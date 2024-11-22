"Вибір року": медаль, що перетворює успіх товарів та послуг у нові можливості

Головна бізнес-премія країни “Вибір року” опублікувала список товарів та послуг, що стали переможцями у 2024 році. Щороку команди, які отримують відзнаку, не просто заявляють про свої досягнення – вони інвестують у репутацію та довіру, адже “Вибір року” – найпрестижніша бізнес-нагорода, яка об’єднує бренди та компанії №1 в Україні.

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Перелік переможців – торговельних марок, компаній і виробників – формується за допомогою маркетингового дослідження споживчих уподобань, проведеного IPSOS Ukraine, а також за результатами опитування ради експертів, маркетинг борду, медійного журі та оргкомітету. Відповідно до спеціально розробленої методики визначення переможців, найбільший вплив на отримання відзнаки – 40% результату, має саме маркетингове дослідження споживчих уподобань. Це забезпечує чесність та неупередженість підсумків, які підкріплені надійними даними.

Переможцями національної бізнес-премії "Вибір року" 2024 стали:

Виробник року хлібобулочних виробів – КИЇВХЛІБ

Оптичні товари року – SOLENTE

Майонез року – Королівський смак

Національна мережа року торговельних центрів – Епіцентр

Препарат року (в таблетках) для лікування геморою – Детралекс

Венотонік року (в таблетках) – Детралекс

Електрогриль року – Tefal

Мультипіч року – Tefal

Праска року – Tefal

М'ясорубка року – Tefal

Сметана року – President

Мережа року сервісів зберігання речей формату «міні-склад біля дому» – Чердак

Сервіс земельних інвестицій року – ZEMINVEST

Інтернет-магазин року запчастин та скла для автофар (постачальник) – LEMARIX

Програма року для корекції та зниження маси тіла – HERBALIFE

Протеїновий коктейль року – HERBALIFE

Дієтичні добавки року – HERBALIFE

Штатні магнітоли для автомобіля року на системі Андроїд – TORSSEN

Український бренд кисневого порошку року – Ms Helen

Шкільні рюкзаки та ранці року – KITE

Дитячий порошок українського виробництва року – ВУХАСТИК

Дитяча косметика року для миття (шампунь, гель) українського виробництва – ВУХАСТИК

Український освіжувач повітря року – iFresh

Коньяк року – AZNAURI

Виробник модульних будинків року – SCANDI

Житловий комплекс року комфорт-класу в передмісті Києва з рекреаційною складовою – ЖК "МОЛОДІСТЬ"

Компанія року в сфері ремонту нерухомості "під ключ" – ГОТОВО.Ремонт

Котеджне містечко року. Буковель – Phoenix Relax Park

Автобусні тури року – Аккорд-тур

Торгово-розважальний комплекс року – RIVER MALL

Український бренд року одягу для жінок – VOVK

Девелоперська компанія року в передмісті Києва – Синергія

Мережа аптек року – АНЦ

Аптека року в Києві – АНЦ

Шоколад року – Millennium

Кухонні товари року – Фрекен БОК

Ватна продукція року – Lady Cotton

Вологі гігієнічні серветки року – Smile

Мережа барбершопів року – ЦирюльниК Barbershop

Мережа центрів лазерної косметології та епіляції року – Лазерхауз

Автосервіс року з ремонту та обслуговування турбін і паливної системи – TurboSTO

Комбуча року – spraga

Декоративна косметика року для обличчя – Avon

Декоративна косметика року для губ – Mary Kay

Антивікова косметика року – Mary Kay

91,9% опитаних споживачів впізнають медаль-відзнаку "Вибір року", а тому участь у премії – це потужний інструмент зростання компанії, можливість підвищення ступеня довіри та лояльності до товарів і послуг, заохочення нових споживачів спробувати продукт компанії.

Бізнес-премія "Вибір року" – відзнака, що допомагає бізнесу зміцнювати позиції на ринку та відкривати нові горизонти. У 2025 році у вас є шанс стати частиною цієї історії успіху. Щоб потрапити до переліку номінантів у своїй товарній категорії – заповнюйте анкету.

Як зазначає Сергій Лоцман, власник компанії SCANDI – переможець у категорії "Виробник модульних будинків року":

"Отримання нагороди сильно мотивує нашу команду, підтверджуючи правильність наших зусиль та інновацій. Найцінніше в цій перемозі — це наша команда. Ми пишаємося спільними досягненнями, і це спонукає нас до подальшого розвитку".

Наталія Коршун, директорка з маркетингу бізнес-напряму гігієни в Україні та країнах Сходу корпорації «Біосфера» стверджує, що впроваджені зміни у продукції чи не найбільше вплинули на перемогу брендів SMILE та Lady Cotton у своїх категоріях:

"Цього року ми запустили інноваційний формат вологих серветок – «Smile MINI». В сучасному світі все більше цінується мінімалізм і зручність, а тренд на MINI продовжує набирати обертів. Ми запропонували споживачам стандартні вологі серветки, але упаковані в пачку маленького розміру, які вміщуються в будь-якій, навіть найменшій, кишені або просто в долонях. Маленька упаковка викликала справжню вау-реакцію серед споживачів та припала до душі і дітям, і дорослим".

І для бренду Lady Cotton перемога у номінації «Ватна продукція року» має велике значення:

"Це символ довіри та любові споживачів до бренду, яку ми вибудовуємо кожного дня. Для нашої команди це не просто досягнення, а й відповідальність перед кожним покупцем, хто обирає наш бренд. Ми цінуємо визнання споживачів і це є великою мотивацією для подальшого розвитку. Ця нагорода важлива ще й тому, що рік був непростий. Ми зіткнулися з серйозним викликом - підвищення цін на сировину, паливо, електроенергію та ускладнення логістики. Одним з наших завдань було зберегти доступні ціни, не втрачаючи при цьому якості продуктів. Ми змогли досягти цього завдяки оптимізації виробничих процесів та ретельному контролю над витратами, пошуку альтернативних постачальників сировини із більш релевантною ціною".

Переможці премії отримують не лише відзнаку, а й масштабну рекламну підтримку. Кампанії стартують одразу після оголошення результатів і охоплюють телебачення, медіа, соцмережі, міські борди та навіть метро. Така всебічна промоція забезпечує впізнаваність бренду в найкоротші терміни. А це важливо для компаній, мета яких розповісти споживачу про інновації та переваги саме їхнього бізнесу.

Макова Анастасія, директорка з маркетингу бізнес-напряму товарів для дому корпорації "Біосфера", про бренд Фрекен БОК – переможця категорії "Кухонні товари року":

"Ми розширили асортимент інноваційними позиціями в аксесуарах для приготування їжі – такого пергаменту формату Pop Up, що зручно дістати однією рукою з упаковки, як у Фрекен БОК, не має жоден інший бренд в Україні. Також ми впровадили новинки у товарах для прибирання – наприклад, губки Фрекен БОК «Стильні кольори» у наймоднішому кольорі 2024 року Peach Fuzz. Це лише поодинокі приклади, але такий підхід до усього асортименту є вагомим внеском у задоволення потреб споживачів і зміцнює нашу позицію як лідера ринку".

Окрім готових номінацій, ви можете створити унікальну категорію, яка найкраще відповідає вашому бізнесу. Від забудовників до інтернет-магазинів – бізнес-премія "Вибір року" працює для тих, хто хоче бути помітним, значущим та впевненим у своєму лідерстві.