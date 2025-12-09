Запланована подія 2

"Мы обещаем только то, за что готовы отвечать репутацией", — Мачей Шишко, председатель правления ЧАО СК «ПЗУ Украина»

Мачей Шишко, председатель правления ЧАО СК «ПЗУ Украина»
Мачей Шишко, председатель правления ЧАО СК «ПЗУ Украина»

Страховой рынок Украины переживает самую масштабную трансформацию за десятилетие – от изменения поведения клиентов до переосмысления подходов к рискам в военное время. Группа PZU Украина, работающая на рынке более четверти века, сохраняет финансовую устойчивость и готова инвестировать в послевоенное восстановление – от инфраструктуры до агросектора.

На фоне стремительной цифровизации компания делает ставку не на громкие заявления, а на прозрачные продукты, реальное покрытие и ответственность за репутацию – принцип, который в сложные годы становится ключевым фактором доверия. Об этом в эксклюзивном интервью Delo.ua рассказывает Мачей Шишко, председатель правления ЧАО СК «ПЗУ Украина».

Учитывая последние три года, как война сменила страховую отрасль и поведение клиентов в Украине?

– Трансформация страховой отрасли и клиентского поведения в Украине началась задолго до полномасштабного вторжения. И если быть честным, длится уже около 20 лет.

Я помню времена, когда в Украине началось массовое кредитное автострахование, и на рынке появилось автокаско. Клиент поменялся, его потребности поменялись, рынок поменялся. Прямое урегулирование, которое, между прочим, появилось впервые по инициативе PZU Украины и объединило пул крупнейших страховщиков, также повлияло как на рынок, так и клиентский сервис.

Несколько революций в Украине, во время которых горели автомобили, уничтожались здания… Повлияло ли это на страховой бизнес и подходы к нему? Однозначно да! Коронавирус вообще заставил страховщиков адаптировать продукты и процессы, а клиентов по-новому взглянуть на медицинское страхование.

Полномасштабное вторжение… Да, безусловно, повлияло на страховой бизнес. Массовый отток клиентов: 7–9 миллионов украинцев проживают за границей, огромное количество — на фронте, и все это вызов для любого бизнеса, не только страхового. Поэтому рынок поменялся и будет изменяться. Особенно учитывая, что Украина идет в Евросоюз, а это значит, что через 5 лет рынок будет совсем другим, и лимит по ОСАГО, например, составит уже не 250 тысяч, а 1,22 млн евро, как в Европе. Клиентам нужно это понимать и принять, а страховщикам уже сейчас адаптироваться к неизбежной реальности.

Как Группа PZU Украина обеспечивает финансовую устойчивость в кризисных условиях и удерживает доверие клиентов?

– Кризисные условия – понятие относительное. Наша группа присутствует в Украине практически с момента ее Независимости, и за это время мы видели много кризисов — от банковских до военных.

Касались ли они нас? Да, в разной степени. Но правда в том, что за все годы работы в Украине, несмотря на какие-либо кризисы, у нас ни разу не менялось название компании или наши принципы — настолько уверенно мы чувствуем себя на рынке. Не знаю как для Украины, но для Европы это показатель многолетнего доверия клиентов.

Безусловно, кроме этого нам хватает капитала и опыта, чтобы грамотно обеспечивать стабильность как нашему бизнесу, так и нашим клиентам.

С другой стороны, глобально страховому бизнесу в Украине не хватает возможностей для долгосрочного инвестирования. Это бы многое решило. Более чем на 3–5 лет у нас нет возможности приобрести облигации – их просто не выпускают, а длинные инвестиции – это возможность долгосрочного финансового планирования для бизнеса и поддержка национальной экономики.

Важно помнить, что страховой рынок оценивается не только по объему премий — важную роль играет и инвестиционная составляющая, ведь наши резервы должны быть надежно размещены на длительный срок. В этом смысле у меня большие надежды на послевоенное восстановление — у него огромные перспективы.

Например, мы, как Группа, готовы инвестировать в проекты восстановления домов, дорог и так далее в больших объемах. Нам это позволяет наш инвестиционный портфель, но государство должно позволить покупать украинские облигации на 10, 15, 20 и более лет. И, уверяю вас, мы не единственные. Каждый крупный бизнес ожидает периода восстановления.

Корпоративное страхование сильно зависит от надежного перестрахования рисков, особенно военных. Как выстраивается работа с европейскими перестраховщиками и какова политика Группы PZU Украина в этом вопросе?

– Военные риски в разном объеме покрываются во многих линиях бизнеса. То, что в Украине уже существует этот рынок, значительно упрощает распределение такого риска для страховщиков. Вопрос поиска надежных перестраховщиков для нас, как для Группы, тоже не стоит – они есть.

Запрос на покрытие военных рисков у корпо, безусловно, тоже есть: бизнес ищет сильную, надежную защиту. Но есть нюанс – цена такого риска. Надежное перестрахование военных рисков априори не может быть дешевым. Как показывает наш ежедневный опыт, бизнес в большинстве своем не смирился с такой реальностью и часто соглашается на осознанный риск, оставаясь без покрытия.

Да, в отличие от корпоративных, для индивидуальных клиентов на рынке сейчас много предложений, связанных с военными рисками, но… дьявол кроется в деталях, и клиентам нужно об этом помнить.

Именно поэтому в Группе ПЗУ Украина вы не найдете громких слоганов по этой теме. У нас есть и продукты, и предложения, и перестраховщики. Но мы обещаем только то, за что готовы соответствовать репутации, и гарантируем только реальное покрытие военных рисков.

PZU Украина – активный участник рынка агрострахования. Как, по-вашему, чувствует себя рынок сегодня?

– Рынок агростраховщиков крайне невелик, буквально несколько реальных участников отрасли. И этому есть объяснение. Агросфера – чрезвычайно важная индустрия, от которой зависит значительная часть ВВП страны. Соответственно, рынок сам по себе очень специфичен, и присутствовать на нем могут позволить себе только крупные страховые компании.

У PZU Украина действительно многолетний опыт в этой сфере, у нас замечательные специалисты, глубоко понимающие агросектор, наработанный портфель, есть статистика. Мы наблюдаем, как меняется климат, видим, как негативно война повлияла на украинский агрорынок в целом. Потому как страховщик мы отслеживаем эти процессы, адаптируем под них свои продукты, покрытия и даем бизнесу самые лучшие предложения.

Мы можем предлагать клиентам действительно уникальные продукты, в частности индексное страхование. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что в агростраховании мы действительно самые лучшие, с прогрессивным подходом ко всему происходящему в этой сфере. Кроме этого, мы активные участники всех проектов Минагро и благодарны Министерству не только за конструктивные диалоги, но и за возможность своевременно отслеживать все тенденции и тренды.

Сейчас все активно обсуждают внедрение ИИ в процессы страхования. Каково ваше мнение, изменится ли в этом аспекте рынок в ближайшие годы? Как Группа PZU Украина планирует адаптироваться к новой цифровой реальности?

– Думаю, тема ИИ для страховой сферы несколько преувеличена. По сути, его функция – упростить процессы, стать ИИ-ассистентом. Но суть страхования от этого не изменится. Важно это осознавать. Мы занимаемся дистрибуцией риска, ИИ – автоматизирует сопроводительные процессы, уменьшает административную нагрузку.

Например, когда в 80–90-х в страховании стали использовать компьютеры — это значительно облегчило операционные процессы, ускорило их, но рынок не изменило. Андеррайтинг или урегулирование не исчезли, а только автоматизировались.

Поэтому сегодня логично рассматривать ИИ как еще один шаг в сторону автоматизации процессов. Да, я вижу много направлений, в которых мы будем и уже используем ИИ сейчас, но отношусь к этому как к рабочему инструменту, не больше.

Также следует помнить, что Европейский Союз в прошлом году принял AI Act – первый закон об искусственном интеллекте. И хотя дискуссии в этом направлении еще продолжаются, такое регулирование имеет право на существование, поскольку у ИИ нет единого алгоритма – он дает ответы на базе своего модуля. А это значит, что они не всегда одинаковы.

Несмотря на это, в перспективе развитие ИИ однозначно положительно отразится на страховой отрасли, поскольку это органическая эволюция бизнес-процессов.

Поговорим о страховании жизни. Какое направление стало основой бизнеса в этом году? И как вы в сегодняшних условиях компенсируете валютные риски и инфляцию?

– В нашей Группе страхование жизни само по себе достаточно стабильно. Фаворит – накопительные программы – это реальный масштаб, который формировался более 15 лет и является главным источником стабильной клиентской базы.

Банкиншуранс — важный канал продаж, даже несмотря на то, что в долгосрочной перспективе он не слишком усиливает портфель.

В этом году мы видим определенные тенденции: например, вырос спрос на корпоративные программы. В первую очередь это связано с тотальной кадровой проблемой из-за войны. Бизнес пытается удерживать персонал социальными гарантиями – и это правильно. Мы, как страховщик, со своей стороны даем наилучшие предложения для таких клиентов.

Также большой потенциал наблюдается в направлении комплексного покрытия в сфере жизни и здоровья. Это логичный и нужный шаг навстречу клиенту, и такое страховое решение максимально актуально в сегодняшних условиях.

По вашему мнению, что ждет страховой рынок в ближайшие годы?

– Ожидания страхового рынка, и, думаю, любого напрямую зависят от ситуации в стране. Но поскольку на календаре декабрь и впереди нас ждут Рождественские праздники, хочется позволить себе немного светлых ожиданий и прогнозов. Поэтому в этом контексте я бы хотел, чтобы Украина поскорее вошла в этап послевоенного восстановления. Этот период принесет масштабные национальные проекты, а для страхового сектора возможность поддержать страну в важнейших процессах.

И это не об оборотах – это об участии в исторически важных для страны проектах. У Группы PZU Украина достаточно такого опыта, и каждый раз — это о ценностях. В 2016 году мы страховали полеты «Антонова» и смогли прикоснуться к защите национального символа, участвовали в страховании второго саркофага на ЧАЭС и предоставляли страховую защиту футбольному клубу «Шахтер».

Примеров, на самом деле, гораздо больше, все это часть истории, важная и понятная каждому украинцу.

В разрезе сегодняшних событий мы хотели бы участвовать, например, в процессе возобновления работы аэропорта Борисполь. Для меня лично и, думаю, для всех украинцев — это был бы очень понятный и, конечно, эмоциональный сигнал: небо открытое, мы возвращаемся к нормальной жизни — к свободе, путешествиям, встречам, отдыху.

Возможно, пока это звучит как мечта, но если честно, именно такие мечты дают силы продолжать двигаться вперед.