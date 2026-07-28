«Мы не ждем восстановления Украины – мы инвестируем уже сейчас», – Александр Куркин, Credit Agricole Ukraine

Несмотря на полномасштабную войну, Credit Agricole Ukraine не только продолжает работать в Украине, но и инвестирует в развитие бизнеса. Одним из наиболее заметных шагов стало соглашение о приобретении Банка Львов.

О том, почему международная Группа Crédit Agricole делает ставку на украинский рынок, как планирует развивать малый и средний бизнес, что изменится в автокредитовании и почему близость к клиенту остается ключевой ценностью банка, Delo.ua расспросил Александра Куркина, члена правления, ответственного за Proximity банкинг и сеть Credit Agricole Ukraine.

Credit Agricole Ukraine работает в Украине уже 33 года. Как за это время изменилось ваше видение украинского рынка? Какие решения сегодня вы считаете наиболее стратегическими для развития банка?

– Тридцать лет – это уже зрелый возраст для бизнеса. Если говорить просто, то в течение всего этого времени мы последовательно подтверждали одно: Группа Crédit Agricole хочет присутствовать в Украине. Более того, если внимательнее посмотреть на историю Группы, то она началась здесь значительно раньше. Еще в 1896 году в Одессе была открыта первая финансовая структура, позже ставшая частью Группы Crédit Agricole. Потом был выход из советского пространства, а затем возвращение в независимую Украину. Мы – старейший иностранный банк в Украине. За это время произошло много изменений.

Мы начинали как корпоративный банк, поддерживая, прежде всего, международных клиентов Группы. Корпоративный бизнес всегда являлся нашей сильной стороной. Позже приобрели Индекс-банк и начали строить универсальную банковскую модель. По сути, развитие универсального банкинга в разных странах всегда было частью стратегии Группы.

Кроме того, Credit Agricole Ukraine имеет мощную поддержку всей группы: опыт всех ее бизнес-направлений, масштаб ее международного присутствия, финансовую стабильность, а также стандарты безопасности, соблюдение нормативных требований и защиты активов, обеспечиваемых одной из ведущих банковских групп Европы.

Если говорить о важных решениях, то, безусловно, они были приняты уже во время полномасштабной войны. Тогда группа очень быстро определила свою позицию: мы будем поддерживать развитие украинской экономики. При этом мы не ждем начала восстановления после завершения войны. Мы исходим из того, что восстановление нужно уже сейчас. Именно вокруг этой идеи строится наша стратегия AIR – Aim is to Invest in Recovery.

Мы определили для себя несколько ключевых индустрий, в которых мы стремимся быть системным партнером. Прежде всего, это агросектор – часть нашей ДНК. Второе направление – автомобильная индустрия. Сегодня многие украинцы, покупающие новый автомобиль, знают, что могут воспользоваться кредитной программой Credit Agricole Ukraine. Третий приоритет – энергетика, которая критически важна для страны. Четвертый – ИТ-индустрия, остающаяся одним из драйверов украинской экономики.

Именно в этом контексте следует рассматривать и наше решение о приобретении Банка Львов. Оно является прямым подтверждением того, что Credit Agricole Ukraine не ждет лучших времен, а продолжает инвестировать в Украину даже во время войны.

Почему именно Банк Львова вы рассматривали для соглашения и какие возможности открывает эта интеграция?

– Если говорить о стратегии развития малого и среднего бизнеса, то для Украины этот сегмент имеет фундаментальное значение. Без сильного МПБ невозможно устойчивое развитие экономики.

Банк Львов накопил значительный опыт работы в сегменте малого и среднего бизнеса, установил тесные отношения с клиентами и обеспечил надежное присутствие в регионе. Мы видим, как наши учреждения взаимно дополняют сильные стороны друг друга: Credit Agricole Ukraine привносит опыт международной банковской группы с охватом по всей стране и экспертизой в ключевых секторах экономики, в то время как Банк Львов выстроил мощную сеть и профессионализм в сфере обслуживания МПБ.

При заключении соглашения и получении необходимых разрешений от регуляторных органов, мы считаем, что эти взаимодополняющие сильные стороны смогут создать дополнительную ценность для клиентов и будут способствовать долгосрочному развитию украинской экономики.

Насколько сегодня важно региональное присутствие и близость к клиенту?

– У нас даже есть отдельная бизнес-линия, которая называется Proximity Banking. Для украинского рынка этот термин не очень привычный, поэтому часто приходится объяснять его содержание.

Proximity означает близость к клиенту. И мы уверены, что это одна из важнейших составляющих банковского бизнеса.

Это особенно актуально для премиального сегмента и малого и среднего бизнеса. Таким клиентам важно работать с банкиром, который понимает их бизнес, знает специфику региона, видит те же риски и возможности. Именно такая близость формирует доверие и долгосрочные отношения.

Поэтому мы часто говорим о том, что хотим быть одновременно на 100% digital и на 100% human. Мы не относимся к банкам, которые планируют полностью отказываться от отделений. Мы хотим трансформировать их роль.

Рутинные операции должны переходить на цифровые каналы, но консультирование, поддержка и построение доверия остаются сферой человеческого общения.

Есть ли уже понимание дальнейшего развития после интеграции Банка Львов?

– Прежде всего, нам нужно завершить само соглашение. Сегодня многие говорят о том, что Credit Agricole Ukraine уже купил Банк Львов, но фактически мы только подписали намерение приобретения. Впереди согласование с Антимонопольным комитетом и Национальным банком.

Пока можно сказать, что между обоими банками существует очевидная взаимодополняемость. Credit Agricole Ukraine имеет преимущество в виде присутствия на всей территории страны, в то время как Банк Львов накопил значительный опыт и наладил прочные отношения с клиентами на своих основных рынках. Такое соединение создает привлекательную основу для дальнейшего развития. Однако пока было бы преждевременно комментировать планы по интеграции в окончательное заключение соглашения.

Несмотря на войну, Credit Agricole Ukraine остается одним из лидеров автокредитования. Как вам удается удерживать эти позиции?

– Быть лидером сложно всегда, независимо от того, речь идет о военном или мирном времени. Еще в 2007 году Credit Agricole Ukraine стал одним из первых банков на украинском рынке, который начал активно развивать автокредитование физических лиц. Сейчас мы занимаем ведущие позиции в автокредитовании, и это результат не одного успешного решения или акции, а результат системной работы на протяжении многих лет.

Лидерство базируется на трех вещах. Первое – это процессы. Как быстро и удобно клиент может получить финансирование. Второе – глубокое понимание рынка и потребности клиентов. Мы хорошо знаем, какой продукт будет востребован и как его правильно построить. Третье – партнерство. Мы много лет работаем с импортерами, дилерами, страховыми компаниями и другими участниками рынка. Эта экосистема позволяет нам сохранять сильные позиции.

Как изменился рынок после активного выхода китайских автопроизводителей?

– Китайские бренды действительно очень активно развиваются. В то же время, наши традиционные партнеры также не стоят на месте. Если посмотреть предложения Toyota, BMW и других глобальных производителей, то они очень серьезно инвестируют в развитие продуктов и сервисов для клиентов.

Наша роль состоит в том, чтобы обеспечить финансирование и сделать покупку автомобиля более доступной для большего количества людей.

Как меняется портрет клиента в розничном банкинге?

– Украина очень быстро двигается в направлении цифровизации. И во многом этому способствует государство. Министерство цифровой трансформации практически задает темп для всей экономики. Благодаря этому ожидания клиентов кардинально изменились.

Сегодня человек хочет получить банковский сервис в любом месте и в любое время. В цифровом, гибридном формате или через отделение – в зависимости от ситуации. Пандемия и война только ускорили этот процесс.

Если говорить о продуктах, то стремительно развиваются разные партнерские программы финансирования покупок. Сегодня практически любой товар или услугу можно приобрести в рассрочку или с помощью кредитного лимита.

Для нас финансирование – это, прежде всего, возможность помочь клиенту реализовать его планы. Речь идет не только о покупке товаров. Это может быть ремонт жилья, покупка автомобиля, путешествие или любой другой проект.

Еще одно важное изменение – мобильный банкинг. Для многих клиентов смартфон уже фактически стал основным банковским инструментом.

Перенимает ли Группа Crédit Agricole украинский опыт цифровизации?

Группа Crédit Agricole полностью разделяет приверженность цифровой трансформации, в рамках которой в ряде стран внедряются многочисленные инновации. Среди прочего, во Франции это предполагает возможность для клиентов самостоятельно открывать счет полностью онлайн, а также усиление цифровизации услуг, о чем свидетельствует запуск процедуры подачи заявки на онлайн ипотечный кредит.

В Украине, когда мы рассказываем нашим международным коллегам, как нам удается обеспечивать бесперебойность работы, функционирование сети отделений и услуг в условиях войны, у них часто одна и та же реакция: «Вау!».

Эта устойчивость и адаптация сыграли решающую роль и стали возможны благодаря чрезвычайной преданности наших команд на местах, а также – неизменной поддержке Группы Crédit Agricole.

Как вы работаете с премиальными клиентами, в том числе представителями ИТ-сектора?

– По-моему, в премиальном банкинге есть только один настоящий продукт – человек. Речь идет о персональном менеджере, который знает клиента, понимает его потребности и может быстро найти решение. Именно это основа премиального сервиса. Все остальное – клубные форматы, мероприятия, специальные программы, дополнительные услуги – только дополняет эти отношения.

Как работать с находящимися за рубежом клиентами?

– На самом деле многие премиальные клиенты остаются в Украине. Я недавно был в Харькове и был удивлен количеством предпринимателей и руководителей компаний, которые продолжают жить и работать там.

Один из клиентов очень точно сказал: военные защищают не строения, а людей. И если люди остаются в городе, значит есть что защищать. Подобные истории можно услышать не только в Харькове, но и во Львове, Ивано-Франковске и многих других городах.

Для тех клиентов, много путешествующих или живущих за рубежом, преимуществом является международное присутствие Группы Crédit Agricole, работающей в 46 странах мира. Поэтому мы можем помогать клиентам практически в любой юрисдикции.

Credit Agricole Ukraine заявляет о реинвестировании прибыли в экономику Украины. В чем это проявляется?

– Прежде всего мы являемся банком, финансирующим экономику. Наш кредитный портфель превышает 30 млрд. грн., и это уже существенный вклад в развитие страны. Соглашение по приобретению Банка Львов – еще один пример прямых инвестиций.

При этом для нас важно не просто оставлять прибыль в Украине, а направлять ее в капитал банка. Это увеличивает возможности дальнейшего финансирования клиентов и реализации новых проектов.

Какой видите роль банка в восстановлении Украины?

– Наша главная функция – поддерживать развитие экономики, финансировать клиентов и помогать бизнесу расти быстрее. Именно в этом мы видим свою ключевую роль в восстановлении страны.

Сегодня все большее значение приобретает партнерский подход. Речь идет уже не только о продаже продуктов, но и о построении долгосрочных отношений и взаимного доверия между банком и клиентом. Мы видим это во многих индустриях, особенно в ИТ, где культура партнерства является неотъемлемой частью развития бизнеса.

В то же время мы уделяем внимание и социальной ответственности. Это часть глобальной стратегии Группы, которая включает в себя ESG-подходы, поддержку устойчивого развития, финансирование экологических проектов, благотворительные инициативы и развитие регионов.

Мы стараемся не распылять ресурсы, а сконцентрироваться на тех направлениях, где можем принести наибольшую пользу. В то же время, для нас важен каждый регион Украины, ведь Credit Agricole Ukraine присутствует по всей стране и чувствует ответственность за ее будущее.