«Мы не инвестируем – мы создаем бизнесы»: как работает модель Strategic Investment Group

В то время как классические инвестфонды делают ставки на готовые компании, Strategic Investment Group строит бизнесы с нуля и объединяет их в единую экосистему. О модели venture builder с жестким требованием к эффективности, балансе «коротких» и «длинных» денег и планах выхода на международные рынки — в интервью с Александром Тимощуком, основателем и СЕО Strategic Investment Group.

Strategic Investment Group позиционирует себя как инвестиционная структура, но в то же время развивает собственные проекты. Как вы сами определяете модель компании?

– Мы сознательно не вписываемся в классические модели ни фонда, ни классического холдинга. И это не о маркетинге, а о практике.

Фонд дает деньги и смотрит на отчетность. Холдинг – руководит уже сложившимися бизнесами. Мы очутились между этими моделями, потому что ни одна из них не работает полноценно в наших условиях.

По сути, Strategic Investment Group – это инвестиционно-операционная платформа. Мы не просто инвестируем, мы создаем бизнесы, запускаем их, строим системы управления и доводим до масштабирования.

Это ближе к venture builder, но с одной важной разницей. Мы не классическая стартап-студия, которая клепает проекты ради следующего раунда инвестиций. Мы структура с жестким требованием к операционной эффективности. Если проект не дает вразумительного ROI и не встраивается в нашу экосистему, мы его просто не запускаем.

Еще один немаловажный момент, мы не рассматриваем бизнесы, как отдельные активы. Мы сознательно строим экосистему, где деньги, IT, риск, юридическая функция и операционная экспертиза являются общей инфраструктурой. Это дает скорость и контроль, которых нет ни у фондов, ни у классических холдингов, а реализуется при этом в чисто правовом поле законодательства Украины.

Если коротко: мы не о «вложить деньги». Мы о создании системы, которая регулярно генерирует, масштабирует и отсекает бизнесы, оставляя только создающие долгосрочную ценность.

Какие именно бизнесы сегодня входят в Strategic Investment Group и по каким показателям вы оцениваете их эффективность?

– Сегодня Strategic Investment Group сфокусирована на четырех ключевых направлениях: финтех, девелопмент, IT и маркетинг. Мы рассматривали их не как диверсификацию рисков, а как элементы единой системы, где каждое направление усиливает другое.

Финансовый бизнес обеспечивает ликвидность и стабильный денежный поток. Девелопмент формирует долгосрочную капитализацию активов. Собственная IT-экспертиза, в частности, через Cybridge Technologies, позволяет нам масштабировать продукты и контролировать технологическую составляющую. Маркетинг позволяет системно управлять привлечением клиентов и не зависеть от внешних каналов.

Если говорить предметно, то финансовое направление в 2025 году мы объединили под брендом SIG Finance. Это небанковская финансовая группа, признанная НБУ, которая включает в себя компании «УПЦ», «ИФГ» и «Е-Лизинг» и работает с кредитными и лизинговыми продуктами для физических лиц и малого бизнеса.

В девелопменте мы работаем через Era Development. Сейчас наш флагманский проект – жилой комплекс в Софиевской Борщаговке на участке около 4 гектаров. Мы получили разрешительную документацию и находимся на этапе подготовки к активной фазе строительства.

Strategic Investment Group как управляющая компания была сформирована в 2023 году. Сегодня бизнес группы объединяет более 180 человек в команде, а продуктами пользуются десятки тысяч клиентов по всей Украине.

Относительно оценки эффективности мы безусловно используем классические финансовые метрики — P&L, EBITDA и прибыльность каждого бизнес-юнита. В то же время, на уровне группы мы смотрим шире.

Для нас ключевыми являются три параметра:

– эффективность использования капитала (ROI);

– способность бизнес-модели к масштабированию;

– уровень синергии внутри группы.

Мы строим структуру, в которой каждый новый актив не существует изолированно, а усиливает всеобщую архитектуру. У такой модели растет не только отдельный бизнес, но и стоимость всей группы как целостной системы.

Вы работаете сразу в нескольких направлениях – IT, финтех, девелопмент. Чем обусловлен такой широкий фокус и как вы определяете, в какие отрасли заходить?

– Наш фокус выглядит широким только формально. На самом деле, это достаточно дисциплинированная модель управления капиталом.

Мы работаем с разными типами активов, чтобы сбалансировать портфель по скорости обращения денег и уровню риска. Финтех обеспечивает ликвидность и быструю оборачиваемость капитала. Девелопмент формирует долгосрочную стоимость. А собственные IT решения позволяют масштабировать эти модели и жестко контролировать эффективность.

То есть наша архитектура построена так, чтобы балансировать "короткие" и "длинные" деньги. Это дает большую гибкость в управлении и понижает зависимость от кризисов на отдельных рынках.

Относительно выбора новых ниш мы очень выборочные. Мы никогда не заходим в направление только потому, что он сейчас выглядит популярным или хайповым.

Каждое новое решение проходит через три жестких критерия:

Наличие понятной и быстрой модели масштабирования; Прогнозируемый уровень доходности капитала (ROI); И ключевое – синергия с существующей структурой.

Еще на старте мы должны четко понимать, за счет чего экосистема SIG даст бизнесу преимущество: доступ к капиталу, IT-инфраструктуре или маркетинговому ресурсу.

Если этой синергии нет, мы не заходим в проект, независимо от того, насколько хорошо он выглядит на бумаге.

Вы делаете ставку на запуск своих проектов, а не инвестиции в сторонние компании. В чем преимущество этой модели для вас и какие риски она несет?

– Это вопрос уровня контроля и качества решений. Когда ты инвестируешь в уже существующий бизнес, ты принимаешь его историю — продукт, команду, процессы, управленческие подходы и часто накопленные ошибки. Возможность воздействия в такой модели всегда ограничена.

Когда ты создаешь бизнес с нуля, вы сразу формируете правильную архитектуру — от экономики и модели монетизации до процессов и подхода к масштабированию. Это позволяет избежать системных перекосов, которые сложно исправлять на более поздних стадиях.

Для нас это важно, поскольку мы строим не набор изолированных компаний, а цельный механизм. Бизнесы должны быть совместимы и усиливать друг друга.

Преимущества этой модели очевидны: полный контроль над продуктом, кристально чистая экономика и быстрота принятия решений.

В то же время это более сложный подход. Ключевой риск – это execution. Вся ответственность за результат лежит на нас: от идеи до операционной реализации и масштабирования.

Второй риск – нагрузка на ресурсы на старте: капитал, управленческое внимание, время.

Но мы не работаем как классический инвестор, делающий ставку на отдельные проекты. У нас выстроена инфраструктура запуска, где каждый последующий бизнес создается быстрее и эффективнее за счет накопленной экспертизы и команды. Поэтому для нас это не разовая ставка, а управляемый процесс создания и развития бизнеса.

Компания акцентирует внимание на сильной команде, но публично о ней почти неизвестно. Как вы формируете команду и какие ключевые компетенции являются критическими для ваших проектов?

– Мы сознательно не торопились выводить команду в публичное пространство. На первом этапе нам было важнее собрать сильное внутреннее ядро и выстроить эффективную рабочую модель без лишнего шума. Сейчас мы постепенно открываем людей, стоящих за нашими проектами.

Команда Strategic Investment Group – это не теоретики. Это практики с настоящим опытом запуска и управления капиталом. Системные бизнесы нереально выстроить посредственной командой.

Если говорить о структуре, мы формируем ее вокруг ключевых функций: стратегия, финансы и риски, юридический бэк-офис, технологии, маркетинг и бизнес-девелопмент. Это тот жесткий каркас, без которого невозможно масштабироваться контролируемо.

Но решающим фактором для нас не просто резюме, а образ мышления. Мы не ищем "исполнителей". Мы ищем людей с мышлением владельцев (ownership). Тех, кто способен принимать решения в условиях жесткой неопределенности и принимать за них ответственность.

В нашей модели скорость – это критический параметр. Но мы понимаем, что скорость масштабирования без настроенных процессов приводит к хаосу. Поэтому наш идеальный человек — это тот, который способен быстро дать результат, а затем превратить этот успех в понятный алгоритм (процесс) для всей группы.

Если решение у компании принимается слишком долго, это означает, что проблема уже не в людях, а в системе, и ее нужно "взломать" и перестроить.

Сегодня в активах группы уже более 180 человек. И наш главный вызов сейчас — возрастая количественно, не обрасти бюрократией. Мы должны сохранить качество нашей команды, предпринимательский драйв и быстроту мышления, потому что именно это определяет нашу способность генерировать новые бизнесы.

Strategic Investment Group – относительно новая структура. На каком этапе развития вы сейчас находится: формирование портфеля, масштабирование или уже системная экспансия?

– Я бы назвал это гибридной фазой: мы находимся на этапе активного формирования портфеля, но наши якорные направления уже перешли к масштабированию.

Нашим преимуществом является то, что мы относительно новая структура. У нас нет инерции старых процессов или корпоративного балласта. Базовая архитектура уже сформирована: есть собственный капитал, выстроены юридическая и IT-инфраструктура, сформирована сильная управленческая команда. Это позволяет запускать новые проекты системно, а не хаотично.

Мы работаем через быстрый и дисциплинированный цикл: запуск – проверка – масштабирование или остановка. Если юнит-экономика подтверждается и есть стабильный спрос, мы наращиваем инвестиции и масштабируем модель. Если нет – оперативно принимаем решение об остановке проекта и переходе к следующей гипотезе.

Если смотреть по активам, в финтехе и лизинге (SIG Finance) модели уже подтверждены – это фаза масштабирования и наращивания доли рынка. Девелопмент (Era Development) – более новое направление, но мы подходим к нему с той же инвестиционной дисциплиной: контроль экономики и поэтапная реализация.

Поэтому текущий этап – это кристаллизация портфеля. Мы отбираем и закрепляем бизнес-модели, которые станут основой для следующего шага – системной экспансии и выхода на международные рынки.

Планируете ли вы в будущем более открыто общаться о результатах, кейсах и инвестициях? И что должно измениться, чтобы компания стала более публичной?

– Да, мы уже к этому готовы. На старте мы сознательно соблюдали информационную тишину. Наш фокус был в архитектуре: мы строили фундамент группы, отрабатывали бизнес-модели и тестировали гипотезы.

Моя принципиальная позиция — публичность имеет смысл только тогда, когда ты можешь показать рынку подтвержденный результат, а не намерения или презентации.

Сейчас нам есть, что показать. Потому мы начинаем системно раскрывать наши кейсы, логику принятия решений и инвестиционные подходы. Параллельно активнее развиваем собственные социальные платформы как инструмент для демонстрации практики и внутренних процессов.

В то же время мы не стремимся к медийности ради медийности. Для Strategic Investment Group публичность – это прагматический инструмент для формирования доверия, привлечения сильных партнеров и расширения экосистемы. Поэтому уровень нашей открытости будет расти синхронно с развитием бизнеса.