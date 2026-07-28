«Ми не чекаємо відновлення України – ми інвестуємо вже зараз», – Олександр Куркін, Credit Agricole Ukraine

Попри повномасштабну війну, Credit Agricole Ukraine не лише продовжує працювати в Україні, а й інвестує у розвиток бізнесу. Одним із найбільш помітних кроків стала угода щодо придбання Банку Львів.

Про те, чому міжнародна Група Crédit Agricole робить ставку на український ринок, як планує розвивати малий і середній бізнес, що змінюється в автокредитуванні та чому близькість до клієнта залишається ключовою цінністю банку, Delo.ua розпитало Олександра Куркіна, члена правління, відповідального за Proximity банкінг та мережу Credit Agricole Ukraine.

Credit Agricole Ukraine працює в Україні вже 33 роки. Як за цей час змінилося ваше бачення українського ринку? Які рішення сьогодні ви вважаєте найбільш стратегічними для розвитку банку?

– Тридцять років – це вже зрілий вік для бізнесу. Якщо говорити просто, то протягом усього цього часу ми послідовно підтверджували одне: Група Crédit Agricole хоче бути присутньою в Україні. Ба більше, якщо уважніше подивитися на історію Групи, то вона почалася тут значно раніше. Ще у 1896 році в Одесі було відкрито першу фінансову структуру, яка пізніше стала частиною Групи Crédit Agricole. Потім був вихід із радянського простору, а згодом – повернення в незалежну Україну. Ми – найстарший іноземний банк в Україні. За цей час відбулося багато змін.

Ми починали як корпоративний банк, підтримуючи насамперед міжнародних клієнтів Групи. Корпоративний бізнес завжди був нашою сильною стороною. Пізніше придбали Індекс-Банк і почали будувати універсальну банківську модель. Власне, розвиток універсального банкінгу в різних країнах завжди був частиною стратегії Групи.

Крім того, Credit Agricole Ukraine має потужну підтримку всієї Групи: досвід усіх її бізнес-напрямків, масштаб її міжнародної присутності, фінансову стабільність, а також стандарти безпеки, дотримання нормативних вимог та захисту активів, що забезпечуються однією з провідних банківських груп Європи.

Якщо говорити про важливі рішення, то, безумовно, вони були ухвалені вже під час повномасштабної війни. Тоді Група дуже швидко визначила свою позицію: ми будемо підтримувати розвиток української економіки. При цьому ми не чекаємо на початок відбудови після завершення війни. Ми виходимо з того, що відновлення потрібне вже зараз. Саме навколо цієї ідеї будується наша стратегія AIR — Aim is to Invest in Recovery.

Ми визначили для себе кілька ключових індустрій, у яких прагнемо бути системним партнером. Насамперед це агросектор – частина нашої ДНК. Другий напрямок – автомобільна індустрія. Сьогодні багато українців, які купують новий автомобіль, знають, що можуть скористатися кредитною програмою Credit Agricole Ukraine. Третій пріоритет – енергетика, яка є критично важливою для країни. Четвертий – ІТ-індустрія, яка залишається одним із драйверів української економіки.

Саме в цьому контексті слід розглядати і наше рішення щодо придбання Банку Львів. Воно є прямим підтвердженням того, що Credit Agricole Ukraine не очікує кращих часів, а продовжує інвестувати в Україну навіть під час війни.

Чому саме Банк Львів ви розглядали для угоди і які можливості відкриває ця інтеграція?

– Якщо говорити про стратегію розвитку малого та середнього бізнесу, то для України цей сегмент має фундаментальне значення. Без сильного МСБ неможливий сталий розвиток економіки.

Банк Львів накопичив значний досвід роботи в сегменті малого та середнього бізнесу, налагодив тісні відносини з клієнтами та забезпечив надійну присутність у регіоні. Ми бачимо, як наші установи взаємно доповнюють сильні сторони одна одної: Credit Agricole Ukraine привносить досвід міжнародної банківської групи з охопленням по всій країні та експертизою у ключових секторах економіки, у той час як Банк Львів вибудував потужну мережу та фаховість у сфері обслуговування МСБ.

За умови укладення угоди та отримання необхідних дозволів від регуляторних органів, ми вважаємо, що ці взаємодоповнюючі сильні сторони зможуть створити додаткову цінність для клієнтів та сприятимуть довгостроковому розвитку української економіки.

Наскільки сьогодні важлива регіональна присутність і близькість до клієнта?

– У нас навіть є окрема бізнес-лінія, яка називається Proximity Banking. Для українського ринку цей термін не дуже звичний, тому часто доводиться пояснювати його зміст.

Proximity означає близькість до клієнта. І ми переконані, що це одна з найважливіших складових банківського бізнесу.

Особливо це актуально для преміального сегмента та малого і середнього бізнесу. Таким клієнтам важливо працювати з банкіром, який розуміє їхній бізнес, знає специфіку регіону, бачить ті самі ризики та можливості. Саме така близькість формує довіру та довгострокові відносини.

Тому ми часто говоримо про те, що хочемо бути одночасно на 100% digital, і на 100% human. Ми не належимо до банків, які планують повністю відмовлятися від відділень. Ми хочемо трансформувати їхню роль.

Рутинні операції мають переходити в цифрові канали, але консультування, підтримка та побудова довіри залишаються сферою людського спілкування.

Чи є вже розуміння подальшого розвитку після інтеграції Банку Львів?

– Насамперед нам потрібно завершити саму угоду. Сьогодні багато хто говорить про те, що Credit Agricole Ukraine уже купив Банк Львів, але фактично ми лише підписали намір придбання. Попереду погодження з Антимонопольним комітетом та Національним банком.

Наразі можна сказати, що між обома банками існує очевидна взаємодоповнюваність. Credit Agricole Ukraine має перевагу у вигляді присутності на всій території країни, тоді як Банк Львів накопичив значний досвід та налагодив міцні відносини з клієнтами на своїх основних ринках. Таке поєднання створює привабливу основу для подальшого розвитку. Однак поки що було б передчасно коментувати плани щодо інтеграції до остаточного укладання угоди.

Попри війну, Credit Agricole Ukraine залишається одним із лідерів автокредитування. Як вам вдається утримувати ці позиції?

– Бути лідером складно завжди, незалежно від того, йдеться про воєнний чи мирний час. Ще у 2007 році Credit Agricole Ukraine став одним із перших банків на українському ринку, що почав активно розвивати автокредитування фізичних осіб. Зараз ми займаємо провідні позиції в автокредитуванні, і це наслідок не одного успішного рішення чи акції, а результат системної роботи протягом багатьох років.

Лідерство базується на трьох речах. Перше – це процеси. Наскільки швидко і зручно клієнт може отримати фінансування. Друге – глибоке розуміння ринку та потреб клієнтів. Ми добре знаємо, який продукт буде затребуваним і як його правильно побудувати. Третє – партнерство. Ми багато років працюємо з імпортерами, дилерами, страховими компаніями та іншими учасниками ринку. Саме ця екосистема дозволяє нам зберігати сильні позиції.

Як змінився ринок після активного виходу китайських виробників автомобілів?

– Китайські бренди дійсно дуже активно розвиваються. Водночас наші традиційні партнери також не стоять на місці. Якщо подивитися на пропозиції Toyota, BMW та інших глобальних виробників, то вони дуже серйозно інвестують у розвиток продуктів та сервісів для клієнтів.

Наша роль полягає в тому, щоб забезпечити фінансування і зробити покупку автомобіля доступнішою для більшої кількості людей.

Як змінюється портрет клієнта у роздрібному банкінгу?

– Україна дуже швидко рухається в напрямку цифровізації. І багато в чому цьому сприяє держава. Міністерство цифрової трансформації фактично задає темп для всієї економіки. Завдяки цьому очікування клієнтів кардинально змінилися.

Сьогодні людина хоче отримати банківський сервіс будь-де і будь-коли. У цифровому, гібридному форматі або через відділення – залежно від ситуації. Пандемія та війна лише пришвидшили цей процес.

Якщо говорити про продукти, то стрімко розвиваються різноманітні партнерські програми фінансування покупок. Сьогодні практично будь-який товар чи послугу можна придбати в розстрочку або за допомогою кредитного ліміту.

Для нас фінансування – це насамперед можливість допомогти клієнту реалізувати його плани. Йдеться не лише про покупку товарів. Це може бути ремонт житла, придбання автомобіля, подорож або будь-який інший проєкт.

Ще одна важлива зміна – мобільний банкінг. Для багатьох клієнтів смартфон уже фактично став головним банківським інструментом.

Чи переймає Група Crédit Agricole український досвід цифровізації?

Група Crédit Agricole повністю поділяє відданість цифровій трансформації, в рамках якої в кількох країнах впроваджуються численні інновації. Серед іншого, у Франції це передбачає можливість для клієнтів самостійно відкривати рахунок повністю онлайн, а також посилення цифровізації послуг, про що свідчить запуск процедури подання заявки на іпотечний кредит онлайн.

В Україні, коли ми розповідаємо нашим міжнародним колегам, як нам вдається забезпечувати безперебійність роботи, функціонування мережі відділень та надання послуг в умовах війни, у них часто одна і та ж реакція: «Вау!».

Ця стійкість та здатність до адаптації відіграли вирішальну роль і стали можливими завдяки надзвичайній відданості наших команд на місцях, а також – незмінній підтримці Групи Crédit Agricole.

Як ви працюєте з преміальними клієнтами, зокрема представниками ІТ-сектору?

– На мою думку, у преміальному банкінгу є лише один справжній продукт – людина. Йдеться про персонального менеджера, який знає клієнта, розуміє його потреби і може швидко знайти рішення. Саме це є основою преміального сервісу. Усе інше – клубні формати, заходи, спеціальні програми, додаткові послуги – лише доповнює ці відносини.

Як працювати з клієнтами, які перебувають за кордоном?

– Насправді багато преміальних клієнтів залишаються в Україні. Я нещодавно був у Харкові й був приємно здивований кількістю підприємців та керівників компаній, які продовжують жити та працювати там.

Один із клієнтів дуже точно сказав: військові захищають не будівлі, а людей. І якщо люди залишаються в місті, значить, є що захищати. Подібні історії можна почути не лише в Харкові, а й у Львові, Івано-Франківську та багатьох інших містах.

Для тих клієнтів, які багато подорожують або живуть за кордоном, перевагою є міжнародна присутність Групи Crédit Agricole, яка працює у 46 країнах світу. Тому ми можемо допомагати клієнтам практично в будь-якій юрисдикції.

Credit Agricole Ukraine заявляє про реінвестування прибутку в економіку України. У чому це проявляється?

– Передусім ми є банком, що фінансує економіку. Наш кредитний портфель перевищує 30 млрд грн, і це вже суттєвий внесок у розвиток країни. Угода щодо придбання Банку Львів – ще один приклад прямих інвестицій.

При цьому для нас важливо не просто залишати прибуток в Україні, а направляти його в капітал банку. Це збільшує можливості для подальшого фінансування клієнтів і реалізації нових проєктів.

Якою ви бачите роль банку у відновленні України?

– Наша головна функція – підтримувати розвиток економіки, фінансувати клієнтів і допомагати бізнесу зростати швидше. Саме в цьому ми бачимо свою ключову роль під час відновлення країни.

Сьогодні дедалі більшого значення набуває партнерський підхід. Йдеться вже не лише про продаж продуктів, а про побудову довгострокових відносин і взаємної довіри між банком і клієнтом. Ми бачимо це в багатьох індустріях, особливо в ІТ, де культура партнерства є невід'ємною частиною розвитку бізнесу.

Водночас ми приділяємо увагу і соціальній відповідальності. Це частина глобальної стратегії Групи, яка включає ESG-підходи, підтримку сталого розвитку, фінансування екологічних проєктів, благодійні ініціативи та розвиток регіонів.

Ми намагаємося не розпорошувати ресурси, а концентруватися на тих напрямах, де можемо принести найбільшу користь. Водночас для нас важливий кожен регіон України, адже Credit Agricole Ukraine присутній по всій країні і відчуває відповідальність за її майбутнє.