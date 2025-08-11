"Ми не шукаємо ідеальних, а допомагаємо працівникам ставати кращими", - Поліна Карєліна, Nestlé в Україні та Молдові

Ментальне здоров’я, підтримка ветеранів, інвестиції в молодь і лідерство під час війни — після 2022 року слово "турбота" в корпоративному світі набуло нової глибини. У Nestlé турбота про працівників це не просто програма — це система дій, у центрі якої реальні люди, їхня безпека, гідність і майбутнє. Про те як компанія адаптує свої HR-підходи в умовах війни, чому підтримка ветеранів це не лише працевлаштування, а також як молоді люди без досвіду роботи стають частиною глобального бренду — розповідає HR-директорка Nestlé в Україні та Молдові Поліна Карєліна.

Які програми Nestlé в Україні у сфері добробуту працівників ви вважаєте найбільш ефективними?

- Для Nestle найвищою цінністю завжди були та будуть люди. Саме тому програма Ukraine, WeCare стала не просто HR-ініціативою — вона стала проявом людяності в дії. Ми не чекали вказівок — ми діяли. Евакуація, релокація, збереження зарплат, психологічна підтримка — усе це було реалізовано з глибоким розумінням, що за кожною цифрою стоїть людська доля.

Особливо пишаюся тим, як ми розвинули напрям ментального здоров’я. Ми завчасно почали робити це професійно із залученням зовнішніх партнерів задля підготовки необхідних компетенцій в керівників та в командах. Для нас в Nestlé це не просто тренд — це відповідь на реальний запит працівників. І я щиро вірю, що саме турбота про психо-емоційний стан працівників — це інвестиція в майбутнє компанії та створення підтримуючого середовища.

Яким чином компанія адаптує HR-підходи в умовах війни, особливо з огляду на стрес, втрати та загальну невизначеність та потребу у безпеці?

- Війна змусила нас відкласти деякі проєкти, але безпека працівників стала для нас орієнтиром, якого ми трималися в складні місяці на початку повномасштабної війни. Ми також усвідомили, що маємо дати додаткові інструменти нашим лідерам, які мають управляти командами в надскладних умовах та в небезпечному середовищі.

Ми не просто адаптувалися — ми трансформувалися. Разом з ініціативною командою Nestlé в Україні було створено програму "Лідерство у воєнний час", завдяки якій було підготовлено більше 30 внутрішніх тренерів та навчено близько 1000 керівників, які отримали необхідні навички та практичні посібники для підготовки команд під час війни.

Ми створили простори безпеки — не лише фізичної, а й психологічної та фінансової. І для мене це не просто HR-стратегія, бо в умовах невизначеності люди мають знати: компанія підтримає та потурбується.

Чи змушує вас кадровий дефіцит під час війни застосовувати нові підходи для залучення працівників? Що компанія робить для працевлаштування молоді?

- Так, ринок праці в Україні стає складнішим. Та ми не просто шукаємо людей — ми створюємо можливості. Програма Nestlé Needs YOUth — це привід пишатися. Я бачу, як молоді люди знаходять в Nestlé не лише роботу, а й сенс, спільноту, перспективу та можливості для розвитку та отримання першого робочого досвіду, якого дуже бракує молоді. В 2023 році ми відзначали 10 років цієї ініціативи, беручи зобов’язання працевлаштувати та взяти на стажування 650 молодих людей до кінця 2025 року. На сьогодні ми вже працевлаштували більше 370. Майже 35% молоді, яка йде в Nestlé за програмою стажування, працевлаштуються на постійні посади та продовжують професійний шлях з Nestlé. Щойно завершилася друга хвиля програми стажування "Summer’s Cool”, яка залучила 47 студентів вишів України на 4-тижневу програму – ми дуже пишаємося цими студентами, які вирішили навчатися в Україні та бачать своє майбутнє саме тут, бо ми створюємо для них такі можливості в межах програми найму молоді в Україні.

Ми відкрили двері для тих, хто поки не має досвіду, але має потенціал, здібності навчатися та гнучко застосовувати свої компетенції. І я завжди кажу: "Ми не шукаємо ідеальних — ми допомагаємо стати кращими".

Чи має Nestlé спеціалізовані програми підтримки для ветеранів війни — зокрема під час їхньої реінтеграції в цивільне життя та робочу сферу?

- Так, і для мене це — питання глибокої поваги. Ми не просто повертаємо ветеранів до роботи — ми допомагаємо їм повернутися до життя. Наша команда розробила та запропонувала програми реінтеграції, бо ми вважаємо, що компанія має бути місцем, де досвід війни трансформується у силу, а наші ветерани та ті, хто ще воює, знають, що на них чекають та готові допомагати.

Наші ветерани (а їх наразі 34) отримують розширену програму страхування, яка дозволяє їм відновитися та пройти додаткові дослідження для відновлення здоров’я. Мобілізовані працівники продовжують отримувати заробітну плату, також минулого року ми запропонували програми медичного страхування для сімей наших мобілізованих працівників, які можуть скористатися медичними послугами. Це також, на думку наших працівників, є суттєвою підтримкою для сімей та запорукою впевненості в тому, що про них турбуються.

Ми створюємо спільноти підтримки, проводимо тренінги, і головне — слухаємо. Бо кожна історія унікальна, і кожен ветеран заслуговує на індивідуальний підхід та повагу.

Як виглядає процес відновлення ветеранів на робочому місці: чи є окремі ініціативи, тренінги або кар'єрні маршрути, які враховують їхній досвід?

- Це не просто повернення — це новий старт. Ми впровадили практичні матеріали та навчили керівників та команди необхідним діям адаптації, і я особисто переконана: найкраще, що ми можемо зробити — це дати людині вибір. Вибір змінити професію, пройти навчання, отримати підтримку – ми це пропонуємо нашим ветеранам, якщо в тому є потреба.

Мене глибоко зворушує, коли ветерани стають менторами, тренерами, лідерами. Їхній досвід — це не лише про війну, це про стійкість, рішучість, гідність. І ми це цінуємо.

Досвід яких компаній, організацій чи державних програм використовує Nestlé під час реалізації програм well-being для працівників. Чи є досвід співпраці з державою або неурядовими організаціями у цьому напрямку?

- Ми не ізолюємося — ми об’єднуємо зусилля. Ми вже довгий час працюємо з платформою "Розумію" задля надання психологічної підтримки для різних груп працівників, з реабілітаційними центрами “Unbroken” та “Superhumans”, і ми активно вивчаємо досвід інших компаній в Україні задля створення можливостей для людей, які хочуть жити та працювати в Україні

Для мене це не просто співпраця — це синергія. Бо тільки разом — бізнес, держава, громадськість — ми можемо створити середовище в Україні, де люди розвиваються та будують своє життя.