Наш приоритет — выживание. О прибыли речи не идет, — CEO Smart Holding Иван Герасимович

До начала полномасштабной войны Smart Holding была одной из крупнейших инвестиционно-промышленных групп в Украине. Но с декабря 2022 года основатель компании Вадим Новинский находится под санкциями. С этого момента компании группы тоже подверглись ограничениям: они не могут выполнять государственные заказы, взять кредит, а большинство лицензий на добычу газа заблокированы.

Бизнес Smart Holding можно поделить на 6 направлений. Во-первых, это газодобывающий бизнес. Это направление включает те компании, которыми владеет публичная компания Enwell Energy, а также Smart Energy BV. Второй бизнес это Smart Urban Solutions, управляющий коммерческой недвижимостью (сейчас это три торговых центра). Третье направление — Smart Maritime Group: судостроительный бизнес, включающий две корабельные в Херсоне и Николаеве.

Четвертое направление это компания "Верес", которая является крупным производителем консервированных пищевых продуктов. Пятый — Naval Park: проект создания индустриального парка в Николаеве на базе бывшего Черноморского судостроительного завода. И последним является инвестиционный фонд IF Smart, занимающийся развитием небольших бизнесов.

CEO Smart Holding Иван Герасимович рассказывает, что сейчас каждое из этих направлений находится на грани выживания. В условиях санкций холдинг финансирует одни свои бизнесы за счет других, при этом финансовые резервы стремительно сокращаются. О работе холдинга в условиях санкций, переговорах с государством , перспективах экспорта продукции в ЕС читайте в интервью Delo.ua.

О работе холдинга и санкциях

В апреле в одном из своих интервью Вы говорили, что из шести направлений бизнесов у вас прибыльный только газодобывающий бизнес. С января 2025 работа Smart Energy на большинстве месторождений заблокирована. Так что сейчас ваш бизнес стал полностью убыточным?

— Ситуация, откровенно говоря, очень сложная. Мы работаем в условиях постоянной нестабильности. Когда я говорил о доходности только газодобывающего бизнеса, это был наш основной источник дохода. С блокировкой большинства месторождений Smart Energy с января 2025 года мы потеряли главный источник поступления средств.

Если рассматривать общий финансовый результат... мы сейчас не ставим вопрос о получении значительной прибыли, мы боремся за выживание. Направления Smart Maritime Group и Naval Park находятся в критическом состоянии, фактически имеют нулевой доход, но сохраняют значительные обязательства (налоги, аренда земли). Они, к сожалению, создают серьезные финансовые потери. Другие — Smart Energy, Smart Urban Solutions, Верес и IF Smart — балансируют на грани операционной доходности.

Полностью ли бизнес убыточный? Мы делаем все, чтобы этого не допустить. Мы провели переформатирование — вместо шести направлений теперь четыре. Это логичный шаг для уменьшения затрат и повышения финансовой устойчивости.

То есть, одни ваши компании будут дотироваться другими?

— Да, совершенно верно, мы применяем механизм внутренней финансовой поддержки. Это наш единственный способ удерживать бизнес на плаву, особенно в условиях санкций, когда доступ к внешнему финансированию (банковские кредиты, инвестиции) полностью заблокирован.

Когда часть бизнеса обеспечивает стабильный денежный поток, мы направляем эти средства в поддержку активов, которые сейчас не приносят доход. У каждого бизнеса есть свой производственный цикл и периоды финансовых трудностей, и без такого внутреннего резервирования большинство наших компаний, являясь отдельными юридическими единицами, просто обанкротились бы. Это и есть наша стратегия выживания — опираться на внутренние возможности.

Каких финансовых результатов вы ожидаете в целом по холдингу в 2025 году?

— Если коротко, мы переживаем очень серьезный финансовый кризис. Наш приоритет — выживание и сохранение ключевых активов. О больших доходах сейчас речь не идет.

Цифры неутешительны. Наш ключевой показатель — EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации — Delo.ua) — в 2021 году составила $140 млн. Прогноз на конец этого года — это резкое падение до $2–5 млн. То есть падение почти в 30 раз за четыре года.

Что касается денежного потока, то там ситуация еще хуже. Мы перешли в режим использования накопленных финансовых резервов за прошлые периоды. Наша финансовая модель — это очень рациональное использование каждого имеющегося ресурса, чтобы максимально продлить период выживания. Это стимулирует нашу команду к постоянному совершенствованию бизнес-процессов и поиску новых путей дохода даже в условиях кризиса.

Вы неоднократно говорили, что вашей наибольшей проблемой является то, что Минюст не признает передачу новинских активов холдинга в кипрский траст . Обращались ли по этому поводу в суд?

— Вадим Новинский основатель большинства компаний, которые сегодня находятся в группе Smart Holding. Но в 2013 году он пошел в политику, а затем в религию и бизнесом он уже не занимался. То есть траст, в который он передал управление группой, есть уже следствие того, что человек отошел от бизнеса. 1 декабря 2022 года он передал все активы в траст, чтобы тот сохранил бизнес, чтобы потом его получили его потомки, а уже 6 декабря заработали наложенные на него санкции. Тогда у власти возникли сомнения: что было первым санкции или траст?

Согласно закону, изменения регистрационных данных на Кипре должны отразиться и в украинских реестрах. В трасте есть пять человек — доверительные управляющие, которые являются сертифицированными кипрскими юристами и стали конечными бенефициарными владельцами, пока холдинг будет в трасте. В украинском реестре в январе 2023 внесли эти изменения.

Весной 2023 года Минюст решил вычеркнуть из государственного реестра киприотов и вернуть туда Новинского. Они сделали это двумя приказами: 10 апреля по ООО "Смарт-Холдинг" и газодобывающим компаниям, а 2 мая — по всем остальным.

Мы тогда пошли в суд и у нас было более 50 процессов. Потому что каждая компания обратилась от своего имени и от своего имени обратились наши тресты. Главная проблема в том, что Министерство юстиции отказывается признавать смену собственников в реестре, хотя мы выиграли Верховный Суд 16 сентября 2024 года по первому приказу. Это решение должно было быть выполнено, но оно не выполнено по сей день. Вместо этого уже 8 октября 2024 под санкции попали и на наши доверительные управляющие.

Встречались ли вы с кем-то из высокопоставленных должностных лиц неформально, чтобы рассказать о проблемах компании и попытаться найти компромисс?

— Мой прошлый опыт работы в силовых структурах (генерал СБУ в отставке — Delo.ua) обязывает меня соблюдать строгие требования закона. Мы направили более 200 официальных обращений, предлагая четкий план действий по решению проблемы, чтобы "и интересы национальной безопасности были учтены, и бизнес работал".

Да, была встреча с Владиславом Власюком, уполномоченным президента по вопросам санкционной политики. Мне показалось, что он искренне пытался разобраться в ситуации. Мы возлагали большие надежды, но, к сожалению, государственный механизм очень инертен. Прошел почти год, а ситуация не изменилась. Наши аргументы — сохранение рабочих мест и налогов для бюджета — пока не перевесили бюрократические предостережения. Такая политика особенно удивительна, на фоне того, что враг уничтожил более 60% газодобычи нашей страны. Когда критично нужен газ для прохождения зимы, украинский газ власть своим решением оставляет в недрах, при этом срочно ищет средства на закупку газа у Венгрии и Словакии. Где логика?

О Smart Energy

С января 2025 года работа Smart Energy на большинстве месторождений заблокирована. По нашим данным, добыча есть только на Острововском месторождении. Этот бизнес остается прибыльным? Как блокировка месторождений повлияет на рабочие показатели компании?

— Smart Energy больше не прибыльная. С прекращением добычи газа на большинстве месторождений с января 2025 года доход резко упал. Но расходы — зарплаты 232 сотрудникам Regal Petroleum, налоги остаются. Если расходы превышают доходы, то прибыли нет.

Какие блокировки месторождений повлияют на рабочие показатели компании?

— Это серьезная проблема с точки зрения энергетической безопасности страны: 2021 год: 400 млн куб. м. Прогноз 2025 год: до 60 млн куб. м.

Это не просто уменьшение добычи, это прямой вред национальным интересам. На фоне военных угроз наши чиновники вдобавок блокируют украинского производителя. А потом вынуждены покупать газ у соседей, которые, к сожалению, до сих пор связаны с российским газом. Мы призываем к здравому смыслу: разблокируйте нашу добычу и бюджет получит миллиарды налогов, а украинцы — миллионы кубов газа. Остановка добычи украинского газа в условиях войны – это глупо.

Мы говорили публично и еще раз повторимся — мы готовы в течение 48 часов приступить к добыче газа. До полномасштабной войны группа Smart Energy давала 1 млн. куб.

О бизнесе с Ахметовым и Государством

Что касается бизнесов, которые вы ведете с партнерами, в частности "Метинвест" и "Харвист". Получаете ли вы дивиденды от этих компаний или участвуете в собрании акционеров?

— В мою ответственность входят компании, где Smart-Holding имеет долю более 50%. В "Метинвесте" и "Харвисте" мы только небольшие акционеры (менее 25%). Так что, как говорится, без комментариев.

Есть еще "Харьковоблэнерго", ситуация с которым была уникальной. Это едва ли не первый в истории Smart-Holding кейс партнерства с государством. Как член Наблюдательного совета, у меня был доступ к информации о работе компании. Это была одна из самых больших по активам энергокомпаний Украины, но одна из наименее прибыльных. Это классический пример неэффективного управления и финансовых злоупотреблений. Яркий пример — закупка стремянок оптом по цене выше, чем в розничной торговле.

То есть вы сейчас не участвуете в управлении "Харьковоблэнерго"?

— К сожалению, после проведенной Министерством энергетики реорганизации и из-за наложенных на конечных бенефициаров санкций мы потеряли право голоса и место в Наблюдательном совете. Сейчас мы являемся пассивным инвестором, но мы собираем и документируем всю информацию о деятельности компании и передаем ее правоохранительным органам. Надеюсь, расследование НАБУ и смена руководства поможет прекратить финансовые злоупотребления в "Харьковоблэнерго".

О "Вересе"

Среди ваших активов есть также холдинг "Верес". Вы в одном из интервью в начале года упоминали, что у этого бизнеса также большие проблемы. Удалось ли их решить?

— "Верес" — это наш пример правильного управления в условиях кризиса. В конце прошлого года компания находилась в очень сложном положении. Мы приняли быстрые решения: назначение нового руководителя, полная проверка и усовершенствование процессов, а также новая мотивация для команды.

Как результат, на фоне негативного EBITDA в прошлом году имеем положительное за первое полугодие этого года. Это стало возможным благодаря улучшению закупок, повышению эффективности работы и, что самое главное, увеличению объемов продаж.

Наше новое направление развития — это расширение экспорта, особенно на европейские рынки.

Это на уровне идеи, есть ли у вас дорожная карта по экспорту консервации?

— Около 10 миллионов украинцев сейчас за границей — это наши потенциальные клиенты. Мы уже экспортируем в 27 стран. и за 8 месяцев отгрузили 1046 тонн продукции. 66% всего экспорта идет в страны ЕС, США и Канада — 15%, Казахстан, Грузия и Молдова — 14%.

Однако есть большая проблема — невозврат НДС. Когда государство не возвращает НДС, мы выходим на европейский рынок с 20% ухудшением условий по сравнению с конкурентами. Это уменьшает нашу способность конкурировать, но мы не сдаемся.

О Smart Maritime Group

Вы говорили, что Smart Maritime Group находится в критическом состоянии. До полномасштабной войны эта компания занималась ремонтом судов. Сейчас по понятным причинам размещения заказов от западных компаний маловероятно. Что коллектив сейчас в простое?

— Smart Maritime Group — это направление, не приносящее дохода от судостроения или судоремонта. Военные действия и морская блокада делают невозможным прием заказов от иностранных компаний.

Наши работники сейчас занимаются охраной объектов, фиксируют разрушения (из-за обстрелов и атак дронов) и выполняют критически важные задачи. К примеру, в Херсоне мы удерживаем персонал на заводской подстанции, чтобы обеспечить электроэнергией жилой микрорайон Корабел. Часть коллектива занимается металлообработкой — это заказ для ДТЭК и изготовление мостовых конструкций. Стратегическая цель: выжить как компания.

Компания сможет вернуться к основному виду деятельности после окончания горячей фазы войны?

— После окончания активных боевых действий мы оценим повреждения и, если компания уцелеет, мы восстановим ремонт судов, поскольку потребность в этом будет очень велика.