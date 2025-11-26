"Мы инвестируем в надежность оборудования, безопасность работы пивоварни и, конечно, в новинки", — Сергей Туров, AB InBev Efes Ukraine

Как вы можете охарактеризовать этот год для бизнеса? Какие основные финансовые результаты вы ожидаете по итогам 2025 года?

- В целом для бизнеса этот год был непростым по причинам безопасности. Относительно операционной деятельности усилия нашей команды были направлены на то, чтобы обеспечить непрерывность работы и весь необходимый объем продукции. Для этого были проработаны все возможные вопросы: оборудование, отладка всех процессов, надежность работы предприятия.

Об итогах говорить пока рано, ведь год еще не закончился, но мы стремимся обеспечить финансовые результаты 2021 года, что, учитывая все риски и нестабильность ситуации, можно считать реальным достижением.

Какая ситуация в стране и экономическая нестабильность влияют на планы компании? Как вы расставляете приоритеты в какие направления инвестировать? Какие из них главные во время кризиса — производство, маркетинг, инновации?

- Конечно, и ситуация в стране, и экономическая нестабильность вносят свои коррективы, но наша цель оставаться одним из лидеров рынка, занимать все больше полок в магазинах, завоевывать все больше потребителей, чтобы наши продукты были востребованными и любимыми. Теперь ключевой приоритет — объем продаж и необходимых финансовых показателей: выручка, оборот. Это, безусловно, влияет и на операционную деятельность.

Для нас как для предприятия основной показатель успеваемости — сервис-левел, а себестоимость, безопасность и качество — основные направления работы. Мы чувствуем особую ответственность, поскольку мы являемся драйвером увеличения объемов и финансовых показателей.

Что касается развития, то мы инвестируем в надежность оборудования, безопасность работы винокурни и, конечно, в новинки. К примеру, сейчас мы наблюдаем рост сегмента банки и расширяем ассортимент в этом сегменте, а также инвестируем в увеличение мощностей.

В этом году мы запустили новинки безалкогольные и алкогольные сорта разнообразных вкусов. В частности, новый вкус "Черниговское белое FRUTER со вкусом арбуза и мяты" очень понравился потребителям.

Поговорим о рынке и потребительских настроениях. Как вы исследуете покупателя и какие ключевые изменения в предпочтениях потребителя пива вы наблюдаете в этом году?

– Мы проводим постоянные исследования рынка, смотрим на вторичные и третичные продажи, отслеживаем тенденции развития рынка, потребительские предпочтения, сравниваем отечественную ситуацию с тенденциями Западной Европы. К примеру, в Европе наблюдается стабильный рост спроса на безалкогольную и слабоалкогольную продукцию. В Украине такие тренды только набирают обороты, часть безалкогольной продукции до сих пор меньше по сравнению с лагерями или нефильтрованными сортами, но о росте безалкогольной категории в нашей стране уже можно говорить.

Мы, как лидер рынка, стараемся гибко реагировать на запросы потребителей, поэтому в этом году мы запустили безалкогольную новинку Löwenbräu Alkoholfrei, пополнив портфель безалкогольных сортов.

Кстати, в этом году на XXVI Международном конкурсе пива и напитков от отраслевого союза "Укрпиво" безалкогольное пиво Löwenbräu Alkoholfrei получило высшую награду — гран-при, а другая новинка, "Черниговское белое FRUTER со вкусом арбуза и мяты", — почетную золотую медаль.

Какие новые вкусы или комбинации планируете представить в ближайшее время?

– Сейчас мы работаем, как я уже отметил, над расширением безалкогольного сегмента, также в приоритете фруктовые новинки. Не буду раскрывать секреты будущих вкусов, но они будут очень необычными и интересными. Возможно, это будут неожиданные комбинации вкусов типа арбуза и мяты, следите за нашими обновлениями.

Планируете ли расширение производственных мощностей и выход на новые рынки?

- В этом году мы инвестируем в расширение мощностей пивоварни, чтобы быть достаточно конкурентными и обеспечить стабильный рост объемов в следующем году. Мы начали экспортировать продукцию в новые страны и планируем расширять нашу географию. К примеру, недавно мы начали экспортировать свой легендарный бренд "Черниговское Light" в США — в соцсетях уже можно найти ностальгические посты о любимом продукте.

Как вы оцениваете уровень конкуренции на рынке? Существует ли она в кризисное время? Чем ваша пивоваренная компания отвечает на усиление конкуренции на рынке напитков?

– Могу с уверенностью сказать, что конкуренция в пивной индустрии колоссальна. Все трудятся над тем, чтобы удовлетворить потребителя, все выпускают новинки, запускают интересное промо. Рынок пива низкомаржинальный, и очень важно быть конкурентоспособным с точки зрения себестоимости. Поэтому мы также инвестируем в максимальное качество при сохранении минимальной себестоимости.

Какие главные вызовы сегодня стоят перед пивоваренной отраслью в Украине?

– Я считаю, что особо ничего не изменилось. Надо демонстрировать стабильное качество, быть интересным потребителю, отвечать на его запросы, быть доступными, заметными и выгодно выделяться.

Сколько человек работает в компании? Какие управленческие принципы помогают вам вести, удерживать и поддерживать команду в сложные времена?

- В настоящее время в компании примерно 1100 сотрудников. В управлении пытаюсь руководствоваться принципом пяти шагов — 5 E: Envision, Engage, Enable, Energize, Execute. Их можно перевести и объяснить так:

Envisioning — представление, видение: понять, создать ясное представление о том, чего ты хочешь, понять будущее и определить курс, куда двигаться;

Engaging — интерес, привлечение: пробудить интерес и энтузиазм у всех, кто в твоей команде;

Enabling — обеспечение возможностей: создать команду, где каждому будет назначена конкретная роль;

Energizing — стимулирование: понять, что вдохновляет твою команду, выявить и устранить все препятствия, которые мешают ей достичь поставленных целей;

Executing — выполнение: собственным примером демонстрировать максимальное привлечение и иметь свою частицу работы, которую ты выполняешь, и команда это видит.

Мы поддерживаем своих сотрудников, гарантируем безопасность, стабильность, социальную поддержку, а также так называемую value-adding-работу — для нас важные ценности, корпоративная культура, взаимоуважение и взаимоподдержка. Важно и осознание того, что люди работают в компании, крупнейшей в мире по производству пива. Наша культура позволяет развиваться и расти, мы гордимся этим.

Как вы видите развитие украинского рынка пива и потребительское поведение в следующем году?

– Я думаю, что рынок останется высококонкурентным. Наибольшую долю в потребительской корзине будет сохранять все-таки лагер, но часть безалкогольного, фруктового и низкоалкогольного сегмента будет и дальше расти.