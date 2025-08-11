"Мы не ищем идеальных, а помогаем работникам становиться лучше", — Полина Карелина, Nestlé в Украине и Молдове

Ментальное здоровье, поддержка ветеранов, инвестиции в молодежь и лидерство во время войны — после 2022 года слово "забота" в корпоративном мире приобрело новую глубину. У Nestlé забота о работниках это не просто программа — это система действий, в центре которой реальные люди, их безопасность, достоинство и будущее. О том, как компания адаптирует свои HR-подходы в условиях войны, почему поддержка ветеранов это не только трудоустройство, а также как молодые люди без опыта работы становятся частью глобального бренда, — рассказывает HR-директор Nestlé в Украине и Молдове Полина Карелина.

Какие программы Nestlé в Украине в сфере благосостояния работников вы считаете наиболее эффективными?

- Для Nestle наивысшей ценностью всегда были и будут люди. Именно поэтому программа Ukraine, WeCare стала не просто HR-инициативой – она стала проявлением человечности в действии. Мы не ожидали указаний – мы действовали. Эвакуация, релокация, сохранение зарплат, психологическая поддержка — все это было реализовано с глубоким пониманием того, что за каждой цифрой стоит человеческая судьба.

Особенно горжусь тем, как мы развили направление ментального здоровья. Мы заранее начали делать это профессионально с привлечением внешних партнеров для подготовки необходимых компетенций у руководителей и команд. Для нас в Nestlé это не просто тренд – это ответ на реальный запрос работников. И я искренне верю, что именно забота о психоэмоциональном состоянии работников — это инвестиция в будущее компании и создание поддерживающей среды.

Как компания адаптирует HR-подходы в условиях войны, особенно учитывая стресс, потери и общую неопределенность и потребность в безопасности?

– Война заставила нас отложить некоторые проекты, но безопасность работников стала для нас ориентиром, которого мы держались в сложные месяцы в начале полномасштабной войны. Мы также осознали, что должны дать дополнительные инструменты нашим лидерам, которые должны управлять командами в сверхсложных условиях и в опасной среде.

Мы не просто адаптировались – мы трансформировались. Вместе с инициативной командой Nestlé в Украине была создана программа "Лидерство в военное время", благодаря которой было подготовлено более 30 внутренних тренеров и обучено около 1000 руководителей, получивших необходимые навыки и практические пособия для подготовки команд во время войны.

Мы создали просторы безопасности — не только физического, но и психологического и финансового. И для меня это не просто HR-стратегия, потому что в условиях неопределенности люди должны знать: компания поддержит и позаботится.

Вынуждает ли вас кадровый дефицит во время войны применять новые подходы для привлечения работников? Что компания делает для трудоустройства молодежи?

– Да, рынок труда в Украине становится сложнее. Но мы не просто ищем людей, мы создаем возможности. Программа Nestlé Needs YOUth – это повод гордиться. Я вижу, как молодые люди находят в Nestlé не только работу, но и смысл, сообщество, перспективу и возможности для развития и получения первого рабочего опыта, которого не хватает молодежи. В 2023 году мы отмечали 10 лет этой инициативы, обязуясь трудоустроить и взять на стажировку 650 молодых людей до конца 2025 года. На сегодняшний день мы уже трудоустроили более 370. Почти 35% молодежи, которая идет в Nestlé по программе стажировки, трудоустроятся на постоянные должности и продолжают профессиональный путь из Nestlé. Только завершилась вторая волна программы стажировки "Summer's Cool", которая привлекла 47 студентов вузов Украины на 4-недельную программу – мы очень гордимся этими студентами, которые решили учиться в Украине и видят свое будущее именно здесь, потому что мы создаем для них такие возможности в рамках программы найма молодежи в Украине.

Мы открыли двери для тех, кто пока не имеет опыта, но имеет потенциал, способность учиться и гибко применять свои компетенции. И я всегда говорю: "Мы не ищем идеальных — мы помогаем стать лучше".

Есть ли у Nestlé специализированные программы поддержки для ветеранов войны — в частности, во время их реинтеграции в гражданскую жизнь и рабочую сферу?

- Да, и для меня это вопрос глубокого уважения. Мы не просто возвращаем ветеранов к работе, мы помогаем им вернуться к жизни. Наша команда разработала и предложила программы реинтеграции, потому что мы считаем, что компания должна быть местом, где опыт войны трансформируется в силу, а наши ветераны и воюющие знают, что их ждут и готовы помогать.

Наши ветераны (а их 34) получают расширенную программу страхования, которая позволяет им восстановиться и пройти дополнительные исследования для восстановления здоровья. Мобилизированные работники продолжают получать заработную плату, также в прошлом году мы предложили программы медицинского страхования для семей наших мобилизованных работников, которые могут воспользоваться медицинскими услугами. Это также, по мнению наших работников, является существенной поддержкой для семей и гарантией уверенности в том, что о них беспокоятся.

Мы создаем сообщества поддержки, проводим тренинги, и главное – слушаем. Ибо каждая история уникальна, и каждый ветеран заслуживает индивидуального подхода и уважения.

Как выглядит процесс восстановления ветеранов на рабочем месте: есть ли отдельные инициативы, тренинги или карьерные маршруты, учитывающие их опыт?

- Это не просто возвращение – это новый старт. Мы внедрили практические материалы и научили руководителей и команды необходимым действиям адаптации, и я лично убеждена: лучшее, что мы можем сделать, это дать человеку выбор. Выбор сменить профессию, пройти обучение, получить поддержку – мы это предлагаем нашим ветеранам, если это необходимо.

Меня глубоко трогает, когда ветераны становятся менторами, тренерами, лидерами. Их опыт — это не только война, это устойчивость, решительность, достоинство. И мы это дорожим.

Опыт каких компаний, организаций или государственных программ использует Nestlé для реализации программ well-being для работников. Есть ли опыт сотрудничества с государством или неправительственными организациями в этом направлении?

– Мы не изолируемся – мы объединяем усилия. Мы уже долгое время работаем с платформой "Понимаю" для оказания психологической поддержки для разных групп работников, с реабилитационными центрами Unbroken и Superhumans, и мы активно изучаем опыт других компаний в Украине для создания возможностей для людей, которые хотят жить и работать в Украине.

Для меня это не просто сотрудничество – это синергия. Только вместе — бизнес, государство, общественность — мы можем создать среду в Украине, где люди развиваются и строят свою жизнь.