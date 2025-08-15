Ми інвестуємо в освіту, бо будуємо не лише ритейл, а й країну, — Марк Петкевич, CEO NOVUS

Освіта стала новим фокусом відповідального бізнесу в умовах війни. У великому інтерв’ю CEO NOVUS Марк Петкевич розповідає, чому компанія системно інвестує у навчання співробітників, підтримку студентів, відкриття інноваційних шкіл і що стоїть за цією стратегією.

NOVUS — українська мережа супермаркетів зі 100% литовським капіталом, заснована підприємцем і благодійником Раймондасом Туменасом. Компанія не лише будує сучасну роздрібну інфраструктуру, а й послідовно розвиває освітні, соціальні й оборонні ініціативи, ставлячи за мету створення сильної, стійкої країни.

У цьому матеріалі Марк Петкевич розповідає про те, як NOVUS інтегрує освіту у свою бізнес-стратегію, чому це питання економічної безпеки, і що дають такі інвестиції людям, компанії та країні.

Коли і чому для NOVUS інвестиції в освіту стали частиною стратегії компанії?

— Коли ти керуєш великою компанією в країні, яка щодня доводить свою незламність, неможливо просто «вести бізнес». Це завжди щось більше - велика відповідальність перед людьми, перед країною, перед майбутнім.

Ми переконані, що один із найсильніших внесків у майбутнє — це освіта. Саме вона формує людей, які здатні змінювати світ навколо. Тому ми розглядаємо освіту не як витрати, а як інвестицію з найбільшою віддачею. Для NOVUS це було не просто рішення, а стратегічна еволюція. Перші обговорення почалися ще до повномасштабного вторгнення, але війна загострила цінність людського потенціалу. Ми побачили, що ринок змінюється швидше, ніж традиційна система встигає підготувати кадри, і зрозуміли: якщо хочемо мати якісних людей у команді, маємо допомогти їх виховати. Йдеться не лише про тих, хто працює в NOVUS, а й про тих, хто в майбутньому зможе будувати сильну країну. Тому інвестиції в освіту — рішення стратегічне. Освіта стала для нас елементом економічної безпеки.

Який проєкт став першим важливим кроком NOVUS у розвитку освітнього напряму, і чому саме він?

— Один із перших соціально-освітніх проєктів, який ми як NOVUS реалізували після деокупації Київщини, був проєкт будівництва Bucha School. Школа стала нашою відповіддю на виклики часу та прикладом того, як бізнес може бути рушієм відновлення країни. Це не просто навчальний заклад, а школа нового покоління з нульовими викидами, сонячними панелями та геотермальним опаленням, аби діти зростали в екологічно безпечному середовищі. Вже сьогодні цей проєкт задає нові стандарти для шкільної інфраструктури в Україні. Bucha School стала символом сталого підходу до будівництва й соціальної відповідальності, її відзначили на Форумі державно-приватного партнерства ЄЕК ООН. Цей проєкт виріс у повноцінну модель партнерства між бізнесом і освітою.

Марк Петкевич, CEO NOVUS

Кому адресовані освітні ініціативи NOVUS, хто отримує найбільше можливостей для розвитку?

— Наші освітні ініціативи орієнтовані на різні вікові категорії та життєві ситуації. Ми працюємо як зі студентами, так і з дорослими людьми, які потребують перенавчання чи адаптації. Активно співпрацюємо з державними вишами, службою зайнятості, студентськими та громадськими ініціативами, а також з ветеранськими організаціями — разом реалізуємо практичні програми стажувань, менторства і навчальні маршрути, що готують кадри під реальні потреби ринку. У NOVUS діє іменна система стипендій для виробничих спеціальностей: студенти, які показали себе під час практики і продовжили працювати з нами, отримують фінансову підтримку. Це дає змогу молоді ще на етапі навчання зрозуміти, як влаштована робота великої роздрібної компанії, і знайти свій шлях у професії..

Внутрішнє навчання у NOVUS охоплює всі рівні – від лінійного персоналу до керівників. Для новачків ми впровадили системний онбординг, для команди реалізуємо програми підвищення кваліфікації, регулярні тренінги з soft і hard skills, а також цифрову платформу навчання. Для управлінського складу діють менеджерські школи, модулі для керівників відділів і програми розвитку лідерства. Важливу роль у процесі відіграє також система наставництва.

У складні часи особливо важливо підтримувати тих, хто вимушено змінює життєвий курс, хто втратив роботу через війну або переїхав до нового регіону. Саме тому ми відкриті до стажувань, короткострокових навчальних програм і працевлаштування людей із досвідом у різних сферах. Для когось це – шанс на новий старт, для нас – можливість знайти сильних і вмотивованих фахівців. Ми пропонуємо адаптаційні програми, навчання новим професіям, базові знання в ІТ, управлінні, аналітиці та торговельному обслуговуванні. Навіть якщо людина не залишається з нами надовго, вона виходить із NOVUS із новими актуальними інструментами для побудови кар’єри.

Якого масштабу інвестиції NOVUS уже зробила в освіту, і що для вас — пріоритет у цих вкладеннях?

— За останні роки ми послідовно інвестуємо в освіту як зовнішню, так і внутрішню. Загальний обсяг таких інвестицій за період 2022–2025 років уже перевищив 21 мільйон гривень, і це лише початок. Серед ключових проєктів – створення сучасного та безпечного освітнього комплексу Bucha School, у який ми інвестували понад 6 мільйонів гривень. Щороку ми також виділяємо понад мільйон гривень на стипендіальні програми для студентів технічних і виробничих спеціальностей, співпрацюючи з провідними університетами для підготовки майбутніх фахівців. Водночас наша найсуттєвіша інвестиція – це внутрішнє навчання і розвиток власних співробітників. Понад 15 мільйонів гривень уже спрямовано на створення та вдосконалення системи розвитку персоналу всередині NOVUS. Проте для нас важливі не суми, а результат. Працівники, які зростають. Підлітки, які не виїжджають, бо бачать тут перспективу. Люди, які знову вірять у себе.

Яких результатів ви очікуєте від освітніх програм і як оцінюєте їхню ефективність?

— Ми вкладаємо в навчання, бо віримо, коли люди ростуть і отримують нові знання, вони готові працювати ефективніше і з більшою мотивацією. Звичайно, ми хочемо бачити, що ці інвестиції дають результати. Наприкладу тому, що команда швидше адаптується до змін, охоче впроваджує нове і робить усе для того, щоб клієнти були задоволені. Водночас для нас важливо, щоб люди бачили, що в компанії є простір для їхнього розвитку, і хотіли залишатися з нами, будували кар’єру тут, а не шукали можливості десь інде. Ще один дуже важливий показник – це те, як співробітники відчувають підтримку та довіру від керівництва, наскільки вони відкриті до нових викликів і готові вдосконалюватися. Тож ми регулярно збираємо зворотній зв’язок і робимо все, щоб навчальні програми були справді корисними і надихали на зміни. Врешті-решт наша мета полягає в тому, щоб мати сильну команду, яка не боїться рухатися вперед і сприяє розвитку бізнесу. Саме тому освіта для нас є постійним процесом, який ми не лише підтримуємо, а й активно розвиваємо.

Про NOVUS Кількість стажерів і молодих фахівців • Щороку близько 300 молодих фахівців проходять практику в різних підрозділах компанії (торгові точки, логістичний центр, офіс). • Понад 200 студентів постійно працюють у компанії на частковій або повній зайнятості. Більшість стажерів і випускників продовжують кар’єру в NOVUS Внутрішнє зростання і розвиток • > 69% працівників на адміністративних позиціях у магазинах виросли всередині компанії. • 100% керівників пройшли принаймні одну програму корпоративного навчання Лояльність і утримання персоналу • Рівень плинності нового персоналу в перші 3 місяці знизився більш ніж у 2 рази після впровадження системного онбордингу. • Показник eNPS (лояльність співробітників) стабільно вище за середній по ринку рітейлу. • За даними внутрішнього дослідження, 82% працівників готові рекомендувати NOVUS як роботодавця. Навчання і розвиток • Мережа інвестує понад 7500 годин на рік у формальні корпоративні тренінги (без врахування індивідуальних онлайн-курсів) • Кожен співробітник проходить в середньому 10–12 навчальних модулів на рік • За 2022–2025 рр. інвестиції в навчання та розвиток склали понад 21 млн грн. Позиція на ринку праці • NOVUS регулярно входить у ТОП найкращих роботодавців України за версіями провідних HR-рейтингів • 82% співробітників готові рекомендувати компанію як роботодавця (результат внутрішнього дослідження, проведеного одним із провідних світових експертів) Партнерство з громадами та профтехом • Співпраця з 13 освітніми закладами: ліцеї, коледжі, університети (включно з профтехом і навчальними закладами, що готують фахівців для власного виробництва). Формати взаємодії: менторство, участь у навчальних програмах, стратегічні сесії, лекції, майстер-класи, практики, дні кар’єри, екскурсії.

Чому освіта настільки важлива для NOVUS?

— Бізнес не має залишатися осторонь, адже ми всі працюємо в одній економіці та живемо в одній країні. Освічене суспільство – це не лише про культуру чи громадську активність, це про сильний ринок праці, про професіоналів, інновації та розвиток. NOVUS – це не просто мережа супермаркетів. Це білий, відповідальний бізнес, який працює чесно, сплачує податки, підтримує ЗСУ, допомагає громадам і розвиває людей. Ми хочемо зростати в сильній, освіченій країні, і самі маємо бути частиною цього зростання. Йдеться не про будівлі чи сертифікати. Йдеться про те, щоб дати людям знання і можливості, які завтра стануть силою для економіки, армії, суспільства і бізнесу.

Ми не можемо дозволити собі підходити до цього формально чи з половинною віддачею. Бо освіта по суті така ж інфраструктура, як дороги чи електромережі. Без неї країна не рухається вперед. А кожна дитина, яка отримала шанс, кожен дорослий, який відкрив для себе нову професію – це вже внесок у ВВП. Це вже сильніша Україна. І відповідальний бізнес має бути серед тих, хто це розуміє першим.