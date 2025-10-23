Наш пріоритет — виживання. Про прибутки мова не йде, — CEO Smart Holding Іван Герасимович

До початку повномасштабної війни Smart Holding був одною з найбільших інвестиційно-промислових груп в Україні. Але з грудня 2022 засновник компанії Вадим Новінський перебуває під санкціями. З цього моменту компанії групи теж потрапили під обмеження: вони не можуть виконувати державні замовлення, взяти кредит, а більшість ліцензій на видобування газу заблоковані.

Бізнес Smart Holding можна поділити на шість напрямків. По-перше — це газовидобувний бізнес. Цей напрям включає ті компанії, якими володіє публічна компанія Enwell Energy, а також Smart Energy B.V. Другий бізнес це Smart Urban Solutions, який керує комерційною нерухомістю (зараз це три торгові центри). Третій напрямок — Smart Maritime Group: суднобудівний бізнес, що включає дві корабельні в Херсоні та Миколаєві.

Четвертий напрямок це компанія "Верес", яка є великим виробником консервованих харчових продуктів. П'ятий — Naval Park: проєкт створення індустріального парку в Миколаєві на базі колишнього Чорноморського суднобудівного заводу. І останнім є інвестиційний фонд IF Smart, який займається розвитком невеликих бізнесів.

CEO Smart Holding Іван Герасимович розповідає, що зараз кожен з цих напрямків знаходиться на межі виживання. В умовах санкцій холдинг фінансує одні свої бізнеси коштом інших, при цьому фінансові резерви стрімко скорочуються. Про роботу холдингу в умовах санкцій, перемовини з державою, перспективи експорту продукції до ЄС читайте в інтерв'ю на Delo.ua.

Про роботу холдингу та санкції

У квітні в одному зі своїх інтерв'ю Ви говорили, що з шести напрямків бізнесів, у вас прибутковий лише газовидобувний бізнес. З січня 2025 року робота Smart Energy на більшості родовищ заблокована. Тож зараз ваш бізнес став повністю збитковим?

— Ситуація, відверто кажучи, дуже складна. Ми працюємо в умовах постійної нестабільності. Коли я говорив про прибутковість лише газовидобувного бізнесу, це було наше основне джерело доходу. З блокуванням більшості родовищ Smart Energy з січня 2025 року, ми втратили головне джерело надходження коштів.

Якщо розглядати загальний фінансовий результат... ми зараз не ставимо питання про отримання значного прибутку, ми боремося за виживання. Напрямки Smart Maritime Group та Naval Park перебувають у критичному стані, мають фактично нульовий дохід, але зберігають значні зобов'язання (податки, оренда землі). Вони, на жаль, створюють значні фінансові втрати. Інші — Smart Energy, Smart Urban Solutions, "Верес" та IF Smart — балансують на межі операційної прибутковості.

Чи повністю збитковий? Ми робимо все, щоб цього не допустити. Ми провели переформатування — замість шести напрямків тепер чотири, що є логічним кроком для зменшення витрат та підвищення фінансової стійкості.

Тобто одні ваші компанії дотуватимуться іншими?

— Так, абсолютно правильно, ми застосовуємо механізм внутрішньої фінансової підтримки. Це наш єдиний спосіб утримувати бізнес на плаву, особливо в умовах санкцій, коли доступ до зовнішнього фінансування (банківські кредити, інвестиції) повністю заблоковано.

Коли частина бізнесу забезпечує стабільний грошовий потік, ми спрямовуємо ці кошти на підтримку тих активів, які зараз не приносять доходу. У кожного бізнесу є свій виробничий цикл і періоди фінансових труднощів, і без такого внутрішнього резервування більшість наших компаній, будучи окремими юридичними одиницями, просто збанкрутували б. Це і є наша стратегія виживання — спиратися на внутрішні можливості.

Яких фінансових результатів ви очікуєте загалом по холдингу у 2025?

— Якщо коротко, ми переживаємо дуже серйозну фінансову кризу. Наш пріоритет — виживання та збереження ключових активів. Про великі прибутки зараз не йдеться.

Цифри є невтішними. Наш ключовий показник — EBITDA (прибуток до відрахування відсотків, податків та амортизації, — Delo.ua) — у 2021 році становив $140 млн. Прогноз на кінець цього року — це різке падіння до $2–5 млн. Тобто падіння майже у 30 разів за чотири роки.

Щодо грошового потоку, ситуація ще гірша. Ми перейшли в режим використання накопичених фінансових резервів минулих періодів. Наша фінансова модель — це дуже раціональне використання кожного наявного ресурсу, щоб максимально продовжити період виживання. Це стимулює нашу команду до постійного вдосконалення бізнес-процесів і пошуку нових шляхів доходу навіть в умовах кризи.

Ви неодноразово говорили, що вашою найбільшою проблемою є те, що Мін'юст не визнає передачу Новінським активів холдингу в кіпрський траст. Чи звертались в з цього приводу в суд?

— Вадим Новінський засновник більшості компаній, які сьогодні є в групі Smart Holding. Але у 2013 він пішов в політику, а потім в релігію і бізнесом він вже не займався. Тобто траст, в який він передав управління групою, є вже наслідок того, що людина відійшла від бізнесу. 1 грудня 2022 року він передав всі активи в траст, щоб той зберіг бізнес, щоб потім його отримали його нащадки, а вже 6 грудня запрацювали санкції які на нього наклали. Тоді у влади виникли сумніви, що було першим санкції чи траст.

Відповідно до закону, зміна реєстраційних даних на Кіпрі має відобразитися і в українських реєстрах. В трасті є п'ять осіб — довірчі управителі, які є сертифікованими кіпрськими юристами й вони стали кінцевими бенефіціарними власниками, на той час поки холдинг буде в трасті. В українському реєстрі в січні 2023 року внесли ці зміни.

Навесні 2023 Мін'юст вирішив викреслити з державного реєстру кіпріотів та повернути туди Новинського. Вони це зробили двома наказами: 10 квітня по ТОВ “Смарт-Холдинг” та газовидобувним компаніям, а 2 травня — по всім іншим.

Ми тоді пішли до суду і в нас було загалом понад 50 процесів. Бо кожна компанія звернулась від свого імені й ще від свого імені звернулись наші трасті. Головна проблема в тому, що Міністерство юстиції відмовляється визнавати зміну власників у реєстрі, хоча ми виграли Верховний Суд 16 вересня 2024 року щодо першого наказу. Це рішення мало бути виконане, але воно не виконане по цей час. Замість цього вже 8 жовтня 2024 року санкції були накладені й на наших довірчих управителів.

Чи зустрічались ви з кимось з високопосадовців неформально, щоб розповісти про проблеми компанії й спробувати знайти компроміс?

— Мій минулий досвід роботи в силових структурах (генерал СБУ у відставці — Delo.ua) зобов'язує мене дотримуватися суворих вимог закону. Ми направили понад 200 офіційних звернень, пропонуючи чіткий план дій для розв'язання проблеми, щоб "і інтереси національної безпеки були враховані, і бізнес працював".

Так, була зустріч із Владиславом Власюком, уповноваженим президента з питань санкційної політики. Мені тоді здалося, що він щиро намагався розібратися в ситуації. Ми покладали великі надії, але, на жаль, державний механізм дуже інертний. Минуло майже рік, а ситуація не змінилася. Наші аргументи — збереження робочих місць і податків для бюджету – поки що не переважили бюрократичні застереження. Така політика особливо дивна, на тлі того, що ворог знищив понад 60% газовидобутку нашої держави. Коли критично потрібен газ для проходження зими, український газ влада своїм рішенням лишає в надрах, при цьому терміново шукає кошти на закупівлю газу в Угорщини та Словаччини. Де логіка?

Про Smart Energy

З січня 2025 року робота Smart Energy на більшості родовищ заблокована. За нашими даними видобуток є лише на Островівському родовищі. Цей бізнес залишається прибутковим? Як блокування родовищ вплине на робочі показники компанії?

— Smart Energy більше не прибутковий. З припиненням видобутку газу на більшості родовищ з січня 2025 року, дохід різко впав. Але витрати — зарплати 232 співробітникам Regal Petroleum, податки — залишаються. Якщо витрати перевищують доходи, то прибутку немає.

Яких блокування родовищ вплине на робочі показники компанії?

— Це серйозна проблема з погляду енергетичної безпеки країни: 2021 рік: 400 млн куб. м. Прогноз 2025 рік: до 60 млн куб. м.

Це не просто зменшення видобутку, це пряма шкода національним інтересам. На фоні воєнних загроз наші посадовці в додаток ще й блокують українського виробника. А потім змушені купувати газ у сусідів, які, на жаль, досі є повʼязаними з російським газом. Ми закликаємо до здорового глузду: розблокуйте наш видобуток і бюджет отримає мільярди податків, а українці — мільйони кубів газу. Зупинка видобутку українського газу в умовах війни – це нерозумно.

Ми казали публічно і ще раз повторимось — ми готові продовж 48 годин розпочати видобуток газу. До повномасштабної війни група Smart Energy давала 1 млн куб на добу.

Про бізнес з Ахметовим та Державою

Щодо тих бізнесів, які ви ведете з партнерами, зокрема "Метінвест" та "Харвіст". Чи отримуєте ви дивіденди від цих компаній або берете участь в зборах акціонерів?

— До моєї відповідальності входять компанії, де Smart-Holding має частку більшу за 50%. У "Метінвесті" та "Харвісті" ми лише невеликі акціонери (менш як 25%). Тож, як кажуть, без коментарів.

Є ще "Харківобленерго", ситуація з яким була унікальною. Це чи не перший в історії Smart-Holding кейс партнерства з державою. Як член Наглядової ради, я мав доступ до інформації про роботу компанії. Це була одна з найбільших за активами енергокомпаній України, але одна з найменш прибуткових. Це класичний приклад неефективного управління та фінансових зловживань. Яскравий приклад — закупівля драбин гуртом за ціною, вищою ніж у роздрібній торгівлі.

Тобто ви зараз не берете участі в управлінні "Харківобленерго"?

На жаль, після проведеної Міністерством енергетики реорганізації та через накладені на кінцевих бенефіціарів санкції ми втратили право голосу та місце в Наглядовій раді. Зараз ми є пасивним інвестором, але ми збираємо та документуємо всю інформацію про діяльність компанії та передаємо її правоохоронним органам. Сподіваюся, розслідування НАБУ та зміна керівництва допоможе припинити фінансові зловживання в Харківобленерго.

Про "Верес"

Серед ваших активів є також холдинг “Верес”. Ви в одному з інтерв'ю на початку року згадували що у цього бізнесу також великі проблеми. Чи вдалося їх вирішити?

— "Верес" — це наш приклад правильного управління в умовах кризи. Наприкінці минулого року компанія була в дуже складному становищі. Ми прийняли швидкі рішення: призначення нового керівника, повна перевірка та вдосконалення процесів, а також нова мотивація для команди.

Як результат, на фоні негативного EBITDA минулого року маємо позитивний за перше півріччя цього року. Це стало можливим завдяки покращенню закупівель, підвищенню ефективності роботи та, що найголовніше, збільшенню обсягів продажів.

Наш новий напрямок розвитку — це розширення експорту, особливо на європейські ринки.

Це на рівні ідеї, чи у вас є дорожня карта щодо експорту консервації?

— Близько 10 мільйонів українців зараз за кордоном — це наші потенційні клієнти. Ми вже експортуємо у 27 країн. та за 8 місяців відвантажили 1046 тонн продукції. 66% від всього експорту йде до країн ЄС, США та Канада — 15%, Казахстан, Грузія та Молдова — 14%.

Проте є велика проблема — це неповернення ПДВ. Коли держава не повертає ПДВ, ми виходимо на європейський ринок із 20% погіршенням умов порівняно з конкурентами. Це зменшує нашу здатність конкурувати, але ми не здаємося.

Про Smart Maritime Group

Ви казали, що Smart Maritime Group в критичному стані. До повномасштабної війни ця компанія займалась ремонтом суден. Зараз зі зрозумілих причин розміщення замовлень від західних компаній малоймовірно. Що колектив зараз в простої?

— Smart Maritime Group — це напрямок, що не приносить доходу від суднобудування або судноремонту. Військові дії та морська блокада унеможливлюють прийом замовлень від іноземних компаній.

Наші працівники зараз займаються охороною об'єктів, фіксують руйнування (через обстріли та атаки дронів) та виконують критично важливі завдання. Наприклад, у Херсоні ми утримуємо персонал на заводській підстанції, щоб забезпечити електроенергією житловий мікрорайон Корабел. Частина колективу займається металообробкою — це замовлення для ДТЕК та виготовлення мостових конструкцій. Стратегічна мета: вижити як компанія.

Компанія зможе повернутися до основного виду діяльності після закінчення гарячої фази війни?

— Після закінчення активних бойових дій ми оцінимо пошкодження і, якщо компанія вціліє, ми відновимо ремонт суден, оскільки потреба в цьому в Україні буде дуже велика.