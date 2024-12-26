"Ми продовжуємо активно інвестувати у розвиток, диджиталізацію та впровадження сучасних інструментів", — Микола Щербина, "АНЦ"

Генеральний директор мережі аптек "АНЦ" Микола Щербина в інтерв'ю розповів про тенденції аптечного ринку, інвестиції та виклики 2025 року.

Які тенденції були визначальними для аптечного ринку у 2024 році? Що турбувало найбільше — кадри, логістика, постачальники, ціни?

- У 2024 році аптечний ринок України продовжував демонструвати зростання у грошовому обчисленні, хоча натуральні обсяги продажів залишались стабільними або знижувались. Основними тенденціями року можна назвати:

Зростання цін. Попри зниження націнки в аптеках через загострення конкуренції, середня ціна товарів аптечного кошика збільшилася приблизно на 18%, що відображає інфляційний тиск та підвищення витрат на виробництво і логістику ліків. Водночас зростання продажу в грошовому обчисленні сягнуло 18,6%​.

Попри зниження націнки в аптеках через загострення конкуренції, середня ціна товарів аптечного кошика збільшилася приблизно на 18%, що відображає інфляційний тиск та підвищення витрат на виробництво і логістику ліків. Водночас зростання продажу в грошовому обчисленні сягнуло 18,6%​. Попит на дієтичні добавки. Ця категорія товарів стала лідером за темпами зростання, що свідчить про посилення інтересу населення до здорового способу життя.​

Ця категорія товарів стала лідером за темпами зростання, що свідчить про посилення інтересу населення до здорового способу життя.​ Кадровий дефіцит. Проблема із забезпеченням кваліфікованих кадрів залишалася гострою через міграцію фахівців і високі вимоги до працівників, особливо в умовах економічної та геополітичної нестабільності​.

Проблема із забезпеченням кваліфікованих кадрів залишалася гострою через міграцію фахівців і високі вимоги до працівників, особливо в умовах економічної та геополітичної нестабільності​. Логістика та постачання. Військові дії впливали на стабільність ланцюгів постачання. Проте зусилля для налагодження локальних виробництв дозволили збільшити частку вітчизняних препаратів на ринку​.

Військові дії впливали на стабільність ланцюгів постачання. Проте зусилля для налагодження локальних виробництв дозволили збільшити частку вітчизняних препаратів на ринку​. Попит на певні категорії ліків. Значно зріс попит на антипсихотики, антидепресанти та заспокійливі засоби, що свідчить про вплив тривалого стресу на здоров’я населення.​

Основним викликом року стало поєднання необхідності утримувати доступність ліків для споживачів та зростання витрат на всі етапи діяльності — від виробництва до реалізації. Ці чинники потребували комплексного підходу до адаптації бізнес-стратегії.

З якими результатами мережа аптек АНЦ пройшла 9 місяців 2024 року? Які очікування від року загалом?

- За підсумками 9 місяців 2024-го мережа аптек АНЦ утримала провідні позиції на ринку, збільшивши свою частку до 17,6%. Цього року ми також здобули премії "Вибір року" як "Мережа аптек №1" та "Аптека року в Києві". Це підтверджує довіру наших клієнтів і високу якість наших послуг.

У 2024 році загальний аптечний ринок демонстрував стабільне зростання, особливо у сегменті дієтичних добавок, які продемонстрували приріст на 28% у грошовому обчисленні. Водночас продажі лікарських засобів у натуральному обчисленні залишилися майже незмінними, що свідчить про перехід до більш якісного споживання.

Очікування від року загалом оптимістичні: ми прогнозуємо збереження динаміки зростання, зміцнення нашої ринкової позиції та подальший розвиток сервісів для клієнтів. Важливою складовою успіху є наша команда, яка щодня працює над тим, щоб задовольняти потреби українців навіть в умовах викликів війни.

Генеральний директор мережі аптек "АНЦ" Микола Щербина. Фото: прес-служба

Чи є відчуття, що ринок перенасичений гравцями? Які конкурентні переваги ви формуєте у цьому висококонкурентному середовищі?

- Закони ринку непорушні — що вища конкуренція, то краща ціна і сервіс для кінцевого споживача. Велика кількість гравців, звісно, ускладнює нам життя, але й мотивує якнайшвидше досягти нашої мети — стати lovemark для клієнтів і співробітників. Бо саме у цьому ми бачимо ключову конкуренту перевагу в довгостроковій перспективі.

Це не означає, що ми відмовляємось від конкурентної боротьби, але тепер частка ринку не самоціль: ми робимо це, зважаючи на бажання стати улюбленим брендом українців.

Наскільки важливими є інвестиції у диджитал, розвиток онлайн-продажів? Чи аптечний ринок залишається традиційно офлайновим?

- Інвестиції у диджиталізацію є стратегічно важливими для розвитку аптечного бізнесу, особливо в умовах трансформації поведінки споживачів. Диджитал дозволяє автоматизувати процеси, підвищити їхню прозорість і ефективність, а також покращити доступність послуг для клієнтів. У мережі АНЦ ми вже впровадили такі інновації, як роботи-асистенти для оброблення замовлень, чатботи для консультацій, системи автоматизованого обліку та лікомати для зручного отримання товарів. Це значно полегшує роботу фармацевтів і скорочує час обслуговування клієнтів.

Онлайн-продажі також стають важливим каналом, оскільки клієнти дедалі більше цінують можливість замовляти ліки дистанційно. Однак традиційний офлайн залишається основою ринку, особливо через потребу особистих консультацій із фармацевтами. Ми розвиваємо обидва напрями, створюючи комплексну систему, яка враховує потреби клієнтів у різних форматах взаємодії.

Прозорість, автоматизація та зручність для споживачів залишаються нашими ключовими орієнтирами, і саме диджиталізація допомагає досягати цих цілей, водночас зміцнюючи довіру клієнтів до нашого бренду та забезпечуючи стійке зростання у конкурентному середовищі.

АНЦ має велику мережу, та чи є плани щодо її збільшення? Зміни або розширення географії присутності?

- Попри війну аптеки АНЦ продовжують зростати та розвиватись. Ми працюємо заради турботи про людей. Українці повинні мати зручний доступ до ліків та товарів для здоров’я. Звісно, як і у багатьох ритейл-бізнесів, була втрачена певна кількість приміщень. Деякі аптеки були зруйновані вщент, інші можна відновити. Деякі досі перебувають на окупованих територіях. Загальний збиток, завданий ворогом нашій мережі аптек, становить майже 400 млн грн.

Але це не зупинило наш розвиток та роботу. За першої нагоди ми відновлюємо приміщення аптек, шукаємо нові та максимально швидко їх обладнуємо та відкриваємо.

Наша відповідальність перед споживачами повністю відповідає нашим цілям — зробити ліки та медичні товари максимально доступними для людей в усіх куточках країни. Війна не зупинила нашу спрямованість бути ближче до споживача.

Нещодавно ви анонсували старт проєкту з Superludi. Чи можете розкрити деталі? Якими проєктами, реалізованими у 2024 році, пишається команда АНЦ?

- Ми разом з командою освітньою платформи Superludi працюємо над створенням курсу розвитку для менеджерів вищої ланки — NEO CEO. Курс спрямований на трансформацію управлінського підходу, ми хочемо дати покрокові алгоритми управління компанією, що дозволить СЕО бути більш продуктивними та системними.

Щодо досягнень АНЦ за 2024 рік, то варто назвати запуск нових технологічних рішень, як-от лікомати для самостійного отримання інтернет-замовлень, що значно покращують клієнтський досвід та оптимізують обслуговування. Крім того, АНЦ пишається розширенням асортименту, зокрема додаванням до пропозиції більше українських товарів, що відповідає сучасним запитам споживачів на якісні й доступні ліки та продукцію для догляду за собою та підтримує вітчизняного виробника.

Ми продовжуємо активно інвестувати у розвиток, диджиталізацію та впровадження сучасних інструментів, щоб залишатися лідером на ринку аптечних послуг і пропонувати клієнтам найкращий сервіс.

Також мережа аптек АНЦ запустила проєкт підтримки та допомоги фармацевтичній освітній галузі України. Попри всі труднощі, галузь має працювати, розвиватися та отримувати нових спеціалістів сучасного класу.

Які очікування і прогнози ви робите для галузі і компанії на 2025 рік, до чого готуєтесь?

- 2025 рік для аптечного ринку України обіцяє бути складним, але відкриває нові можливості. Галузь адаптується до викликів війни, зокрема через цифровізацію, розвиток онлайн-торгівлі та автоматизацію процесів. АНЦ планує зміцнювати свою позицію на ринку, зосереджуючись на якості обслуговування, технологічних інноваціях та ефективності бізнес-моделі.

Основні очікування та акценти на 2025 рік:

Посилення диджиталізації. АНЦ продовжить встановлювати лікомати, впроваджувати нові онлайн-інструменти для взаємодії з клієнтами, які полегшують доступ до ліків і консультацій. Підтримка локальних виробників. Зростання попиту на українські товари створює можливості для розвитку асортименту та підтримки вітчизняного фармсектору. Розширення доступності ліків. Відновлення аптек у деокупованих регіонах, що допоможе забезпечити доступність ліків там де вони потрібні. Стабільність в умовах невизначеності. АНЦ продовжуватиме уникати агресивної експансії, зосереджуючись на оптимізації поточного бізнесу та підвищенні рентабельності кожної локації.

Мережа аптек АНЦ також планує розвивати партнерські ініціативи, спрямовані на благодійність, соціальну відповідальність, екологічність та допомогу українським захисникам і населенню, яке постраждало від війни.