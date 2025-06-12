"Моршинская" — это не просто бизнес, это 30 лет моей жизни", — Всеволод Билас о лидерстве, несгибаемости и ответственности

От смелой идеи до компании многомиллиардной стоимости, от регионального бренда до национальной love mark. Это история жизни Всеволода Биласа, основателя «Моршинской», бренда №1 на рынке бутилированной воды, и одного из акционеров украинского производителя напитков IDS Ukraine. В интервью Delo.ua он рассказал, как созданная с нуля компания стала не просто лидером индустрии, а социальным бизнесом и поддержкой ВСУ в условиях полномасштабного вторжения, а также об инвестиционных планах на послевоенное будущее.

Вы не очень публичная персона, поэтому первый вопрос будет очень прямым: кто такой Всеволод Билас – для себя, друзей, коллег?

— Я ценю в людях прямоту, искренность и честность, и в своей жизни я стараюсь быть именно таким. Потому партнеры говорят: с Биласом непросто, но честно. От друзей слышал похоже: мол, не молчит, как что-то не так, но всегда подставит плечо. Подчиненные говорят, что любят, но немного опасаются. Поэтому перед тем, как зайти в кабинет, спрашивают у помощницы: «Как сегодня Емельянович?». И, что интересно, вне зависимости от ответа, все равно заходят.

Судя по вашей биографии, карьеру руководителя вы, в сущности, начали уже в армии. Это и была ваша школа лидерства?

— Я уверен, что лидерами рождаются. Воспитать лидера человека, не имеющего нужных черт на генетическом и психологическом уровне, невозможно или по крайней мере очень трудно.

Ну а армия – это действительно очень специфическая среда. Особенно десантно-штурмовые войска, где я служил, с их особой субкультурой. Если нет внутренней силы, надеяться там на успех бесполезно. Так что эта сила у меня нашлась, и я стал даже командиром отделения. Мой опыт и вывод с тех пор: главное – это люди. Если относишься к ним, как к себе, они отвечают добром на добро. То есть мое видение лидерства сформировалось тогда так, что лидер всегда должен быть рядом и быть ориентиром и примером.

А почему бросили тогда армейскую карьеру и пошли в бизнес?

— После срочной службы и института пошел на Ивано-Франковский завод «Позитрон» и через год уже стал там заместителем начальника цеха. Но это были 90-е — у меня в то время были жена и ребенок, поэтому я должен был искать более перспективные способы заработка и самореализации. Я шел вперед, потому что иначе не мог, потому что чувствовал, с одной стороны, ответственность, а с другой — безудержное желание проявить себя и создать что-то достойное внимания людей. Это был путь проб и ошибок: мы с партнером попробовали себя в торговле, потом мечтали о производстве. Начали делать макароны – натуральные, на основе настоящих яиц. Очень вкусные макароны, но слишком дорогие получались для тогдашних потребителей, поэтому пошли искать бизнес-возможности дальше. И именно тогда приехали в Моршин, увидели источник и поняли, что вода – это именно то направление бизнеса, которое мы искали.

Так родилась «Моршинская»?

– Так мы сделали первый шаг к ней. Начиналось все даже не в Моршине, а в Болехове. Самое простое оборудование, очень много ручного труда. Понятно, что нужно было двигаться дальше, и мы поехали в Германию — посмотреть, как работает пищевое производство, как организован контроль качества продукции. Приехали уязвленные до глубины души: это было открытие другого мира, мы не думали, что производственный процесс может быть на таком уровне.

Сразу начали действовать: искали оборудование, купили первые установки для разлива. Затем работали над месторождением в Моршине, начали инвестировать. Мы все вкладывали в развитие – даже решили тогда с женой не достраивать свой дом. Никогда не забуду наш первый кредит — это были $25 тысяч американского фонда, которые казались космической суммой.

Думали ли тогда, что «Моршинская» станет брендом №1? И что изменилось, когда поняли, что достигли этого?

— Мы просто работали и хотели сделать все как можно лучше. Королевой рынка была «Миргородская», главным конкурентом – «Трускавецкая». А наш бизнес был маленьким, упрямым и очень трудолюбивым. Затем «Моршинская» вошла в состав компании IDS Ukraine, мы набрали обороты и завоевали рыночное лидерство. Сейчас «Моршинская» — вода №1 на рынке бутилированных вод, в разы опережающая ближайшего «преследователя».

В целом по сравнению с долидерскими годами в нашей трудовой этике ничего не изменилось. Для меня чемпионство – это не корона, не медаль, а ответственность и следствие ежедневных усилий. Лидерство нужно подтверждать ежесекундно, каждым своим движением. Это как держать штангу над головой – ты либо в форме, чтобы поднять этот вес, либо упадешь под нее. IDS Ukraine держит лидерство, несмотря ни на что. И это результат ежедневных усилий команды. Я горжусь тем, что большинство членов нашей управленческой команды работают более 15 лет в компании. Каждый из них лидер своего направления, и каждый посвятил компании буквально годы и вложил свои усилия, экспертизу и опыт в то, чтобы IDS Ukraine выпускала качественную воду.

Могли бы вы продать свою долю в бизнесе, чтобы не иметь хлопот? Что мотивирует оставлять долю в компании?

– Понятно, что IDS Ukraine – компания с высокой инвестиционной привлекательностью. И я много раз имел возможность продать акции и уйти от дел. Но не продал, потому что «Моршинская» — это мое детище, моя личная история и вся моя жизнь. Как акционер, конечно, я сейчас не столь глубоко в операционных процессах, как тогда, когда являлся генеральным директором или председателем правления, текущей деятельностью компании руководит менеджмент. Но бросать свое детище, особенно в трудные времена, не имею права.

Не было ли мысли уехать за границу, когда началась великая война?

— Ни минуты. Я привык быть опорой для моей семьи, моей компании, даже моих соседей. Я живу в Моршине, там же, где и большинство работников нашего завода. Когда началась полномасштабная война и впоследтсвии были наложены санкции, люди просто ходили мимо моего дома, чтобы убедиться, что я здесь и никуда не уехал. Соседи сказали: «Когда мы видим, что вы дома — значит, все будет хорошо». Но я не герой, я просто делаю свое дело на своем месте и не имею морального права оставить людей без опоры.

Что вы почувствовали, когда активы компании арестовали из-за подсанкционной части собственности, как выдерживаете давление и на что надеетесь?

— Я гражданин и патриот Украины, украинский предприниматель, всегда работавший для процветания своего государства, но моя доля в компании так же арестована как и доли подсанкционных акционеров. После начала большой войны и ареста корпоративных прав, попытки передать бизнес конкуренту, что подвергло сомнению дальнейшую работу компании, я заходил на завод в выходные и не мог сдержать эмоций. Просто ходил, и щемило так, словно сейчас разорвет изнутри. Это был такой момент, когда я чуть не надломился.

Когда-то мы уже отбивались от цепких объятий беглого президента Януковича, который хотел захватить этот бизнес. Тогда несправедливость являлась закономерной частью правил игры. Но сейчас, после Революции Достоинства, во время войны, когда Украина борется за свое право на существование и независимость, такая несправедливость чувствуется особенно остро.

Но сдаваться я тоже не умею. Это не просто бизнес. Это 30 лет моей жизни. За мной стоят тысячи людей: работники, семьи, ветераны. Они верят мне, и это более мощная мотивация, чем любой финансовый стимул. А я верю в людей. Верю в свою команду. Верю в справедливость. Иначе не выдержал бы. А еще я отношусь к компании так, как отец относится к ребенку, потому что видел, как он растет, был с ним на всех этапах. Такое отношение дает отменно другие результаты.

Как вы принимаете управленческие решения в этих сложных условиях?

— Мои рабочие принципы и мои ценности – справедливость, профессиональность, целесообразность. Я не разделяю себя и компанию. Все решения – это не «я решил», а следствие командной работы. Ибо лидер не тот, кто отдает приказы, а тот, на кого смотрят и ориентируются в самые тяжелые моменты. У нас очень сильная команда, достойная доверия. А если компания ценит своих людей на всех уровнях, она выстоит даже в самые трудные времена.

Как видите роль бизнеса в Украине?

— Любой бизнес в любой цивилизованной стране должен работать, учитывая общественные потребности, которые в Украине сейчас являются потребностями фронта и предотвращения гуманитарной катастрофы. Мы с менеджментом IDS Ukraine с начала полномасштабного вторжения социальную ответственность вынесли как главную задачу, финансовые показатели в период экзистенциальной войны отошли на второй план. У нас есть опыт, ресурсы, энергия, стремление помочь и поддержать, поэтому не ждем указаний, а работаем. Делаем то, что умеем лучше всего — качественную и безопасную питьевую воду. При этом социальные инвестиции в наши гуманитарные инициативы и благотворительные проекты уже достигли более полумиллиарда гривен.

С 2022 года ни один из владельцев, и я тоже, не получает дивидендов. Заработанные деньги IDS Ukraine направляет на помощь военным, поддержку общин, разные социальные проекты.

IDS Ukraine — одна из компаний, сохраняющих зарплаты мобилизованным работникам. Почему?

— Потому что это наши люди, которых мы не имеем права оставить без помощи. Сердце разрывается от понимания того, что наши ребята, работники нашей компании гибнут на фронте, попадают в плен, возвращаются с ранениями. Но люди знают, что мы всегда поддержим их, их семьи, предоставим финансовую помощь, поможем в гражданской жизни.

Когда я вижу ребят без рук, без ног, но с улыбкой — я понимаю, что им больше всего нужна вера в себя, чтобы вернуться к жизни и работе. И свою моральную обязанность мы видим в том, чтобы создать условия для такой веры и помочь им выстроить свой дальнейший жизненный путь.

IDS Ukraine имеет общий проект с центром реабилитации раненых Next Step. Почему выбрали этот проект и какие это дает результаты?



— Наша компания – это, прежде всего, системный бизнес. Поэтому мы не занимаемся разовой благотворительностью, а строим долгосрочные партнерства. С Next Step мы работаем еще с 2018 года, а выбрали его потому, что это один из немногих центров Украины, где ранеными занимается мультидисциплинарная команда. Там не просто лечат, а возвращают к жизни, меняют судьбы к лучшему. Суммарная помощь фонда уже превышает 5 млн. грн. а с прошлого года мы сделали донацию средств на реабилитацию и протезирование постоянной: 1 грн. из каждой проданной банки энергетика «Воля» со вкусом «Оригинальный» переводим в фонд.

Говоря о стратегии: видите ли вы перспективу превращения IDS Ukraine в публичную компанию?

— Если бы не война, мы уже были бы публичной компанией — вероятно, торговались бы на одной из европейских бирж. За несколько лет до полномасштабного вторжения мы приступили к подготовке к IPO. Компания росла, развивалась, и ее выход на биржу был вполне логичным шагом. Остается таким и дальше, если, конечно, арестованные активы будут сохранены и приумножены, а не разворованы. В таком случае IDS Ukraine как системный прозрачный бизнес многомиллиардной стоимости с прозрачными ценностями и сильной командой и безоговорочным рыночным лидерством чрезвычайно привлекателен для серьезных международных инвесторов. Это могу подтвердить вам как акционер, для которого «Моршинская» стала лучшим вложением капитала. В современном мире вода является стратегическим ресурсом, и если сейчас государственная мудрость возобладает, то IDS Ukraine может принести огромную пользу и госбюджету, и украинцам.

Продолжим тему социальной ответственности, только уже не корпоративной, а вашей личной. Что Вас привело в наблюдательный совет Львовской политехники?

- Во-первых, это моя alma mater, вуз, который я закончил. Во-вторых, мы с супругой, которая, кстати, сенатор Украинского католического университета, считаем образование фундаментом всего. На мой взгляд, важнейшие профессии в стране — это учитель и врач. Первый формирует следующие поколения, второй спасает жизнь. И бизнес должен присутствовать в образовании, потому что мы приносим туда практику, опыт, быстроту и систему мышления. Не всегда наши идеи можно быстро воплотить в жизнь, но мы можем быть тем импульсом, который сдвигает с места и запускает изменения.

Что вас держит на плаву лично? Как восстанавливаетесь?

— Во-первых – природа. Каждый день хожу с собакой по лесу, делаю 17 тысяч шагов минимум, не важно даже, дождь или снег на улице. Это, как говорится, заземляет, потому что перед тобой сила и красота стихии, с которыми человеческой цивилизации никогда не сравнится. И, во-вторых, это семья. Дети взрослые уже, а с женой у нас все построено на любви, мы женаты 37 лет. Меня можно убедить, но нельзя заставить.

Какую книгу перечитываете чаще всего?

— Люблю книги о трансформации человека – канонические, которые можно читать и время от времени находить что-то очень нужное именно в этот момент. "Атлант расправил плечи" Айн Рэнд, "Крестный отец" Марио Пьюзо, Дэн Браун — почти все его книги.

Что посоветовали бы молодому, когда занялись бизнесом и начинали «Моршинскую»?

— Ничего, потому что именно благодаря духу авантюризма мы и сделали то, что имели. Это была жизнь на энтузиазме, и она того стоит.