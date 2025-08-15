Мы инвестируем в образование, потому что строим не только ритейл, но и страну, — Марк Петкевич, CEO NOVUS

Образование стало новым фокусом ответственного бизнеса в условиях войны. В большом интервью CEO NOVUS Марк Петкевич рассказывает, почему компания системно инвестирует в обучение сотрудников, поддержку студентов, открытие инновационных школ и что стоит за этой стратегией.

NOVUS – украинская сеть супермаркетов со 100% литовским капиталом, основанная предпринимателем и благотворителем Раймондасом Туменасом. Компания не только строит современную розничную инфраструктуру, но и последовательно развивает образовательные, социальные и оборонные инициативы, ставя своей целью создание сильной, устойчивой страны.

В этом материале Марк Петкевич рассказывает о том, как NOVUS интегрирует образование в свою бизнес-стратегию, почему это вопрос экономической безопасности и что дают такие инвестиции людям, компании и стране.

Когда и почему для NOVUS инвестиции в образование стали частью стратегии компании?

— Когда ты управляешь крупной компанией в стране, которая ежедневно доказывает свою несокрушимость, невозможно просто «вести бизнес». Это всегда нечто большее – большая ответственность перед людьми, перед страной, перед будущим.

Мы убеждены, что один из сильнейших вкладов в будущее – это образование. Именно оно формирует людей, способных изменять мир вокруг. Поэтому мы рассматриваем образование не как расходы, а как инвестиции с наибольшей отдачей. Для NOVUS это было не просто решение, а стратегическая эволюция. Первые дискуссии начались еще до полномасштабного вторжения, но война обострила ценность человеческого потенциала. Мы увидели, что рынок меняется быстрее, чем традиционная система, успевающая подготовить кадры, и поняли: если хотим иметь качественных людей в команде, должны помочь их воспитать. Речь идет не только о работающих в NOVUS, но и о тех, кто в будущем сможет строить сильную страну. Поэтому инвестиции в образование – решение стратегическое. Образование стало для нас элементом экономической безопасности.

Какой проект стал первым важным шагом в развитии образовательного направления NOVUS, и почему именно он?

— Один из первых социально-образовательных проектов, который мы, как NOVUS, реализовали после деоккупации Киевщины, был проект строительства Bucha School. Школа стала нашим ответом на вызовы времени и примером того, как бизнес может быть двигателем восстановления страны. Это не просто учебное заведение, а школа нового поколения с нулевыми выбросами, солнечными панелями и геотермальным отоплением, чтобы дети росли в экологически безопасной среде. Сегодня этот проект задает новые стандарты для школьной инфраструктуры в Украине. Bucha School стала символом устойчивого подхода к строительству и социальной ответственности, ее отметили на Форуме государственно-частного партнерства ЕЭК ООН. Этот проект вырос в полноценную модель партнерства между бизнесом и образованием.

Марк Петкевич, CEO NOVUS

Кому адресованы образовательные инициативы NOVUS, кто получает больше возможностей для развития?

— Наши образовательные инициативы ориентированы на разные возрастные категории и жизненные ситуации. Мы работаем как со студентами, так и со взрослыми людьми, нуждающимися в переобучении или адаптации. Активно сотрудничаем с государственными вузами, службой занятости, студенческими и общественными инициативами, а также с ветеранскими организациями - вместе реализуем практические программы стажировок, менторства и учебные маршруты, которые готовят кадры под реальные потребности рынка. В NOVUS действует именная система стипендий для производственных специальностей: студенты, проявившие себя во время практики и продолжившие работать с нами, получают финансовую поддержку. Это позволяет молодежи еще на этапе обучения понять, как устроена работа крупной розничной компании, и найти свой путь в профессии.

Внутреннее обучение в NOVUS охватывает все уровни – от линейного персонала до руководителей. Для новичков мы внедрили системный онбординг, для команды реализуем программы повышения квалификации, регулярные тренинги по soft и hard skills, а также цифровую платформу обучения. Для управленческого состава действуют менеджерские школы, модули для руководителей отделов и программы развития лидерства. Важную роль в процессе играет также система наставничества.

В сложные времена особенно важно поддерживать тех, кто вынужден меняет жизненный курс, кто потерял работу из-за войны или переехал в новый регион. Именно поэтому мы открыты к стажировкам, краткосрочным обучающим программам и трудоустройству людей с опытом в различных сферах. Для кого-то это шанс на новый старт, для нас возможность найти сильных и мотивированных специалистов. Мы предлагаем адаптационные программы, обучение новым профессиям, базовые знания в ІТ, управлении, аналитике и торговом обслуживании. Даже если человек не остается с нами надолго, он выходит из NOVUS с новыми актуальными инструментами для построения карьеры.

Какого масштаба инвестиции NOVUS уже сделала в образование, и что для вас приоритет в этих вложениях?

— За последние годы мы последовательно инвестируем в образование как внешнее, так и внутреннее. Общий объем таких инвестиций за период 2022-2025 годов уже превысил 21 млн грн, и это только начало. Среди ключевых проектов – создание современного и безопасного образовательного комплекса Bucha School, в который мы инвестировали более 6 млн грн. Ежегодно мы также выделяем более миллиона гривен на стипендиальные программы для студентов технических и производственных специальностей, сотрудничая с ведущими университетами для подготовки будущих специалистов. В то же время, наша самая существенная инвестиция – это внутреннее обучение и развитие собственных сотрудников. Более 15 млн грн уже направлено на создание и усовершенствование системы развития персонала внутри NOVUS. Однако для нас важны не суммы, а результат. Растущие работники. Подростки, которые не уезжают, видят здесь перспективу. Люди, которые снова верят в себя.

Какие результаты вы ожидаете от образовательных программ и как оцениваете их эффективность?

— Мы вкладываем в учебу, потому что верим, когда люди растут и получают новые знания, они готовы работать более эффективно и с большей мотивацией. Конечно, мы хотим видеть, что эти инвестиции приносят результаты. Например, потому, что команда скорее адаптируется к изменениям, охотно внедряет новое и делает все для того, чтобы клиенты были довольны. В то же время для нас важно, чтобы люди видели, что у компании есть простор для их развития, и хотели оставаться с нами, строили карьеру здесь, а не искали возможности где-то в другом месте. Еще один очень важный показатель – это то, как сотрудники чувствуют поддержку и доверие от руководства, насколько они открыты для новых вызовов и готовы совершенствоваться. Поэтому мы регулярно собираем обратную связь и делаем все, чтобы учебные программы были действительно полезны и вдохновляли на изменения. В конце концов, наша цель состоит в том, чтобы иметь сильную команду, которая не боится двигаться вперед и способствует развитию бизнеса. Именно поэтому образование для нас - постоянный процесс, который мы не только поддерживаем, но и активно развиваем.

О NOVUS Количество стажеров и молодых специалистов • Ежегодно около 300 молодых специалистов проходят практику в разных подразделениях компании (торговые точки, логистический центр, офис). • Более 200 студентов постоянно работают в компании на частичной или полной занятости. Большинство стажеров и выпускников продолжают карьеру в NOVUS Внутренний рост и развитие • >69% работников на административных позициях в магазинах выросли внутри компании. • 100% руководителей прошли по крайней мере одну программу корпоративного обучения Лояльность и удержание персонала • Уровень текучки нового персонала в первые три месяца снизился более чем в 2 раза после внедрения системного онбординга. • Показатель eNPS (лояльность сотрудников) стабильно выше среднего по рынку ритейла. • По данным внутреннего исследования, 82% работников готовы рекомендовать NOVUS в качестве работодателя. Обучение и развитие • Сеть инвестирует более 7500 часов в год в формальные корпоративные тренинги (без учета индивидуальных онлайн-курсов) • Каждый сотрудник проходит в среднем 10–12 учебных модулей в год. • За 2022–2025 гг. инвестиции в обучение и развитие составили более 21 млн грн. Позиция на рынке труда • NOVUS регулярно входит в ТОП лучших работодателей Украины по версиям ведущих HR-рейтингов • 82% сотрудников готовы рекомендовать компанию как работодателя (результат внутреннего исследования, проведенного одним из ведущих мировых экспертов) Партнерство с общинами и профтехом • Сотрудничество с 13 образовательными учреждениями: лицеи, колледжи, университеты (включая профтех и учебные заведения, которые готовят специалистов для собственного производства). Форматы взаимодействия: менторство, участие в обучающих программах, стратегические сессии, лекции, мастер-классы, практики, дни карьеры, экскурсии.

Почему образование столь важно для NOVUS?

— Бизнес не должен оставаться в стороне, ведь мы работаем в одной экономике и живем в одной стране. Образованное общество – это не только о культуре или общественной активности, это о сильном рынке труда, о профессионалах, инновациях и развитии. NOVUS – это не просто сеть супермаркетов. Это белый, ответственный бизнес, который работает честно, платит налоги, поддерживает ВСУ, помогает общинам и развивает людей. Мы хотим расти в сильной, образованной стране, и сами должны быть частью этого роста. Речь идет не о здании или сертификатах. Речь идет о том, чтобы дать людям знания и возможности, которые станут завтра силой для экономики, армии, общества и бизнеса.

Мы не можем позволить себе подходить к этому формально или с половинчатой отдачей. Потому что образование, по сути, такая же инфраструктура, как дороги или электросети. Без нее страна не двигается вперед. А каждый ребенок, получивший шанс, каждый взрослый, открывший для себя новую профессию – это уже вклад в ВВП. Это уже более сильная Украина. И ответственный бизнес должен быть среди тех, кто понимает это первым.