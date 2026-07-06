«Мы убрали ручную работу там, где она мешала скорости»: инсайты настройки NetHunt CRM от украинских бизнесов

К рутине легко привыкнуть, пока процессы кажутся управляемыми. Но когда клиентов, сделок и команд становится больше, подобный подход начинает замедлять весь бизнес. Именно поэтому mono, Liki24.com, Helsi, LOKO и КВЦ «Парковый» перенесли важные бизнес-процессы в NetHunt CRM . В статье рассказываем, каких ручных действий они избавились, как настроили CRM под свои команды и какие результаты получили.

Мono: анализ причин утраченных сделок

Чтобы эффективно управлять продажами, недостаточно знать только количество закрытых сделок. Важно также видеть почему клиенты отказываются от предложения. Но на практике эти причины часто фиксируются поверхностно.

В mono в B2B-направлении после изменения статуса сделки в NetHunt CRM на "Отказ" и указание причины система автоматически посылает уведомление руководителю в мессенджер. Это позволяет сразу разобраться в ситуации и лучше понимать, на каком этапе и почему бизнес теряет потенциальные соглашения.

Также mono настроили автоматические уведомления об изменениях данных клиента. К примеру, если команда клиента растет или бизнес масштабируется, менеджер получает сигнал вернуться к разговору. Это помогает вовремя замечать возможности для продажи и не терять потенциальный доход.

LOKO: передача клиентов между командами

Когда клиент переходит от одного отдела к другому, команда должна передать всю историю работы: что обсудили, какие решения приняли, какие задачи остались открытыми. Если этот процесс происходит вручную, часть важной информации может остаться в переписке, таблицах или личных заметках менеджера.

Для LOKO это особенно важно, ведь с партнерами работают сразу несколько команд: продажи, контент, финансы, бухгалтерия и сопровождение. Чтобы более 300 партнеров проходили этот путь без задержек, компания автоматизировала этот процесс.

Как только один менеджер завершает свою часть работы, NetHunt CRM автоматически передает клиенту на следующий этап.

Вместе с картой передается полный контекст: история коммуникаций, договоренности, комментарии и актуальный статус партнера.

Следующий менеджер сразу же получает задание с дедлайном и видит дальнейшие шаги.

Благодаря этому команда LOKO работает более эффективно и быстрее подписывает новых партнеров.

Liki24.com: создание общей базы для работы

Команда Liki24.com с помощью NetHunt CRM объединила всю информацию о клиентах в единую базу. Ключевые детали фиксируются на этапах без вмешательства человека. Если ответственный изменяется, процесс не останавливается. Новый специалист получает готовую историю взаимодействия и продолжает работу без пробелов в данных.

«В NetHunt CRM я могу фильтровать и проанализировать информацию по разным критериям. Заходишь в CRM – и сразу видишь всю актуальную информацию. Без лишних уточнений у членов команды» - Александр Дущак, Liki24.com

КВЦ «Парковый»: аналитика, которая обновляется без участия команды

Ранее подготовка отчетов в КВЦ «Парковый» занимала около 6 часов еженедельно и требовала ручной работы с данными. Команде нужно было собирать информацию из разных источников, сверять ее актуальность. Это усложняло анализ результатов. Ведь любые изменения в продажах или работе с клиентами нужно было дополнительно обновлять в документах.

«Внедрение NetHunt CRM позволило мне оптимизировать рабочие процессы не менее 30%. Теперь я могу сосредоточиться на стратегически важных вещах — в частности, на создании креативов, непосредственно влияющих на количество и качество лидов», — Дарья Жаковская, Digital Marketing Manager в КВЦ «Парковый»

Helsi: своевременные напоминания для продолжения сотрудничества

В работе с клиентами важно не упустить момент, когда нужно вернуться к разговору о продлении контракта. Если менеджер упоминает об этом слишком поздно, клиент может уже перейти к конкурентам.

В Helsi этот процесс настроили в NetHunt CRM. Система отслеживает ключевые даты по контрактам и напоминает менеджерам, когда пора сделать повторное прикосновение. Вся история взаимодействия с клиентом сохраняется на карте. Команда видит полный контекст перед следующим контактом. Если клиент переходит к другому ответственному, новый менеджер быстро понимает контекст.

LOKO, mono, Helsi, Liki24.com и КВЦ «Парковый» имеют разные бизнес-процессы, но общий подход: они перенесли важную часть ежедневной работы в NetHunt CRM. Это помогло командам быстрее находить нужную информацию и лучше контролировать взаимодействие с клиентами.

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