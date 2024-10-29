"Мы должны перейти на максимально прямые налоги", — Анатолий Редер, гендиректор "ИнтерХим"

Фармацевтические компании в Украине, несмотря на войну, остаются одними из крупнейших налогоплательщиков. Кроме обязательных платежей в бюджет, они тратят сотни миллионов гривен на благотворительность и помощь ВСУ. О необходимости изменения системы налогообложения в Украине; роли коллектива в условиях войны и "клубе белого бизнеса" Delo.ua поговорило с Анатолием Редером, генеральным директором компании "ИнтерХим", в рамках спецпроекта "Экономическая ответственность: топ налогоплательщики 2024".

Компания "ИнтерХим" является примером прозрачного ответственного бизнеса. Власти сейчас создают так называемый «клуб белого бизнеса». Как вы оцениваете эту инициативу и планируете ли присоединиться к нему?

— Очень давно, в 90-х годах, мы решили для себя, что репутация и покой очень важны, и потому с тех пор работаем абсолютно в белой зоне. Иногда приходится слышать от сотрудников: "А зачем мы платим такое большое количество налогов?" И тогда приходится объяснять, что без этих налогов не было бы элементарного — новых дорог, больниц и школ, в которые ходят их дети.

Что касается "клуба белого бизнеса", то мне до сих пор не ясна цель этой инициативы. Налоговая в Украине работает на основе аналитических данных, показывающих, сколько налогов платит та или иная компания. Фискальный орган видит все. И должен быть какой-то общественный договор, что если компания работает "в белую", то на нее не давят сомнительными проверками, штрафами или каким-либо другим преследованием. Если этот клуб будет заниматься именно этим, то почему бы к нему и не присоединиться?

Сколько налогов и сборов всех уровней заплатила компания в 2024 году?

— За шесть месяцев 2024 года это было более 100 млн грн, и гораздо больше, если брать группу компаний. Для сравнения в 2023 году "ИнтерХим" уплатил налоговых платежей на около 190 млн, и более 250 млн, если смотрим по группе компаний.

Вообще, сравнивая налоговые вычеты в фармсекторе, следует учитывать показатель налоговой нагрузки. В среднем по рынку он колеблется в основном в пределах 2-5%. Для "ИнтерХим" этот показатель составляет около 10%. Поэтому важно учитывать соразмерное соответствие, а не только абсолютные величины.

Что позволило вашему бизнесу поддерживать производство и развиваться в таких сложных условиях, которые у нас последние почти три года?

— С начала полномасштабной войны у нас нет стратегий, потому что они все разрабатывались для мирного времени. Война – очень стрессовый период. Каждую неделю, месяц и квартал от ее начала что-то кардинально менялось, и нашим менеджерам приходилось принимать правильные решения очень быстро. За эти три года все мы научились быстрым решениям.

Я считаю, что наш бизнес удержался благодаря коллективу. С основания мы называли себя "семейной" компанией. Все люди знали друг друга достаточно близко, как минимум со студенческих лет. Это, возможно, не идеальная схема, но у нас было именно так, и свой коллектив мы формировали очень тщательно. В конце концов это дало свои результаты — в начале войны из около тысячи сотрудников только 82 релоцировались, но уже через два месяца почти все вернулись на рабочие места.

Когда началась полномасштабная война, никто не понимал, что делать. Меня она застала в Киеве, и я в первый же день вернулся домой. Мы собрались с директорами на совещание и решили продолжать работу. Уже на восьмой день войны нам удалось отгрузить первую крупную партию (на сумму 15-20 млн грн) лекарств на Главный военный клинический госпиталь Министерства обороны — наша продукция была очень нужна. Мы отправили ее бесплатно. Я до сих пор не понимаю, как нам удалось все это оперативно реализовать.

Что, по вашему мнению, стоило бы изменить в налоговом законодательстве Украины в целом или отдельно для отрасли? Что следует исправить в отношениях между бизнесом и государством по вопросу налогообложения?

– Мы должны перейти на максимально прямые налоги, убрав все остальные. Очень долгое время мы жили в советской системе, где понимание налогов было другим — это были не деньги на поддержание государства, это были деньги для перераспределения социального веса в обществе. Затем Украина восстановила Независимость, и советскую модель налогообложения как какой-то кафтан стала примерять на себя. Но нельзя комфортно чувствовать себя в чужой одежде. Мы должны максимально упростить систему налогообложения, чтобы она гарантировала достаточное количество средств для содержания государства и одновременно была прозрачна и справедлива.

Производственно-лабораторный комплекс ОДО "ИнтерХим"

Многие компании понимают, что сегодня только платить налоги маловато. А значит, по собственной инициативе поддерживают силы обороны, населения, пострадавшие регионы, общины и т.д. Какой путь прошла ваша компания в этом направлении?

— Все мы должны делать все, чтобы эта война закончилась как можно скорее, помогая нашим защитникам. Начиная с 2014 года, мы поддерживали военных, чем могли: генераторами, бытовыми вещами и тому подобное. После полномасштабного вторжения, как и все, бросились помогать, покупая даже носки, хлеб или раскладушки — все, что просили здесь и сейчас.

За первый год полномасштабной войны на нужды военных "ИнтерХим" на благотворительной основе направлял почти 10% общего объема производства лекарств. Помогали и госпиталям, и военным на передовой.

Со временем, делая упор на системный и научный подходы, мы пришли к ответственному волонтерству — начали помогать адресно, закрывая специфические и очень важные запросы, о которых мы сможем рассказать уже после победы.

Мы понимаем, что должны помогать, и главное — хотим это делать. Никто нас не подгоняет или заставляет, потому что все понимают, что это вопрос нашей жизни. Ни у меня, ни у моих директоров, ни у соучредителей, ни у коллектива до последнего нет мнения, что может быть как-то иначе.

Как изменилась благотворительная работа во время войны - на чем сконцентрировать усилия?

— Мы не закрыли ни одной благотворительной программы из существовавших до войны — поддерживаем дом престарелых в Одессе, женские баскетбольные клубы и другие проекты. Поддержали инициативу по созданию сети мобильных укрытий SafePlace4UA в прифронтовых городах. В частности за счет "ИнтерХим" и еще одного нашего проекта UnderSun Spa Hotel изготовлены, доставлены и смонтированы первые мобильные укрытия в Николаеве, Херсоне, Чернигове, Одессе.

Также профинансировали обустройство и содержание сети своеобразных "пунктов несокрушимости" для военных, которую волонтерская команда "Несокрушимые" сначала реализовала в Гуляйполе, Херсоне, Авдеевке, Угледаре, а затем в других населенных пунктах Донецкой области.

В этом году мы также благотворительно присоединились к инициативам, которые помогают Украине быть услышанной в мире. Помогли с реализацией акции "Мир имеет цену" в Германии во время Евро-2024 и с инсталляцией разрушенного стадиона "Солнечный" в Мюнхене.

Также "ИнтерХим" – один из двух украинских делегатов в Консультативном совете бизнеса (Business Advisory Council), организованном международной Украинской Платформой Доноров (Ukraine Donor Platform). Деятельность в этой структуре тоже своего рода волонтерская и направлена на восстановление украинской экономики.

Одна из лабораторий производственно-лабораторного комплекса ОДО "ИнтерХим"

Не менее важно сегодня ответственно относиться и к собственному трудовому коллективу. Как вы поддерживаете сотрудников с начала вторжения?

— Самое важное, что мы можем дать сотрудникам, это чувство стабильности. Даже в первые дни войны мы ни разу не задержали выплаты зарплат и премий и не прекратили ни одной бонусной программы. Также мы продолжаем финансировать все проекты по обучению, медицинскому страхованию и занятиям спортом. Добавили обучение по оказанию первой помощи, продолжает действовать клуб изучения английского языка и другие инициативы.

Отдельно хочется рассказать о современном комплексе отдыха, который мы закончили строить перед самой войной. Это уже упомянутый мной UnderSun Spa Hotel. Он расположен на первой береговой линии, прямо у моря. Для интерхимовцев есть большие скидки на проживание и оздоровительные процедуры.

Сначала комплекс так и планировался - как рекреационная база для работников "ИнтерХим", но впоследствии перерос в несколько большее. Это место приобрело широкую локальную, а затем и не только локальную популярность, и стало одним из самых заметных премиальных курортов региона.

UnderSun Spa Hotel – комплекс отдыха возле Одессы, сначала задуман как рекреационная база для работников “ИнтерХим”

Его особенность в частности в нашем научном подходе к здоровью человека и качеству его жизни. Кроме отдыхающей составляющей типа бассейнов, пляжа, ресторана, баров, здесь реализованы современные оздоровительные возможности — целая спа-клиника с опытными специалистами, восстановительные, уходные и реабилитационные процедуры. И, конечно, все условия для психологической разгрузки: сад, библиотека, галерея, незабываемые виды и гарантированная тишина, спокойствие и удаленность от городской суеты.

Все в лучших фармацевтических традициях "ИнтерХим": надежное бетонное укрытие на глубине 8 м под землей, 100% автономное энергоснабжение, спутниковый интернет, многоступенчатая система очистки воды, фармацевтическая система отопления и очистки воздуха, огражденная охраняемая территория и так далее.

В начале полномасштабного вторжения россияне обстреляли комплекс и уничтожили весь фасад, но мы отстроились, и с декабря 2022 он открыт не только для наших сотрудников, но и для всех желающих.