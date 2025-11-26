Запланована подія 2

"Мы инвестируем в надежность оборудования, безопасность работы пивоварни и, конечно, в новинки", — Сергей Туров, AB InBev Efes Ukraine

Директор Черниговской пивоварни компании AB InBev Efes Ukraine Сергей Туров
Директор Черниговской пивоварни компании AB InBev Efes Ukraine Сергей Туров

Как вы можете охарактеризовать этот год для бизнеса? Какие основные финансовые результаты вы ожидаете по итогам 2025 года?

- В целом для бизнеса этот год был непростым по причинам безопасности. Относительно операционной деятельности усилия нашей команды были направлены на то, чтобы обеспечить непрерывность работы и весь необходимый объем продукции. Для этого были проработаны все возможные вопросы: оборудование, отладка всех процессов, надежность работы предприятия.

Об итогах говорить пока рано, ведь год еще не закончился, но мы стремимся обеспечить финансовые результаты 2021 года, что, учитывая все риски и нестабильность ситуации, можно считать реальным достижением.

Какая ситуация в стране и экономическая нестабильность влияют на планы компании? Как вы расставляете приоритеты в какие направления инвестировать? Какие из них главные во время кризиса — производство, маркетинг, инновации?

- Конечно, и ситуация в стране, и экономическая нестабильность вносят свои коррективы, но наша цель оставаться одним из лидеров рынка, занимать все больше полок в магазинах, завоевывать все больше потребителей, чтобы наши продукты были востребованными и любимыми. Теперь ключевой приоритет — объем продаж и необходимых финансовых показателей: выручка, оборот. Это, безусловно, влияет и на операционную деятельность.

Для нас как для предприятия основной показатель успеваемости  сервис-левел, а себестоимость, безопасность и качество  основные направления работы. Мы чувствуем особую ответственность, поскольку мы являемся драйвером увеличения объемов и финансовых показателей.

Что касается развития, то мы инвестируем в надежность оборудования, безопасность работы винокурни и, конечно, в новинки. К примеру, сейчас мы наблюдаем рост сегмента банки и расширяем ассортимент в этом сегменте, а также инвестируем в увеличение мощностей.

В этом году мы запустили новинки безалкогольные и алкогольные сорта разнообразных вкусов. В частности, новый вкус "Черниговское белое FRUTER со вкусом арбуза и мяты" очень понравился потребителям.

Поговорим о рынке и потребительских настроениях. Как вы исследуете покупателя и какие ключевые изменения в предпочтениях потребителя пива вы наблюдаете в этом году?

– Мы проводим постоянные исследования рынка, смотрим на вторичные и третичные продажи, отслеживаем тенденции развития рынка, потребительские предпочтения, сравниваем отечественную ситуацию с тенденциями Западной Европы. К примеру, в Европе наблюдается стабильный рост спроса на безалкогольную и слабоалкогольную продукцию. В Украине такие тренды только набирают обороты, часть безалкогольной продукции до сих пор меньше по сравнению с лагерями или нефильтрованными сортами, но о росте безалкогольной категории в нашей стране уже можно говорить.

Мы, как лидер рынка, стараемся гибко реагировать на запросы потребителей, поэтому в этом году мы запустили безалкогольную новинку Löwenbräu Alkoholfrei, пополнив портфель безалкогольных сортов.

Кстати, в этом году на XXVI Международном конкурсе пива и напитков от отраслевого союза "Укрпиво" безалкогольное пиво Löwenbräu Alkoholfrei получило высшую награду — гран-при, а другая новинка, "Черниговское белое FRUTER со вкусом арбуза и мяты", — почетную золотую медаль.

Какие новые вкусы или комбинации планируете представить в ближайшее время?

– Сейчас мы работаем, как я уже отметил, над расширением безалкогольного сегмента, также в приоритете фруктовые новинки. Не буду раскрывать секреты будущих вкусов, но они будут очень необычными и интересными. Возможно, это будут неожиданные комбинации вкусов типа арбуза и мяты, следите за нашими обновлениями.

Планируете ли расширение производственных мощностей и выход на новые рынки?

- В этом году мы инвестируем в расширение мощностей пивоварни, чтобы быть достаточно конкурентными и обеспечить стабильный рост объемов в следующем году. Мы начали экспортировать продукцию в новые страны и планируем расширять нашу географию. К примеру, недавно мы начали экспортировать свой легендарный бренд "Черниговское Light" в США — в соцсетях уже можно найти ностальгические посты о любимом продукте.

Как вы оцениваете уровень конкуренции на рынке? Существует ли она в кризисное время? Чем ваша пивоваренная компания отвечает на усиление конкуренции на рынке напитков?

– Могу с уверенностью сказать, что конкуренция в пивной индустрии колоссальна. Все трудятся над тем, чтобы удовлетворить потребителя, все выпускают новинки, запускают интересное промо. Рынок пива низкомаржинальный, и очень важно быть конкурентоспособным с точки зрения себестоимости. Поэтому мы также инвестируем в максимальное качество при сохранении минимальной себестоимости.

Какие главные вызовы сегодня стоят перед пивоваренной отраслью в Украине?

– Я считаю, что особо ничего не изменилось. Надо демонстрировать стабильное качество, быть интересным потребителю, отвечать на его запросы, быть доступными, заметными и выгодно выделяться.

Сколько человек работает в компании? Какие управленческие принципы помогают вам вести, удерживать и поддерживать команду в сложные времена?

- В настоящее время в компании примерно 1100 сотрудников. В управлении пытаюсь руководствоваться принципом пяти шагов — 5 E: Envision, Engage, Enable, Energize, Execute. Их можно перевести и объяснить так:

  • Envisioning — представление, видение: понять, создать ясное представление о том, чего ты хочешь, понять будущее и определить курс, куда двигаться;
  • Engaging — интерес, привлечение: пробудить интерес и энтузиазм у всех, кто в твоей команде;
  • Enabling — обеспечение возможностей: создать команду, где каждому будет назначена конкретная роль;
  • Energizing — стимулирование: понять, что вдохновляет твою команду, выявить и устранить все препятствия, которые мешают ей достичь поставленных целей;
  • Executing — выполнение: собственным примером демонстрировать максимальное привлечение и иметь свою частицу работы, которую ты выполняешь, и команда это видит.

Мы поддерживаем своих сотрудников, гарантируем безопасность, стабильность, социальную поддержку, а также так называемую value-adding-работу  для нас важные ценности, корпоративная культура, взаимоуважение и взаимоподдержка. Важно и осознание того, что люди работают в компании, крупнейшей в мире по производству пива. Наша культура позволяет развиваться и расти, мы гордимся этим.

Как вы видите развитие украинского рынка пива и потребительское поведение в следующем году?

– Я думаю, что рынок останется высококонкурентным. Наибольшую долю в потребительской корзине будет сохранять все-таки лагер, но часть безалкогольного, фруктового и низкоалкогольного сегмента будет и дальше расти.