках. Наша компания является крупнейшим игроком по лизингу повсюду, где актив на колесах. Имеются в виду легковые автомобили, грузовики и прицепы, сельскохозяйственная техника, железнодорожный транспорт. По всем этим направлениям (кроме железнодорожного) имеем положительную динамику.

Удалось ли по итогам года удержать двукратный рост доходов, который демонстрировала компания в январе-сентябре 2025 года?

– За 2025 год OTP Leasing получила 900 млн грн чистой прибыли. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Сказались объективные факторы, удачные операционные решения и о-time effect (эффект от одноразовых мероприятий). Мы продали активы из своего портфеля, которые остались на оккупированной территории. Отмечу, в 2026 году подобных соглашений не предусматривается, поэтому доходы, наверное, будут несколько меньше.

Насколько угрожающими считаете попытки конкурентов среди лизинговых компаний и банков посягнуть на ваши рыночные позиции?

– Конкуренция на рынке действительно обострилась. В первую очередь, мы чувствуем соперничество со стороны банковского сектора. Все стараются расти быстро, и общая рыночная динамика это подтверждает.

Если посмотреть на последние данные Ассоциации лизингодателей Украины, рынок демонстрирует поразительные темпы обновления. Совокупный лизинговый портфель за 2025 год вырос на 28% по сравнению с 2024 годом, достигнув отметки 50,2 млрд грн. Это значительно превышает консервативные ожидания. Что касается нового бизнеса, то здесь динамика еще выше. Объем новых лизинговых и других европейских соглашений в 2025 году вырос на 52% до 42,2 млрд грн.

Мы видим эти цифры и понимаем, что рынок становится плотнее. Однако мы также двигаемся очень быстро, опережая среднерыночные показатели во многих сегментах. За первые два месяца 2026-го размер нашего нового бизнеса составил 1,7 млрд грн, что вдвое больше, чем за январь-февраль 2025-го. Поэтому конкурентов мы искренне уважаем, но точно не боимся: такой драйв заставляет нас быть более гибкими и эффективными для наших клиентов.

О развитии новаторских лизинговых услуг

В какие новые для себя отрасли компания зашла в последнее время?

- Мы приступили к финансированию приобретения клиентами солнечных панелей, промышленных аккумуляторных батарей и другого энергетического оборудования. Такое предложение возникло в ответ на сложные вызовы в сфере энергетики. Кстати, наши условия достаточно привлекательны для клиентов, поскольку мы предлагаем 10% кэшбека IFC.

Удалось ли развить успехи по программе финансового лизинга "5-7-9%"?

– Программа "5-7-9%" стала реально успешной. И хорошо, что она способствует финансированию именно долгосрочных проектов. Эта программа побуждает бизнес к инвестициям на длительные сроки. Наши клиенты по этой программе демонстрируют веру в будущее. OTP Leasing является одним из наиболее активных игроков по этому направлению.

Объемы нашего бизнеса здесь в 2025 году значительно выросли, теперь они составляют миллиарды гривен. Мы гордимся успеваемостью компании по программе "5-7-9%".

С какой целью вы запускаете новую программу лизинга для ФЛП?

– Во всех странах Европы, где представлен лизинговый бизнес OTP Group, мы финансируем частных лиц. Только в Украине с такими субъектами еще не работаем. Впрочем, рано или поздно начнем это делать. Понемногу будем приучать людей к лизингу. Первый шаг на этом пути мы недавно, в январе 2026 года, сделали. Начинаем с финансирования потребностей физлиц-предпринимателей. Первые контракты уже заключены. Финансовый эффект оценивать рано, но по итогам текущего года этот продукт, я думаю, дополнительных 100 млн грн нам обеспечит.

Об уникальности специалистов по лизингу и значимости человеческого фактора для ускорения развития компании

Как вы оцениваете значение человеческого капитала для лидерства на финансовом рынке?

– Конечно, мы ценим интеллектуальные способности и опыт наших работников. Для нас специалист – это уникальный ресурс и высокая ценность. Не случайно наши топ-менеджеры работают в компании в среднем по 10 лет. Они стали профессионалами. Думаю, всех их удерживает в команде интересная работа, принадлежность к большому европейскому бизнесу, уровень финансовых вознаграждений за труд и то, что мы действительно ценим свои кадры. В свою очередь руководство OTP Leasing тоже понимает, что продвинутых лизинговых компаний в Украине маловато и найти квалифицированного менеджера на рынке труда крайне трудно. Поэтому мы очень ценим свои топы и работаем над их содержанием в команде. Компания всячески поддерживает своих работников, оказывает им помощь, предлагает социальные пакеты. Счастлив, что к концу 2026 года уже 68 работников будут владельцами золотого значка OTPL (8 лет в компании), а 16 коллег будут владельцами платинового значка (15 лет).

Как изменилась компания после того, как в 2010 году ее возглавили вы?

– На тот момент компания имела только лицензию, несколько работников в штате и два соглашения с клиентами в состоянии дефолта. А у меня уже 9-летний опыт работы в лизинговом проекте в автомобильной компании. Я знал рынок и имел команду профессионалов.

На второй месяц моей работы в OTP Leasing компания стала прибыльной, а через три года — лидером рынка. Одним из важных факторов успеха стало то, что я не боялся брать в команду лидеров других компаний, которые были нашими конкурентами. В 2013 году мы стали органически лидером рынка, а затем купили две компании с совокупным портфелем $75 млн, оставили далеко позади весь пелетон конкурентов. С тех пор наша компания является безоговорочным и неизменным лидером лизингового рынка в Украине.

Команда OTP Leasing

О миллиардном указателе и вкладе в экономику

Какие ориентиры имеет OTP Leasing на перспективу и чего ждать от компании в 2026 году?

– Моя мечта – выйти на те масштабы бизнеса, которые имеют лизинговые компании OTP Group в других странах. В Венгрии у наших коллег лизинговый портфель $1,2 млрд, в Болгарии — $1 млрд. Так что моя мечта — увеличить портфель компании в Украине в 2,5-3 раза. Если бы не война, эта мечта могла бы осуществиться.

В течение 2017-2021 годов компания быстро росла и уже тогда имела все основания за следующие 5 лет стать "миллиардером".

И когда, на ваш взгляд, OTP Leasing войдет в клуб миллиардеров?

- Не знаю, когда сбудется моя мечта, но я уверен, что рано или поздно это произойдет. По крайней мере, ориентир на долгосрочную перспективу мы имеем.

Я убежден: как только война закончится, хлынут капитальные инвестиции в экономику и начнется восстановление Украины. Наша компания будет активным участником этого. Мы готовы быстро активизировать финансирование грейдеров, бульдозеров, бетоновозов и другой строительной техники, потребность в которой стремительно вырастет. Должна существенно увеличиться потребность страны в грузовиках, вагонах и т.д. И чем раньше этот момент наступит, тем быстрее сбудутся наши мечты.

Как сегодня компания поддерживает экономику Украины?

– На развитие экономики Украины только в 2025 году OTP Leasing перечислила примерно 300 млн грн налогов. Среди финансовых компаний мы наверняка лидируем по этому показателю.

Какую помощь оказываете Вооруженным силам?

– С началом полномасштабной войны мы очень много помогаем армии. Уже в первые дни после вторжения отдали в подразделения терробороны "Азов" (теперь это Третий армейский корпус) более 100 автомобилей из фонда оперативного лизинга. С этого момента очень активно сотрудничаем с благотворительными фондами Сергея Притулы и Киевской школы экономики, а также непосредственно с воинскими частями. Теперь оказали помощь ВСУ на общую сумму примерно 170 млн грн.

В 2022 году я получил награду "За содействие войску" от главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Такое отличие считаю одним из самых высоких для гражданского человека во время войны.