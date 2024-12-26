"Мы продолжаем активно инвестировать в развитие, диджилизацию и внедрение современных инструментов", — Николай Щербина, "АНЦ"

Генеральный директор сети аптек "АНЦ" Николай Щербина в интервью рассказал о тенденциях аптечного рынка, инвестициях и вызовах 2025 года.

Какие тенденции были определяющими для аптечного рынка в 2024 году? Что беспокоило больше всего кадры, логистика, поставщики, цены?

– В 2024 году аптечный рынок Украины продолжал демонстрировать рост в денежном исчислении, хотя натуральные объемы продаж оставались стабильными или снижались. Основными тенденциями года можно выделить:

Рост цен. Несмотря на снижение наценки в аптеках из-за обострения конкуренции, средняя цена товаров аптечной корзины увеличилась примерно на 18%, что отражает инфляционное давление и повышение затрат на производство и логистику лекарства. В то же время рост продаж в денежном исчислении достиг 18,6%.

Несмотря на снижение наценки в аптеках из-за обострения конкуренции, средняя цена товаров аптечной корзины увеличилась примерно на 18%, что отражает инфляционное давление и повышение затрат на производство и логистику лекарства. В то же время рост продаж в денежном исчислении достиг 18,6%. Спрос на диетические добавки. Эта категория товаров стала лидером по темпам роста, что свидетельствует об усилении интереса населения к здоровому образу жизни.

Эта категория товаров стала лидером по темпам роста, что свидетельствует об усилении интереса населения к здоровому образу жизни. Кадровый дефицит Проблема с обеспечением квалифицированных кадров оставалась острой из-за миграции специалистов и высоких требований к работникам, особенно в условиях экономической и геополитической нестабильности.

Проблема с обеспечением квалифицированных кадров оставалась острой из-за миграции специалистов и высоких требований к работникам, особенно в условиях экономической и геополитической нестабильности. Логистика и снабжение. Военные действия влияли на стабильность цепей снабжения. Однако усилия по налаживанию локальных производств позволили увеличить долю отечественных препаратов на рынке.

Военные действия влияли на стабильность цепей снабжения. Однако усилия по налаживанию локальных производств позволили увеличить долю отечественных препаратов на рынке. Спрос на определенные категории лекарства. Значительно возрос спрос на антипсихотики, антидепрессанты и успокаивающие средства, что свидетельствует о влиянии длительного стресса на здоровье населения.

Основным вызовом года стало сочетание необходимости содержать доступность лекарства для потребителей и рост затрат на все этапы деятельности — от производства до реализации. Эти факторы нуждались в комплексном подходе к адаптации бизнес-стратегии.

С какими результатами сеть аптек АНЦ прошла 9 месяцев 2024 года? Какие ожидания от года в целом?

– По итогам 9 месяцев 2024-го сеть аптек АНЦ удержала ведущие позиции на рынке, увеличив свою долю до 17,6%. В этом году мы также получили премии "Выбор года" как "Сеть аптек №1" и "Аптека года в Киеве". Это подтверждает доверие наших клиентов и высокое качество наших услуг.

В 2024 году общий аптечный рынок демонстрировал стабильный рост, особенно в сегменте диетических добавок, продемонстрировавших прирост на 28% в денежном исчислении. В то же время, продажи лекарственных средств в натуральном вычислении остались почти неизменными, что свидетельствует о переходе к более качественному потреблению.

Ожидания от года в целом оптимистичны: мы прогнозируем сохранение динамики роста, укрепление нашей рыночной позиции и дальнейшее развитие сервисов для клиентов. Важной составляющей успеха наша команда, которая ежедневно работает над тем, чтобы удовлетворять потребности украинцев даже в условиях вызовов войны.

Генеральный директор сети аптек "АНЦ" Николай Щербина. Фото: пресс-служба

Есть ли ощущение, что рынок перенасыщен игроками? Какие конкурентные преимущества вы формируете в этой высококонкурентной среде?

- Законы рынка незыблемы — чем выше конкуренция, тем лучше цена и сервис для конечного потребителя. Большое количество игроков, конечно, усложняет нам жизнь, но и мотивирует как можно быстрее достичь нашей цели стать lovemark для клиентов и сотрудников. Потому что именно в этом мы видим ключевую конкуренту преимущество в долгосрочной перспективе.

Это не значит, что мы отказываемся от конкурентной борьбы, но теперь доля рынка не самоцель: мы делаем это, учитывая желание стать любимым брендом украинцев.

Насколько важны инвестиции в диджитал, развитие онлайн-продаж? Остаётся ли аптечный рынок традиционно офлайновым?

- Инвестиции в диджитализацию являются стратегически важными для развития аптечного бизнеса, особенно в условиях трансформации поведения потребителей. ассистенты для обработки заказов, чатботы для консультаций, системы автоматизированного учета и ликоматы для удобное получение товаров. Это значительно облегчает работу фармацевтов и сокращает время обслуживания клиентов.

Онлайн-продажи также становятся важным каналом, поскольку клиенты все больше ценят возможность заказывать лекарства дистанционно. .

Прозрачность, автоматизация и удобство для потребителей остаются нашими ключевыми ориентирами, и именно диджитализация помогает достигать этих целей, укрепляя доверие клиентов к нашему бренду и обеспечивая устойчивый рост в конкурентной среде.

У АНЦ есть большая сеть, и есть ли планы по ее увеличению? Изменения или расширение географии присутствия?

– Несмотря на войну аптеки АНЦ продолжают расти и развиваться. Мы работаем ради заботы о людях. Украинцы должны иметь удобный доступ к лекарствам и товарам для здоровья. Конечно, как и у многих ритейл-бизнесов, было утрачено определенное количество помещений. Некоторые аптеки были разрушены до основания, другие можно восстановить. Некоторые до сих пор находятся на оккупированных территориях. Общий ущерб, нанесенный врагом нашей сети аптек, составляет около 400 млн грн.

Но это не остановило наше развитие и работу. При первой возможности мы восстанавливаем помещения аптек, ищем новые и максимально быстро их оборудуем и открываем.

Наша ответственность перед потребителями полностью отвечает нашим целям — сделать лекарства и медицинские товары максимально доступными для людей во всех уголках страны. Война не остановила нашу устремленность быть ближе к потребителю.

Недавно вы анонсировали старт проекта из Superludi. Можете ли раскрыть детали? Какими проектами, реализуемыми в 2024 году, гордится команда АНЦ?

– Мы вместе с командой образовательной платформы Superludi работаем над созданием курса развития для менеджеров высшего звена – NEO CEO. Курс, направленный на трансформацию управленческого подхода, мы хотим дать пошаговые алгоритмы управления компанией, что позволит СЕО быть более производительными и системными.

Что касается достижений АНЦ за 2024 год, то следует назвать запуск новых технологических решений, таких как ликоматы для самостоятельного получения интернет-заказов, значительно улучшающих клиентский опыт и оптимизирующих обслуживание. Кроме того, АНЦ гордится расширением ассортимента, в частности добавлением к предложению больше украинских товаров, что отвечает современным запросам потребителей на качественные и доступные лекарства и продукцию по уходу за собой и поддерживает отечественного производителя.

Мы продолжаем активно инвестировать в развитие, диджитализацию и внедрение современных инструментов, чтобы оставаться лидером рынка аптечных услуг и предлагать клиентам лучший сервис.

Также сеть аптек АНЦ запустила проект поддержки и помощи фармацевтической области образования Украины. Несмотря на все трудности, отрасль должна работать, развиваться и получать новых специалистов современного класса.

Какие ожидания и прогнозы вы делаете для отрасли и компании на 2025 год, к чему готовитесь?

– 2025 год для аптечного рынка Украины обещает быть сложным, но открывает новые возможности. Отрасль адаптируется к вызовам войны, в частности через цифровизацию, развитие онлайн-торговли и автоматизацию процессов. АНЦ планирует укреплять свою позицию на рынке, сосредотачиваясь на качестве обслуживания, технологических инновациях и эффективности бизнес-модели.

Основные ожидания и акценты на 2025 год:

Усиление диджитализации. АНЦ продолжит устанавливать ликоматы, внедрять новые онлайн-инструменты для взаимодействия с клиентами, облегчающими доступ к лекарствам и консультациям. Поддержка локальных изготовителей. Рост спроса на украинские товары создает возможности для развития ассортимента и поддержки отечественного фармсектора. Расширение доступности лекарства. Восстановление аптек в деоккупированных регионах, что поможет обеспечить доступность лекарств там, где они нужны. Стабильность в условиях неопределенности. АНЦ будет избегать агрессивной экспансии, сосредотачиваясь на оптимизации текущего бизнеса и повышении рентабельности каждой локации.

Сеть аптек АНЦ также планирует развивать партнерские инициативы, направленные на благотворительность, социальную ответственность, экологичность и помощь украинским защитникам и пострадавшему от войны населению.