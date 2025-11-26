"Ми інвестуємо у надійність обладнання, безпеку роботи броварні та, звісно, у новинки", — Сергій Туров, AB InBev Efes Ukraine

Як ви можете охарактеризувати цей рік для бізнес-діяльності? Які основні фінансові результати ви очікуєте за підсумками 2025 року?

- Загалом для бізнесу цей рік був непростим через безпекові причини. Щодо операційної діяльності, зусилля нашої команди були скеровані на те, щоб забезпечити безперервність роботи та весь необхідний обсяг продукції. Для цього були пропрацьовані всі можливі питання: обладнання, налагодження всіх процесів, надійність роботи підприємства.

Про підсумки говорити поки що зарано, адже рік ще не закінчився, але ми прагнемо забезпечити фінансові результати 2021 року, що наразі, враховуючи всі ризики і нестабільність ситуації, можна вважати реальним досягненням.

Як ситуація в країні та економічна нестабільність впливають на плани компанії? Як ви розставляєте пріоритети, у які напрями інвестувати? Які з них є головними під час кризи — виробництво, маркетинг, інновації?

- Звісно, і ситуація в країні, і економічна нестабільність вносять свої корективи, але наша ціль — залишатися одним із лідерів ринку, займати все більше полиць у магазинах, завойовувати дедалі більше споживачів, щоб наші продукти були затребуваними й улюбленими. Натепер ключовий пріоритет — обсяг продажів і забезпечення необхідних фінансових показників: виручка, оборот. Це, безперечно, впливає і на операційну діяльність.

Для нас як для підприємства основний показник успішності — сервіс-левел, а собівартість, безпека і якість — основні напрями роботи. Ми відчуваємо особливу відповідальність, оскільки є драйвером збільшення обсягів і фінансових показників.

Щодо розвитку, то ми інвестуємо у надійність обладнання, безпеку роботи броварні й, звісно, у новинки. Наприклад, зараз ми спостерігаємо зростання сегмента банки і розширюємо асортимент у цьому сегменті, а також інвестуємо у збільшення потужностей.

Цього року ми запустили новинки — безалкогольні та алкогольні сорти різноманітних смаків. Зокрема, новий смак "Чернігівське біле FRUTER зі смаком кавуна та м’яти", який дуже сподобався споживачам.

Поговорімо про ринок і споживчі настрої. Як ви досліджуєте споживача та які ключові зміни у вподобаннях споживачів пива ви спостерігаєте цього року?

- Ми проводимо постійні дослідження ринку, дивимося на вторинні і третинні продажі, відстежуємо тенденції розвитку ринку, споживчі уподобання, порівнюємо вітчизняну ситуацію із тенденціями Західної Європи. Наприклад, у Європі спостерігається стабільне зростання попиту на безалкогольну і слабоалкогольну продукцію. В Україні такі тренди лише набирають обертів, частина безалкогольної продукції досі менша порівняно з лагерами чи нефільтрованими сортами, але про зростання безалкогольної категорії у нашій країні вже можна сміливо говорити.

Ми як лідер ринку намагаємося гнучко реагувати на запити споживачів, тому цього року ми запустили безалкогольну новинку Löwenbräu Alkoholfrei, поповнивши портфель безалкогольних сортів.

До речі, цього року на XXVI Міжнародному конкурсі пива та напоїв від галузевої спілки "Укрпиво" безалкогольне пиво Löwenbräu Alkoholfrei отримало найвищу нагороду — гран-прі, а інша новинка, "Чернігівське біле FRUTER зі смаком кавуна та м’яти", — почесну золоту медаль.

Які нові смаки або комбінації плануєте представити найближчим часом?

- Наразі ми працюємо, як я вже зазначив, над розширенням безалкогольного сегменту, також в пріоритеті фруктові новинки. Не розкриватиму секрети майбутніх смаків, але вони будуть дуже незвичними і цікавими. Можливо, це будуть неочікувані комбінації смаків на кшталт кавуна і м’яти, стежте за нашими оновленнями.

Чи плануєте розширення виробничих потужностей і вихід на нові ринки?

- Цього року ми інвестуємо у розширення потужностей броварні, щоб бути достатньо конкурентними і забезпечити стабільне зростання обсягів наступного року. Ми почали експортувати продукцію у нові для нас країни і плануємо розширювати нашу географію. Наприклад, нещодавно ми почали експортувати свій легендарний бренд "Чернігівське Light" у США — у соцмережах вже можна знайти ностальгійні пости про улюблений продукт.

Як ви оцінюєте рівень конкуренції на ринку? Чи існує вона у кризові часи? Чим ваша броварня відповідає на посилення конкуренції на ринку напоїв?

- Можу з упевненістю сказати, що конкуренція у пивній індустрії колосальна. Всі працюють над тим, щоб задовольнити споживача, всі випускають новинки, запускають цікаве промо. Ринок пива низькомаржинальний, і дуже важливо бути конкурентоспроможним з погляду собівартості. Тому тут ми також інвестуємо у максимальну якість при збереженні мінімальної собівартості.

Які головні виклики сьогодні стоять перед пивоварною галуззю в Україні?

- Я вважаю, що особливо нічого не змінилося. Треба демонструвати стабільну якість, бути цікавими споживачу, відповідати на його запити, бути доступними, помітними і вигідно виділятися.

Скільки людей працює у компанії? Які управлінські принципи допомагають вам вести, утримувати та підтримувати команду у складні часи?

- Натепер у компанії приблизно 1100 співробітників. В управлінні намагаюся керуватися принципом п’ятьох кроків — 5 E’s: Envision, Engage, Enable, Energize, Execute. Їх можна перекласти та пояснити так:

Envisioning — уявлення, бачення: зрозуміти, створити чітке уявлення про те, чого ти хочеш, зрозуміти майбутнє і визначити курс, куди рухатися;

Engaging — зацікавлення, залучення: пробудити інтерес і ентузіазм у всіх, хто у твоїй команді;

Enabling — забезпечення можливостей: створити команду, де кожному буде призначена конкретна роль;

Energizing — стимулювання: зрозуміти, що надихає твою команду, виявити та усунути всі перешкоди, які будуть заважати їй досягти поставлених цілей;

Executing — виконання: власним прикладом демонструвати максимальне залучення і мати свою частинку роботи, яку саме ти виконуєш, і команда це бачить.

Ми підтримуємо своїх співробітників, гарантуємо безпеку, стабільність, соціальну підтримку, а також так звану value-adding-роботу — для нас важливі цінності, корпоративна культура, взаємоповага і взаємопідтримка. Важливе й усвідомлення того, що люди працюють у компанії, яка є найбільшою в світі з виробництва пива. Наша культура дозволяє розвиватися і рости, ми пишаємося цим.

Яким ви бачите розвиток українського ринку пива та споживчу поведінку наступного року?

- Я думаю, що ринок залишиться висококонкурентним. Найбільшу частку у споживчому кошику зберігатиме все-таки лагер, але частина безалкогольного, фруктового і низькоалкогольного сегмента буде й надалі зростати.