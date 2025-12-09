"Мы обещаем только то, за что готовы отвечать репутацией", — Мачей Шишко, председатель правления ЧАО СК «ПЗУ Украина»

Страховой рынок Украины переживает самую масштабную трансформацию за десятилетие – от изменения поведения клиентов до переосмысления подходов к рискам в военное время. Группа PZU Украина, работающая на рынке более четверти века, сохраняет финансовую устойчивость и готова инвестировать в послевоенное восстановление – от инфраструктуры до агросектора.

На фоне стремительной цифровизации компания делает ставку не на громкие заявления, а на прозрачные продукты, реальное покрытие и ответственность за репутацию – принцип, который в сложные годы становится ключевым фактором доверия. Об этом в эксклюзивном интервью Delo.ua рассказывает Мачей Шишко, председатель правления ЧАО СК «ПЗУ Украина».

Учитывая последние три года, как война сменила страховую отрасль и поведение клиентов в Украине?

– Трансформация страховой отрасли и клиентского поведения в Украине началась задолго до полномасштабного вторжения. И если быть честным, длится уже около 20 лет.

Я помню времена, когда в Украине началось массовое кредитное автострахование, и на рынке появилось автокаско. Клиент поменялся, его потребности поменялись, рынок поменялся. Прямое урегулирование, которое, между прочим, появилось впервые по инициативе PZU Украины и объединило пул крупнейших страховщиков, также повлияло как на рынок, так и клиентский сервис.

Несколько революций в Украине, во время которых горели автомобили, уничтожались здания… Повлияло ли это на страховой бизнес и подходы к нему? Однозначно да! Коронавирус вообще заставил страховщиков адаптировать продукты и процессы, а клиентов по-новому взглянуть на медицинское страхование.

Полномасштабное вторжение… Да, безусловно, повлияло на страховой бизнес. Массовый отток клиентов: 7–9 миллионов украинцев проживают за границей, огромное количество — на фронте, и все это вызов для любого бизнеса, не только страхового. Поэтому рынок поменялся и будет изменяться. Особенно учитывая, что Украина идет в Евросоюз, а это значит, что через 5 лет рынок будет совсем другим, и лимит по ОСАГО, например, составит уже не 250 тысяч, а 1,22 млн евро, как в Европе. Клиентам нужно это понимать и принять, а страховщикам уже сейчас адаптироваться к неизбежной реальности.

Как Группа PZU Украина обеспечивает финансовую устойчивость в кризисных условиях и удерживает доверие клиентов?

– Кризисные условия – понятие относительное. Наша группа присутствует в Украине практически с момента ее Независимости, и за это время мы видели много кризисов — от банковских до военных.

Касались ли они нас? Да, в разной степени. Но правда в том, что за все годы работы в Украине, несмотря на какие-либо кризисы, у нас ни разу не менялось название компании или наши принципы — настолько уверенно мы чувствуем себя на рынке. Не знаю как для Украины, но для Европы это показатель многолетнего доверия клиентов.

Безусловно, кроме этого нам хватает капитала и опыта, чтобы грамотно обеспечивать стабильность как нашему бизнесу, так и нашим клиентам.

С другой стороны, глобально страховому бизнесу в Украине не хватает возможностей для долгосрочного инвестирования. Это бы многое решило. Более чем на 3–5 лет у нас нет возможности приобрести облигации – их просто не выпускают, а длинные инвестиции – это возможность долгосрочного финансового планирования для бизнеса и поддержка национальной экономики.

Важно помнить, что страховой рынок оценивается не только по объему премий — важную роль играет и инвестиционная составляющая, ведь наши резервы должны быть надежно размещены на длительный срок. В этом смысле у меня большие надежды на послевоенное восстановление — у него огромные перспективы.

Например, мы, как Группа, готовы инвестировать в проекты восстановления домов, дорог и так далее в больших объемах. Нам это позволяет наш инвестиционный портфель, но государство должно позволить покупать украинские облигации на 10, 15, 20 и более лет. И, уверяю вас, мы не единственные. Каждый крупный бизнес ожидает периода восстановления.

Корпоративное страхование сильно зависит от надежного перестрахования рисков, особенно военных. Как выстраивается работа с европейскими перестраховщиками и какова политика Группы PZU Украина в этом вопросе?

– Военные риски в разном объеме покрываются во многих линиях бизнеса. То, что в Украине уже существует этот рынок, значительно упрощает распределение такого риска для страховщиков. Вопрос поиска надежных перестраховщиков для нас, как для Группы, тоже не стоит – они есть.

Запрос на покрытие военных рисков у корпо, безусловно, тоже есть: бизнес ищет сильную, надежную защиту. Но есть нюанс – цена такого риска. Надежное перестрахование военных рисков априори не может быть дешевым. Как показывает наш ежедневный опыт, бизнес в большинстве своем не смирился с такой реальностью и часто соглашается на осознанный риск, оставаясь без покрытия.

Да, в отличие от корпоративных, для индивидуальных клиентов на рынке сейчас много предложений, связанных с военными рисками, но… дьявол кроется в деталях, и клиентам нужно об этом помнить.

Именно поэтому в Группе ПЗУ Украина вы не найдете громких слоганов по этой теме. У нас есть и продукты, и предложения, и перестраховщики. Но мы обещаем только то, за что готовы соответствовать репутации, и гарантируем только реальное покрытие военных рисков.

PZU Украина – активный участник рынка агрострахования. Как, по-вашему, чувствует себя рынок сегодня?

– Рынок агростраховщиков крайне невелик, буквально несколько реальных участников отрасли. И этому есть объяснение. Агросфера – чрезвычайно важная индустрия, от которой зависит значительная часть ВВП страны. Соответственно, рынок сам по себе очень специфичен, и присутствовать на нем могут позволить себе только крупные страховые компании.

У PZU Украина действительно многолетний опыт в этой сфере, у нас замечательные специалисты, глубоко понимающие агросектор, наработанный портфель, есть статистика. Мы наблюдаем, как меняется климат, видим, как негативно война повлияла на украинский агрорынок в целом. Потому как страховщик мы отслеживаем эти процессы, адаптируем под них свои продукты, покрытия и даем бизнесу самые лучшие предложения.

Мы можем предлагать клиентам действительно уникальные продукты, в частности индексное страхование. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что в агростраховании мы действительно самые лучшие, с прогрессивным подходом ко всему происходящему в этой сфере. Кроме этого, мы активные участники всех проектов Минагро и благодарны Министерству не только за конструктивные диалоги, но и за возможность своевременно отслеживать все тенденции и тренды.

Сейчас все активно обсуждают внедрение ИИ в процессы страхования. Каково ваше мнение, изменится ли в этом аспекте рынок в ближайшие годы? Как Группа PZU Украина планирует адаптироваться к новой цифровой реальности?

– Думаю, тема ИИ для страховой сферы несколько преувеличена. По сути, его функция – упростить процессы, стать ИИ-ассистентом. Но суть страхования от этого не изменится. Важно это осознавать. Мы занимаемся дистрибуцией риска, ИИ – автоматизирует сопроводительные процессы, уменьшает административную нагрузку.

Например, когда в 80–90-х в страховании стали использовать компьютеры — это значительно облегчило операционные процессы, ускорило их, но рынок не изменило. Андеррайтинг или урегулирование не исчезли, а только автоматизировались.

Поэтому сегодня логично рассматривать ИИ как еще один шаг в сторону автоматизации процессов. Да, я вижу много направлений, в которых мы будем и уже используем ИИ сейчас, но отношусь к этому как к рабочему инструменту, не больше.

Также следует помнить, что Европейский Союз в прошлом году принял AI Act – первый закон об искусственном интеллекте. И хотя дискуссии в этом направлении еще продолжаются, такое регулирование имеет право на существование, поскольку у ИИ нет единого алгоритма – он дает ответы на базе своего модуля. А это значит, что они не всегда одинаковы.

Несмотря на это, в перспективе развитие ИИ однозначно положительно отразится на страховой отрасли, поскольку это органическая эволюция бизнес-процессов.

Поговорим о страховании жизни. Какое направление стало основой бизнеса в этом году? И как вы в сегодняшних условиях компенсируете валютные риски и инфляцию?

– В нашей Группе страхование жизни само по себе достаточно стабильно. Фаворит – накопительные программы – это реальный масштаб, который формировался более 15 лет и является главным источником стабильной клиентской базы.

Банкиншуранс — важный канал продаж, даже несмотря на то, что в долгосрочной перспективе он не слишком усиливает портфель.

В этом году мы видим определенные тенденции: например, вырос спрос на корпоративные программы. В первую очередь это связано с тотальной кадровой проблемой из-за войны. Бизнес пытается удерживать персонал социальными гарантиями – и это правильно. Мы, как страховщик, со своей стороны даем наилучшие предложения для таких клиентов.

Также большой потенциал наблюдается в направлении комплексного покрытия в сфере жизни и здоровья. Это логичный и нужный шаг навстречу клиенту, и такое страховое решение максимально актуально в сегодняшних условиях.

По вашему мнению, что ждет страховой рынок в ближайшие годы?

– Ожидания страхового рынка, и, думаю, любого напрямую зависят от ситуации в стране. Но поскольку на календаре декабрь и впереди нас ждут Рождественские праздники, хочется позволить себе немного светлых ожиданий и прогнозов. Поэтому в этом контексте я бы хотел, чтобы Украина поскорее вошла в этап послевоенного восстановления. Этот период принесет масштабные национальные проекты, а для страхового сектора возможность поддержать страну в важнейших процессах.

И это не об оборотах – это об участии в исторически важных для страны проектах. У Группы PZU Украина достаточно такого опыта, и каждый раз — это о ценностях. В 2016 году мы страховали полеты «Антонова» и смогли прикоснуться к защите национального символа, участвовали в страховании второго саркофага на ЧАЭС и предоставляли страховую защиту футбольному клубу «Шахтер».

Примеров, на самом деле, гораздо больше, все это часть истории, важная и понятная каждому украинцу.

В разрезе сегодняшних событий мы хотели бы участвовать, например, в процессе возобновления работы аэропорта Борисполь. Для меня лично и, думаю, для всех украинцев — это был бы очень понятный и, конечно, эмоциональный сигнал: небо открытое, мы возвращаемся к нормальной жизни — к свободе, путешествиям, встречам, отдыху.

Возможно, пока это звучит как мечта, но если честно, именно такие мечты дают силы продолжать двигаться вперед.