На льготное кредитование ММСП: ОТП БАНК получил $2,76 млн. гранта от Проекта USAID "Инвестиции для устойчивости бизнеса"

АО "ОТП БАНК" получило второй грант от Проекта USAID "Инвестиции для устойчивости бизнеса" для расширения доступа микро-, малых и средних предприятий к финансированию. За счет первого транша уже было профинансировано более 100 компаний. С учетом нового транша на $2,76 млн общая сумма гранта вырастет до $4 млн. Средства будут направлены на компенсацию части процентной ставки для предприятий-заемщиков.

Грантовая программа предусматривает, что банк кредитует бизнес по процентной ставке 9,9% годовых в первый год действия кредитного договора. Разница между ставкой для клиентов и рыночной ставкой будет компенсирована за счет грантовых средств. Во второй и последующие годы клиенты будут платить проценты за пользование кредитными средствами по ставке UIRD 3 m +5% годовых ( UIRD 3 m – украинский индекс ставок по трехмесячным депозитам физических лиц).

Получить финансирование на льготных условиях от ОТП БАНК смогут микро-, малые и средние предприятия с годовым доходом до 50 млн. евро и количеством сотрудников до 250 человек, принадлежащих к одной из таких целевых групп:

релоцированный бизнес или пострадавший от боевых действий;

компании, относящиеся к критическим отраслям экономики (агропроизводство, производство стройматериалов, электроустройств, транспорт, логистика, переработка и т.п.);

компании, совладелицами которых являются женщины.

"Проект начал сотрудничество с ОТП БАНК по этой грантовой программе в сентябре 2023 года. Результаты нашего партнерства весомы. За это время более 100 предприятий получили от банка финансирование почти на 550 млн грн по компенсированной процентной ставке. Задачи на втором этапе реализации программы еще амбициознее — обеспечить доступ к финансированию и компенсировать процентную ставку более чем 330 предприятиям.

Максимальная сумма кредита, которую сможет получить компания или объединенная группа компаний по этой программе, составляет 20 млн. грн., минимальная – 1 млн. грн.

Грантовая программа также распространяется на сделки факторинга, по которым клиенты банка могут получить до 90% стоимости поставок в сумме от 2 млн грн до 20 млн грн.

Для сельхозпроизводителей будут действовать специальные условия, если они используют средства, полученные в рамках грантовой программы, для закупки продукции у партнеров "ОТП Агро Фабрики".

"Сотрудничество ОТП БАНК и Проекта USAID "Инвестиции для устойчивости бизнеса" продолжается, и это для нас много значит. Банк показал себя надежным и эффективным партнером, проверенным временем, безупречно выполняющим взятые на себя обязательства. Грант является важным для Украины и ее экономики, которая испытывает невероятное давление в условиях войны. Благодаря этой программе бизнесы из критических отраслей получат такую необходимую для них поддержку, пострадавшие от войны компании смогут восстановиться, а женщины-предприниматели получат дополнительный стимул для развития своего дела», – отметил Владимир Мудрый, СЕО. ОТП БАНК.

Напомним, в течение первого этапа программы, начавшегося в 2023 году, было предоставлено финансирование более 100 украинских предприятий. Среди них были компании из аграрного сектора, бизнесы, в руководящем составе которых преобладали женщины, а также предприятия из критически важных отраслей экономики и те, которые из-за войны были вынуждены релоцировать производство. Кроме того, в рамках программы представители ММСП воспользовались услугами факторинга на льготных условиях.