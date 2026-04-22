"Мрію, щоб лізинговий портфель компанії досяг рівня наших колег з ОТР Group в Угорщині, Болгарії та інших європейських країнах. Мій орієнтир – щонайменше $1 млрд", – Андрій Павлушин, OTP Leasing

СЕО OTP Leasing Андрій Павлушин
Ринок лізингу в Україні продовжує зростати. Компанії нарощують обсяги фінансування. Конкуренція загострюється. Втім лідер незмінний — ОТР Leasing. Як компанії вдається вже 13 років поспіль підніматися на вершину галузевого рейтингу, що стало головними складовими лідерства і коли компанія увійде до клубу мільярдерів, розповідає легендарний Андрій Павлушин. Той самий, що вже 22 роки є трендсетером на ринку лізингу, а з 2010-го очолює команду OTP Leasing. Це той СЕО, який добре відомий поза межами галузі — він став ще й ютубером і вже кілька років на своєму каналі “Кар’єрист” презентує звершення інших топменеджерів.

Про лідерство і суперництво. Що на табло? 

Торік в інтерв’ю нашому виданню ви говорили, що, згідно з базовим сценарієм розвитку на 2025 рік, передбачалось незначне зростання бізнесу OTP Leasing. З якими результатами компанія завершила рік?

- Наша компанія підтвердила, що є беззаперечним лідером на українському лізинговому ринку. Як казав Валерій Лобановський, рахунок на табло. Наше табло — це портфель. Сьогодні портфель у OTP Leasing найбільший. І він продовжує зростати. Наразі у портфелі компанії 16 млрд грн. За рік нам вдалося збільшити його на 2 млрд грн.

А що з новим бізнесом? Яка структура портфеля?

- За обсягами нового бізнесу ми теж найбільші. У 2025 році компанія уклала нових угод на рекордну суму — 10,6 млрд грн. OTP Leasing очолює рейтинги як у сфері фінансового лізингу, так і оперативного. Втім основа нашого бізнесу — фінансовий лізинг, він генерує приблизно 80% коштів.

Зазначу, бізнес компанії швидко зростає. За ключовими показниками маємо плюс 15-18% річних. За доволі високої порівняльної бази попереднього року таку динаміку за нинішніх умов ми вважаємо гідним темпом розвитку.

В яких галузях економіки маєте найкращі позиції з лізингу? Чим займаються ваші ключові клієнти?

- OTP Leasing — універсальна лізингова компанія. Ми посідаємо провідні позиції на всіх ключових субринках. Наша компанія є найбільшим гравцем з лізингу всюди, де актив на колесах. Маю на увазі легкові автомобілі, вантажівки і причепи, сільськогосподарську техніку, залізничний транспорт. За всіма цими напрямами (окрім залізничного) маємо позитивну динаміку.

Чи вдалося за підсумками року втримати дворазове зростання прибутків, яке демонструвала компанія у січні-вересні 2025 року?

- За 2025 рік OTP Leasing отримала 900 млн грн чистого прибутку. Це майже вдвічі більше, ніж попереднього року. Позначилися об’єктивні фактори, вдалі операційні рішення та оne-time effect (ефект від одноразових заходів). Ми продали ті активи зі свого портфеля, які залишилися на окупованій території. Зазначу, у 2026 році подібних угод не передбачається, тому прибутки, напевно, будуть дещо меншими.

Наскільки загрозливими вважаєте спроби конкурентів серед лізингових компаній і банків зазіхнути на ваші ринкові позиції?

- Конкуренція на ринку дійсно загострилася. Насамперед ми відчуваємо суперництво з боку банківського сектору. Усі намагаються зростати швидко, і загальна ринкова динаміка це підтверджує. 

Якщо подивитися на останні дані Асоціації лізингодавців України, ринок демонструє разючі темпи відновлення. Сукупний лізинговий портфель за 2025 рік зріс на 28% порівняно з 2024-м, сягнувши позначки 50,2 млрд грн. Це значно перевищує консервативні очікування. Щодо нового бізнесу, то тут динаміка ще вища. Обсяг нових лізингових та інших європейських угод у 2025 році зріс на 52%, до 42,2 млрд грн.

Ми бачимо ці цифри і розуміємо, що ринок стає щільнішим. Проте ми також рухаємося дуже швидко, випереджаючи середньоринкові показники у багатьох сегментах. За перші два місяці 2026-го розмір нашого нового бізнесу становив 1,7 млрд грн, що удвічі більше, ніж за січень-лютий 2025-го. Тому конкурентів ми щиро поважаємо, але точно не боїмося: такий драйв лише змушує нас бути гнучкішими та ефективнішими для наших клієнтів.

Про розвиток новаторських лізингових послуг 

В які нові для себе галузі компанія зайшла останнім часом?

- Ми розпочали фінансувати придбання клієнтами сонячних панелей, промислових акумуляторних батарей та іншого енергетичного обладнання. Така пропозиція виникла у відповідь на складні виклики у сфері енергетики. До речі, наші умови доволі привабливі для клієнтів, оскільки ми пропонуємо 10% кешбеку від IFC.

Чи вдалося розвинути успіхи за програмою фінансового лізингу "5-7-9%"?

- Програма "5-7-9%" стала реально успішною. І добре, що вона сприяє фінансуванню саме довгострокових проєктів. Ця програма спонукає бізнес до інвестицій на тривалі терміни. Наші клієнти за цією програмою демонструють віру в майбутнє. OTP Leasing є одним із найбільш активних гравців за цим напрямом.

Обсяги нашого бізнесу тут у 2025 році суттєво зросли, тепер вони становлять мільярди гривень. Ми пишаємося успішністю компанії за програмою "5-7-9%".

З якою метою ви запускаєте нову програму лізингу для ФОПів?

- У всіх країнах Європи, де представлений лізинговий бізнес OTP Group, ми фінансуємо приватних осіб. Лише в Україні з такими суб’єктами ще не працюємо. Втім рано чи пізно почнемо це робити. Потроху будемо привчати людей до лізингу. Перший крок на цьому шляху ми нещодавно, у січні 2026-го, зробили. Розпочинаємо з фінансування потреб фізосіб-підприємців. Перші контракти вже укладені. Фінансовий ефект оцінювати зарано, але за підсумками поточного року цей продукт, гадаю, додаткових 100 млн грн нам забезпечить.

Про унікальність фахівців з лізингу і значущість людського чинника для пришвидшення розвитку компанії 

Як ви оцінюєте значення людського капіталу компанії для лідерства на фінансовому ринку?

- Звісно, ми цінуємо інтелектуальні здібності та досвід наших працівників. Для нас фахівець — це унікальний ресурс і найвища цінність. Не випадково наші топменеджери працюють у компанії в середньому по 10 років. Вони стали професіоналами. Гадаю, що всіх їх утримує в команді цікава робота, приналежність до великого європейського бізнесу, рівень фінансових винагород за працю і те, що ми дійсно цінуємо свої кадри. Своєю чергою керівництво OTP Leasing теж розуміє, що просунутих лізингових компаній в Україні обмаль і знайти кваліфікованого менеджера на ринку праці вкрай важко. Тому ми дуже цінуємо своїх топів і працюємо над їхнім утриманням у команді. Компанія всіляко підтримує своїх працівників, надає їм допомогу, пропонує соціальні пакети. Щасливий, що станом на кінець 2026 року вже 68 працівників будуть власниками золотого значка OTPL (8 років у компанії), а 16 колег будуть власниками платинового значка (15 років).

Наскільки змінилася компанія після того, як у 2010 році її очолили ви?

- На той момент компанія мала лише ліцензію, кілька працівників у штаті та дві угоди з клієнтами у стані дефолту. А я вже мав 9-річний досвід роботи у лізинговому проєкті в автомобільній компанії. Я знав ринок і мав команду фахівців.

На другий місяць моєї роботи в OTP Leasing компанія стала прибутковою, а за три роки — лідером ринку. Одним із важливих факторів успіху стало те, що я не боявся брати в команду лідерів з інших компаній, які були нашими конкурентами. У 2013 році ми стали органічно лідером ринку, а потім купили дві компанії з сукупним портфелем $75 млн, залишили далеко позаду весь пелетон конкурентів. Відтоді наша компанія є беззаперечним та незмінним лідером лізингового ринку в Україні.

Команда OTP Leasing

Про мільярдний дороговказ і внесок в економіку 

Які орієнтири має OTP Leasing на перспективу і чого очікувати від компанії у 2026 році?

- Моя мрія — вийти на ті масштаби бізнесу, які мають лізингові компанії OTP Group в інших країнах. В Угорщині у наших колег лізинговий портфель $1,2 млрд, у Болгарії — $1 млрд. Тож моя мрія — збільшити портфель компанії в Україні у 2,5-3 рази. Якби не війна, ця мрія могла би вже здійснитися.

Упродовж 2017-2021 років компанія швидко зростала і вже тоді мала всі підстави за наступні 5 років стати "мільярдером".

І коли, на ваш погляд, OTP Leasing увійде до клубу мільярдерів?

- Не знаю, коли здійсниться моя мрія, але я впевнений, що рано чи пізно це станеться. Принаймні орієнтир на довгострокову перспективу ми маємо.

Я переконаний: щойно війна закінчиться, хлинуть капітальні інвестиції в економіку і розпочнеться відновлення України. Наша компанія буде активним учасником цього. Ми готові швидко активізувати фінансування грейдерів, бульдозерів, бетоновозів та іншої будівельної техніки, потреба в якій стрімко зросте. Має суттєво збільшитися також потреба країни у вантажівках, вагонах тощо. І що раніше цей момент настане, то швидше здійсняться наші мрії.

Як сьогодні компанія підтримує економіку України?

- На розвиток економіки України тільки 2025 року OTP Leasing перерахувала приблизно 300 млн грн податків. Серед фінансових компаній ми, напевно, лідируємо за цим показником.

Яку допомогу надаєте Збройним силам?

- З початком повномасштабної війни ми дуже багато допомагаємо армії. Вже у перші дні після вторгнення віддали до підрозділів тероборони "Азов" (тепер це Третій армійський корпус) більш ніж 100 автомобілів із фонду оперативного лізингу. Відтоді дуже активно співпрацюємо з благодійними фондами Сергія Притули та Київської школи економіки, а також безпосередньо з військовими частинами. Натепер надали допомогу ЗСУ на загаль- ну суму приблизно 170 млн грн.

У 2022 році я отримав нагороду "За сприяння війську" від головнокомандувача Збройних сил України. Таку відзнаку вважаю однією з найвищих для цивільної людини під час війни.