“Ми обіцяємо лише те, за що готові відповідати репутацією”, – Мачей Шишко, голова правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна»
Страховий ринок України переживає наймасштабнішу трансформацію за десятиліття – від зміни поведінки клієнтів до переосмислення підходів до ризиків у воєнний час. Група PZU Україна, яка працює на ринку понад чверть століття, зберігає фінансову стійкість й готова інвестувати в післявоєнне відновлення – від інфраструктури до агросектору.
На тлі стрімкої цифровізації компанія робить ставку не на гучні заяви, а на прозорі продукти, реальне покриття та відповідальність за репутацію – принцип, який у складні роки стає ключовим фактором довіри. Про це у ексклюзивному інтервʼю Delo.ua розповідає Мачей Шишко, голова правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна».
Враховуючи останні три роки, як війна змінила страхову галузь і поведінку клієнтів в Україні?
– Трансформація страхової галузі та клієнтська поведінка в Україні почалася задовго до повномасштабного вторгнення. І, якщо бути чесним, триває вже близько 20 років.
Я пам’ятаю часи, коли в Україні почалося масове кредитне автострахування, і на ринку з’явилося автокаско. Клієнт змінився, його потреби змінилися, ринок змінився. Пряме врегулювання, яке, між іншим, з’явилося вперше за ініціативи PZU Україна й об’єднало пул найбільших страховиків, також вплинуло як на ринок, так і на клієнтський сервіс.
Кілька революцій в Україні, під час яких горіли автомобілі, нищилися будівлі… Чи вплинуло це на страховий бізнес і підходи до нього? Однозначно так! Коронавірус взагалі змусив страховиків адаптувати продукти та процеси, а клієнтів — по-новому поглянути на медичне страхування.
Повномасштабне вторгнення… Так, безумовно, вплинуло на страховий бізнес. Масовий відтік клієнтів: 7–9 мільйонів українців проживають за кордоном, величезна кількість — на фронті, і все це — виклик для будь-якого бізнесу, не лише страхового. Тому ринок змінився і буде змінюватися. Особливо з огляду на те, що Україна прямує до Євросоюзу, а це означає, що через 5 років ринок буде зовсім іншим, і ліміт за ОСЦПВ, наприклад, становитиме вже не 250 тис., а 1,22 млн євро, як у Європі. Клієнтам потрібно це розуміти та прийняти, а страховикам — уже зараз адаптовуватися до неминучої реальності.
Як Група PZU Україна забезпечує фінансову стійкість у кризових умовах і утримує довіру клієнтів?
– Кризові умови — поняття відносне. Наша Група присутня в Україні практично з моменту її Незалежності, і за цей час ми бачили багато криз — від банківських до військових.
Чи стосувалися вони нас? Так, у різній мірі. Але правда в тому, що за всі роки роботи в Україні, попри будь-які кризи, у нас жодного разу не змінювалася назва компанії чи наші принципи — настільки впевнено ми почуваємося на ринку. Не знаю, як для України, але для Європи це показник багаторічної довіри клієнтів.
З іншого боку, глобально, страховому бізнесу в Україні бракує можливостей для довгострокового інвестування. Це б багато що вирішило. Більш ніж на 3–5 років у нас немає можливості придбати облігації — їх просто не випускають, а довгі інвестиції — це можливість довгострокового фінансового планування для бізнесу й підтримка національної економіки.
Важливо пам’ятати, що страховий ринок оцінюється не лише за обсягом премій — суттєву роль відіграє й інвестиційна складова, адже наші резерви мають бути надійно розміщені на тривалий термін. У цьому сенсі я маю великі надії на післявоєнне відновлення — воно має величезні перспективи.
Наприклад, ми, як Група, готові інвестувати у проєкти відновлення будинків, доріг тощо у великих обсягах. Нам це дозволяє наш інвестиційний портфель, але держава має дати можливість купувати українські облігації на 10, 15, 20 і більше років. І, запевняю вас, ми — не єдині. Кожен великий бізнес очікує періоду відновлення.
Корпоративне страхування дуже залежить від надійного перестрахування ризиків, особливо військових. Як вибудовується робота з європейськими перестраховиками і якою є політика Групи PZU Україна в цьому питанні?
– Військові ризики, у різному обсязі, покриваються в багатьох лініях бізнесу. Те, що в Україні вже існує цей ринок, значно спрощує розподіл такого ризику для страховиків.Питання пошуку надійних перестраховиків для нас, як для Групи, також не стоїть — вони є.
Запит на покриття військових ризиків у корпо, безумовно, теж є: бізнес шукає сильний, надійний захист. Але є нюанс — ціна такого ризику. Надійне перестрахування військових ризиків апріорі не може бути дешевим. Як показує наш щоденний досвід, бізнес у своїй більшості не змирився з такою реальністю й часто погоджується на усвідомлений ризик, залишаючись без покриття.
Так, на відміну від корпоративних, для індивідуальних клієнтів на ринку зараз багато пропозицій, пов’язаних із військовими ризиками, але… диявол криється в деталях, і клієнтам потрібно про це пам’ятати.
Саме тому в Групі ПЗУ Україна ви не знайдете гучних слоганів на цю тему. У нас є і продукти, і пропозиції, і перестраховики. Але ми обіцяємо лише те, за що готові відповідати репутацією, і гарантуємо тільки реальне покриття військових ризиків.
PZU Україна — активний учасник ринку агрострахування. Як, на вашу думку, почувається ринок сьогодні?
– Ринок агростраховиків вкрай невеликий, буквально кілька реальних учасників галузі. І цьому є пояснення. Агросфера — надзвичайно важлива індустрія, від якої залежить значна частина ВВП країни. Відповідно, ринок сам по собі дуже специфічний, і бути присутніми на ньому можуть дозволити собі лише великі страхові компанії.
У PZU Україна справді багаторічний досвід у цій сфері, у нас чудові спеціалісти, які глибоко розуміють агросектор, напрацьований портфель, є статистика. Ми спостерігаємо, як змінюється клімат, бачимо, як негативно війна вплинула на український агроринок у цілому. Тому як страховик ми відстежуємо ці процеси, адаптуємо під них свої продукти, покриття та даємо бізнесу найкращі пропозиції.
Ми маємо змогу пропонувати клієнтам справді унікальні продукти, зокрема індексне страхування. Тому я з упевненістю можу сказати, що в агрострахуванні ми справді найкращі, з прогресивним підходом до всього, що відбувається в цій сфері.Крім цього, ми — активні учасники всіх проєктів Мінагро й вдячні Міністерству не лише за конструктивні діалоги, але й за можливість своєчасно відстежувати всі тенденції та тренди.
Зараз усі активно обговорюють упровадження ШI у процеси страхування. Яка ваша думка, чи зміниться в цьому аспекті ринок у найближчі роки? І як Група PZU Україна планує адаптуватися до нової цифрової реальності?
– Гадаю, тема ШI для страхової сфери дещо перебільшена. По суті, його функція — спростити процеси, стати ШI-асистентом. Але суть страхування від цього не зміниться. Важно це усвідомлювати. Ми займаємося дистрибуцією ризику, ШI — автоматизує супровідні процеси, зменшує адміністративне навантаження.
Наприклад, коли у 80–90-х у страхуванні почали використовувати комп’ютери — це значно полегшило операційні процеси, пришвидшило їх, але ринок це не змінило. Андеррайтинг чи врегулювання не зникли, а лише автоматизувалися.
Тому на сьогодні логічно розглядати ШI як ще один крок у бік автоматизації процесів.Так, я бачу багато напрямів, у яких ми будемо і вже використовуємо ШI зараз, але ставлюся до цього як до робочого інструменту, не більше.
Також варто пам’ятати, що Європейський Союз минулого року ухвалив AI Act — перший закон про штучний інтелект. І хоч дискусії в цьому напрямі ще тривають, таке регулювання має право на існування, оскільки у ШI немає єдиного алгоритму — він дає відповіді на базі свого модуля. А це означає, що вони не завжди однакові.
Попри це, у перспективі розвиток ШI однозначно позитивно позначиться на страховій галузі, оскільки це органічна еволюція бізнес-процесів.
Поговорімо про страхування життя. Який напрям став основою бізнесу цього року? І як у сьогоднішніх умовах ви компенсуєте валютні ризики та інфляцію?
– У нашій Групі страхування життя саме по собі досить стабільне. Фаворит — накопичувальні програми — це реальний масштаб, який формувався понад 15 років і є головним джерелом стабільної клієнтської бази.
Банкіншуранс — важливий канал продажів, навіть попри те, що в довгостроковій перспективі він не надто підсилює портфель.
Цього року ми бачимо певні тенденції: наприклад, зріс попит на корпоративні програми. Насамперед це пов’язано з тотальною кадровою проблемою через війну. Бізнес намагається утримувати персонал соціальними гарантіями — і це правильно. Ми як страховик зі свого боку даємо найкращі пропозиції для таких клієнтів.
Також великий потенціал бачимо в напрямі комплексного покриття у сфері життя та здоров’я. Це логічний і потрібний крок назустріч клієнту, і таке страхове рішення максимально актуальне в умовах сьогодення.
На вашу думку, що чекає страховий ринок найближчі роки?
– Очікування страхового ринку, і, думаю, будь-якого, безпосередньо залежать від ситуації в країні. Але, оскільки на календарі грудень і попереду нас чекають Різдвяні свята, хочеться дозволити собі трохи світлих очікувань і прогнозів. Тому в цьому контексті я б хотів, щоб Україна якомога швидше увійшла в етап післявоєнного відновлення. Цей період принесе масштабні національні проєкти, а для страхового сектора — можливість підтримати країну в найважливіших процесах.
І це не про обороти — це про участь в історично важливих для країни проєктах. Група PZU Україна має достатньо такого досвіду, і щоразу — це про цінності. У 2016 році ми страхували польоти «Антонова» — і змогли доторкнутися до захисту національного символу, брали участь у страхуванні другого саркофага на ЧАЕС і надавали страховий захист футбольному клубу «Шахтар».
Прикладів, насправді, набагато більше, але все це — частина історії, важлива і зрозуміла кожному українцю.
У розрізі сьогоднішніх подій ми хотіли б брати участь, наприклад, у процесі відновлення роботи аеропорту «Бориспіль».Для мене особисто і, думаю, для всіх українців — це був би дуже зрозумілий і, звичайно, емоційний сигнал: небо відкрите, ми повертаємося до нормального життя — до свободи, подорожей, зустрічей, відпочинку.
Можливо, поки це звучить як мрія, але, якщо чесно, саме такі мрії дають сили продовжувати рухатися вперед.