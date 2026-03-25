«Ми не інвестуємо — ми створюємо бізнеси»: як працює модель Strategic Investment Group

У той час як класичні інвестфонди роблять ставки на готові компанії, Strategic Investment Group будує бізнеси з нуля і об’єднує їх у єдину екосистему. Про модель venture builder з жорсткою вимогою до ефективності, баланс «коротких» і «довгих» грошей та плани виходу на міжнародні ринки — в інтерв’ю з Олександром Тимощуком, засновником і СЕО Strategic Investment Group.

Strategic Investment Group позиціює себе, як інвестиційна структура, але водночас розвиває власні проєкти. Як ви самі визначаєте модель компанії?

– Ми свідомо не вписуємося в класичні моделі — ні фонду, ні класичного холдингу. І це не про маркетинг, а про практику.

Фонд дає гроші і дивиться на звітність. Холдинг — керує вже сформованими бізнесами. Ми опинилися між цими моделями, тому що жодна з них не працює повноцінно в наших умовах.

По суті, Strategic Investment Group — це інвестиційно-операційна платформа. Ми не просто інвестуємо, ми створюємо бізнеси, запускаємо їх, будуємо системи управління і доводимо до масштабування.

Це ближче до venture builder, але з однією важливою різницею. Ми не класична стартап-студія, яка клепає проєкти заради наступного раунду інвестицій. Ми структура з жорсткою вимогою до операційної ефективності. Якщо проєкт не дає зрозумілого ROI і не вбудовується в нашу екосистему, ми його просто не запускаємо.

Ще один важливий момент, ми не розглядаємо бізнеси, як окремі активи. Ми свідомо будуємо екосистему, де фінанси, IT, ризик, юридична функція і операційна експертиза є спільною інфраструктурою. Це дає швидкість і контроль, яких немає ні у фондів, ні у класичних холдингів, а реалізується при цьому в суто правовому полі законодавства України.

Якщо коротко: ми не про «вкласти гроші». Ми про створення системи, яка регулярно генерує, масштабує і відсікає бізнеси, залишаючи тільки ті, що створюють довгострокову цінність.

Які саме бізнеси сьогодні входять до Strategic Investment Group і за якими показниками ви оцінюєте їхню ефективність?

– Сьогодні Strategic Investment Group сфокусована на чотирьох ключових напрямках: фінтех, девелопмент, IT та маркетинг. Ми розглядали їх не як диверсифікацію ризиків, а як елементи єдиної системи, де кожен напрямок підсилює інший.

Фінансовий бізнес забезпечує ліквідність і стабільний грошовий потік. Девелопмент формує довгострокову капіталізацію активів. Власна IT-експертиза, зокрема через Cybridge Technologies, дозволяє нам масштабувати продукти і контролювати технологічну складову. Маркетинг дає можливість системно керувати залученням клієнтів і не залежати від зовнішніх каналів.

Якщо говорити предметно, фінансовий напрямок в 2025 році ми об’єднали під брендом SIG Finance. Це небанківська фінансова група, визнана НБУ, яка включає компанії «УПЦ», «ІФГ» та «Є-Лізинг» і працює з кредитними та лізинговими продуктами для фізичних осіб і малого бізнесу.

В девелопменті ми працюємо через Era Development. Наразі наш флагманський проєкт — житловий комплекс у Софіївській Борщагівці на ділянці близько 4 гектарів. Ми отримали дозвільну документацію і знаходимося на етапі підготовки до активної фази будівництва.

Strategic Investment Group як управляюча компанія була сформована у 2023 році. Сьогодні бізнеси групи об’єднують понад 180 людей у команді, а продуктами користуються десятки тисяч клієнтів по всій Україні.

Щодо оцінки ефективності, ми, безумовно, використовуємо класичні фінансові метрики — P&L, EBITDA та прибутковість кожного бізнес-юніту. Водночас на рівні групи ми дивимося ширше.

Для нас ключовими є три параметри:

– ефективність використання капіталу (ROI);

– здатність бізнес-моделі до масштабування;

– рівень синергії всередині групи.

Ми будуємо структуру, в якій кожен новий актив не існує ізольовано, а підсилює загальну архітектуру. У такій моделі зростає не лише окремий бізнес, а й вартість всієї групи як цілісної системи.

Ви працюєте одразу в кількох напрямках — IT, фінтех, девелопмент. Чим обумовлений такий широкий фокус, і як ви визначаєте, у які галузі заходити?

– Наш фокус виглядає широким лише формально. Насправді це досить дисциплінована модель управління капіталом.

Ми працюємо з різними типами активів, щоб збалансувати портфель за швидкістю обігу грошей і рівнем ризику. Фінтех забезпечує ліквідність і швидку оборотність капіталу. Девелопмент формує довгострокову вартість. А власні IT-рішення дозволяють масштабувати ці моделі і жорстко контролювати ефективність.

Тобто наша архітектура побудована так, щоб балансувати «короткі» і «довгі» гроші. Це дає величезну гнучкість в управлінні і знижує залежність від криз на окремих ринках.

Щодо вибору нових ніш — ми дуже вибіркові. Ми ніколи не заходимо в напрямок лише тому, що він зараз виглядає популярним або "хайповим".

Кожне нове рішення проходить через три жорсткі критерії:

Наявність зрозумілої і швидкої моделі масштабування; Прогнозований рівень дохідності капіталу (ROI); І ключове — синергія з існуючою структурою.

Ще на старті ми маємо чітко розуміти, за рахунок чого екосистема SIG дасть бізнесу перевагу: доступу до капіталу, IT-інфраструктури чи маркетингового ресурсу.

Якщо цієї синергії немає — ми не заходимо в проєкт, незалежно від того, наскільки добре він виглядає на папері.

Ви робите ставку на запуск власних проєктів, а не інвестиції в сторонні компанії. У чому перевага цієї моделі для вас і які ризики вона несе?

– Це питання рівня контролю і якості рішень. Коли ти інвестуєш у вже існуючий бізнес, ти приймаєш його історію — продукт, команду, процеси, управлінські підходи і, часто, накопичені помилки. Можливість впливу в такій моделі завжди обмежена.

Коли ти створюєш бізнес з нуля, ти одразу формуєш правильну архітектуру — від економіки і моделі монетизації до процесів і підходу до масштабування. Це дозволяє уникнути системних перекосів, які складно виправляти на пізніх стадіях.

Для нас це принципово, оскільки ми будуємо не набір ізольованих компаній, а цілісний механізм. Бізнеси мають бути сумісні між собою і підсилювати один одного.

Переваги цієї моделі очевидні: повний контроль над продуктом, кристально чиста економіка і швидкість прийняття рішень.

Водночас це значно складніший підхід. Ключовий ризик — це execution. Вся відповідальність за результат лежить на нас: від ідеї до операційної реалізації і масштабування.

Другий ризик — навантаження на ресурси на старті: капітал, управлінська увага, час.

Але ми не працюємо як класичний інвестор, який робить ставку на окремі проєкти. У нас вибудувана інфраструктура запуску, де кожен наступний бізнес створюється швидше і ефективніше за рахунок накопиченої експертизи і команди. Тому для нас це не разова ставка, а керований процес створення і розвитку бізнесів.

Компанія акцентує увагу на сильній команді, але публічно про неї майже невідомо. Як ви формуєте команду і які ключові компетенції є критичними для ваших проєктів?

– Ми свідомо не поспішали виводити команду в публічний простір. На першому етапі для нас було важливіше зібрати сильне внутрішнє ядро і вибудувати ефективну робочу модель без зайвого шуму. Зараз ми поступово відкриваємо людей, які стоять за нашими проєктами.

Команда Strategic Investment Group — це не теоретики. Це практики з реальним досвідом запуску та управління капіталом. Системні бізнеси неможливо побудувати посередньою командою.

Якщо говорити про структуру, ми формуємо її навколо ключових функцій: стратегія, фінанси та ризики, юридичний бек-офіс, технології, маркетинг і бізнес-девелопмент. Це той жорсткий каркас, без якого неможливо масштабуватися контрольовано.

Але вирішальним фактором для нас є не просто резюме, а спосіб мислення. Ми не шукаємо "виконавців". Ми шукаємо людей з мисленням власників (ownership). Тих, хто здатен приймати рішення в умовах жорсткої невизначеності й брати за них відповідальність.

У нашій моделі швидкість — це критичний параметр. Але ми розуміємо, що швидкість масштабування без налаштованих процесів призводить до хаосу. Тому наша ідеальна людина — це та, яка здатна швидко дати результат, а потім — перетворити цей успіх на зрозумілий алгоритм (процес) для всієї групи.

Якщо рішення в компанії приймається занадто довго, це означає, що проблема вже не в людях, а в системі, і її потрібно "зламати" і перебудувати.

Сьогодні в активах групи вже понад 180 людей. І наш головний виклик зараз — зростаючи кількісно, не обрости бюрократією. Ми маємо зберегти якість нашої команди, підприємницький драйв і швидкість мислення, бо саме це визначає нашу здатність генерувати нові бізнеси.

Strategic Investment Group — відносно нова структура. На якому етапі розвитку ви зараз перебуваєте: формування портфеля, масштабування чи вже системна експансія?

– Я б назвав це гібридною фазою: ми перебуваємо на етапі активного формування портфелю, але наші якірні напрямки вже перейшли до масштабування.

Нашою перевагою є те, що ми відносно нова структура. У нас немає інерції старих процесів чи корпоративного баласту. Базова архітектура вже сформована: є власний капітал, вибудувані юридична та IT-інфраструктури, сформована сильна управлінська команда. Це дозволяє запускати нові проєкти системно, а не хаотично.

Ми працюємо через швидкий і дисциплінований цикл: запуск — перевірка — масштабування або зупинка. Якщо юніт-економіка підтверджується і є стабільний попит, ми нарощуємо інвестиції і масштабуємо модель. Якщо ні — оперативно приймаємо рішення про зупинку проєкту і перехід до наступної гіпотези.

Якщо дивитися по активах, у фінтесі та лізингу (SIG Finance) моделі вже підтверджені — це фаза масштабування і нарощування частки ринку. Девелопмент (Era Development) — більш новий напрямок, але ми підходимо до нього з тією ж інвестиційною дисципліною: контроль економіки та поетапна реалізація.

Тому поточний етап — це кристалізація портфеля. Ми відбираємо і закріплюємо бізнес-моделі, які стануть основою для наступного кроку — системної експансії і виходу на міжнародні ринки.

Чи плануєте ви в майбутньому більш відкрито комунікувати про результати, кейси та інвестиції? І що має змінитися, щоб компанія стала більш публічною?

– Так, ми вже до цього готові. На старті ми свідомо тримали інформаційну тишу. Наш фокус був на архітектурі: ми будували фундамент групи, відпрацьовували бізнес-моделі і тестували гіпотези.

Моя принципова позиція — публічність має сенс лише тоді, коли ти можеш показати ринку підтверджений результат, а не наміри чи презентації.

Зараз нам є що показати. Тому ми починаємо системно розкривати наші кейси, логіку прийняття рішень та інвестиційні підходи. Паралельно активніше розвиваємо власні соціальні платформи — як інструмент для демонстрації практики і внутрішніх процесів.

Водночас ми не прагнемо медійності заради медійності. Для Strategic Investment Group публічність — це прагматичний інструмент для формування довіри, залучення сильних партнерів і розширення екосистеми. Тому рівень нашої відкритості буде зростати синхронно з розвитком бізнесів.