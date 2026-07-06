«Ми прибрали ручну роботу там, де вона заважала швидкості»: інсайти налаштування NetHunt CRM від українських бізнесів

До рутини легко звикнути, поки процеси здаються керованими. Але коли клієнтів, угод і команд стає більше, такий підхід починає сповільнювати весь бізнес. Саме тому mono, Liki24.com, Helsi, LOKO та КВЦ «Парковий» перенесли важливі бізнес- процеси в NetHunt CRM . У статті розповідаємо, яких ручних дій вони позбулися, як налаштували CRM під свої команди та які результати отримали.

Мono: аналіз причин втрачених угод

Щоб ефективно керувати продажами, недостатньо знати тільки кількість закритих угод. Важливо також бачити, чому клієнти відмовляються від пропозиції. Але на практиці ці причини часто фіксуються поверхнево.

У mono в B2B-напрямку після зміни статусу угоди в NetHunt CRM на “Відмова” та зазначення причини система автоматично надсилає сповіщення керівнику в месенджер. Це дає змогу одразу розібратися в ситуації та краще розуміти, на якому етапі й чому бізнес втрачає потенційні угоди.

Також mono налаштували автоматичні сповіщення про зміни в даних клієнта. Наприклад, якщо команда клієнта зростає або бізнес масштабується, менеджер отримує сигнал повернутися до розмови. Це допомагає вчасно помічати можливості для допродажу й не втрачати потенційний дохід.

LOKO: передача клієнтів між командами

Коли клієнт переходить від одного відділу до іншого, команда має передати усю історію роботи: що вже обговорили, які рішення ухвалили, які завдання залишилися відкритими. Якщо цей процес відбувається вручну, частина важливої інформації може залишитися в листуванні, таблицях або особистих нотатках менеджера.

Для LOKO це було особливо важливо, адже з партнерами працюють одразу кілька команд: продажі, контент, фінанси, бухгалтерія та супровід. Щоб понад 300 партнерів проходили цей шлях без затримок компанія автоматизувала цей процес.

Як тільки один менеджер завершує свою частину роботи, NetHunt CRM автоматично передає клієнта на наступний етап.

Разом із карткою передається повний контекст: історія комунікацій, домовленості, коментарі та актуальний статус партнера.

Наступний менеджер одразу отримує завдання з дедлайном і бачить подальші кроки.

Завдяки цьому команда LOKO працює ефективніше та швидше підписує нових партнерів.

Liki24.com: створення спільної бази для роботи

Команда Liki24.com за допомогою NetHunt CRM об’єднала всю інформацію про клієнтів в єдину базу. Ключові деталі фіксуються на відповідних етапах без втручання людини. Якщо відповідальний змінюється, процес не зупиняється. Новий фахівець отримує готову історію взаємодії і продовжує роботу без прогалин у даних.

«У NetHunt CRM я можу фільтрувати та проаналізувати інформацію за різними критеріями. Заходиш у CRM — і одразу бачиш всю актуальну інформацію. Без зайвих уточнень у членів команди» — Олександр Дущак, Head of Brand promotion & Partner success, Liki24.com

КВЦ «Парковий»: аналітика, яка оновлюється без участі команди

Раніше підготовка звітів у КВЦ «Парковий» займала ~ 6 годин щотижня й вимагала ручної роботи з даними. Команді потрібно було збирати інформацію з різних джерел, звіряти її актуальність. Це ускладнювало аналіз результатів. Адже будь-які зміни в продажах, чи роботі з клієнтами потрібно було додатково оновлювати в документах.

«Впровадження NetHunt CRM дозволило мені оптимізувати робочі процеси щонайменше на 30%. Тепер я можу зосередитись на стратегічно важливих речах — зокрема на створенні креативів, які безпосередньо впливають на кількість і якість лідів», — Дар'я Жаковська, Digital Marketing Manager у КВЦ «Парковий»

Helsi: вчасні нагадування для продовження співпраці

У роботі з клієнтами важливо не загубити момент, коли потрібно повернутися до розмови про продовження контракту. Якщо менеджер згадує про це запізно, клієнт може вже перейти до конкурентів.

У Helsi цей процес налаштували в NetHunt CRM. Система відстежує ключові дати по контрактах і нагадує менеджерам, коли час зробити повторний дотик. Уся історія взаємодії з клієнтом зберігається на картці. Команда бачить повний контекст перед наступним контактом.Якщо клієнт переходить до іншого відповідального, новий менеджер швидко розуміє контекст.

LOKO, mono, Helsi, Liki24.com та КВЦ «Парковий» мають різні бізнес-процеси, але спільний підхід: вони перенесли важливу частину щоденної роботи в NetHunt CRM. Це допомогло командам швидше знаходити потрібну інформацію та краще контролювати взаємодію з клієнтами.

Працюйте менше вручну — керуйте процесами впевненіше. Спробуйте NetHunt CRM безплатно протягом 14 днів.