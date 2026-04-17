Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,64

+0,12

EUR

51,42

+0,15

Наличный курс:

USD

43,80

43,65

EUR

51,60

51,40

Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Бизнес
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Наша цель — ежегодный рост на 30% год к году", — Евгений Тафийчук, СЕО "Новой почты"

СЕО "Новой почты" Евгений Тафийчук
СЕО "Новой почты" Евгений Тафийчук

Евгений Тафийчук официально возглавил Новую почту 1 января 2026 года. За почти 14 лет работы в этой компании он проделал путь от грузчика до руководителя логистического оператора и в деталях знает, как этот бизнес работает на всех уровнях. В интервью “ТОП-100” новоназначенный СЕО Новой почты рассказал о стратегии развития компании, ее ключевых целях и ценностях, а также о планах по дальнейшему масштабированию, международной экспансии и внедрению инноваций.

Какие ключевые стратегические задачи поставили перед вами владельцы компании после назначения на должность CEO? Каких результатов нужно добиться прежде всего?

- Рост и бескомпромиссное качество, если коротко. Прежде всего, мы стремимся обновить стандарт скорости доставки. FAST – одна из шести ценностей Новой почты. Сегодня клиенты ожидают получить заказ в тот же день, и мы активно работаем над тем, чтобы изменить стандарт обслуживания в Украине с завтрашнего дня на сегодня.

Чтобы доставка изо дня в день стала доступна не только по городу, но и между регионами, мы масштабируем инфраструктуру по всей стране. Приблизительно половину наших инвестиций в 2026 году направляем именно на автоматизацию, роботизацию и развитие логистической инфраструктуры. Речь идет о расширении и модернизации сортировочных хабов, увеличении пропускной способности терминалов, оптимизации магистральных маршрутов и внедрении технологий, позволяющих обрабатывать значительно большие объемы отправлений за меньшее время.

В перспективе Новая почта должна выйти на постоянный рост +30% из года в год. Но это уже долговременная цель.

Как изменится роль операционной эффективности и цифровой трансформации в стратегии Новой почты под вашим руководством? Какие приоритеты на 2026 год?

- Операционка для Новой почты – это святое, а операционная эффективность – фундамент нашей стратегии. Для оптимизации процессов, управления производительностью и высвобождения ресурсов для инноваций мы активно внедряем ИИ. То есть, цифровая трансформация помогает нам строить глобальную tech-экосистему, где технологии не просто ускоряют доставку, а помогают создавать принципиально новые сервисы по запросам пользователей.

Наша конечная цель и постоянный приоритет сделать логистику невидимой и бесшовной для клиента в любой точке мира и при этом сохранять стабильный и предполагаемый сервис для клиентов.

Какие уроки войны и экономической нестабильности стали драйвером для перемен в компании?

- За 25 лет работы мы прошли из-за многочисленных кризисов: экономического в 2008-м, начала российско-украинской войны в 2014-м, пандемии и полномасштабного вторжения. Однако Новая почта гибкая, адаптивная и резистентная компания мы научились работать в сложных условиях и смотреть на каждый кризис как на новую возможность.

Первый урок – быть гибким, это must. Кризис невозможно предусмотреть полностью, но мы создали систему, которая быстро перестраивается и адаптируется к новым условиям. Мы потеряли определенный процент собственной сети из-за войны и оккупации. Однако открыли отделения в других регионах и городах, провели децентрализацию и не прекратили развитие.

К концу 2021 года мы имели 10 тыс. отделений и 8 тыс. почтоматов. Сейчас сеть насчитывает более 50 тыс. точек сервиса, из которых почти 37 тыс. – почтоматы и более 16 тыс. отделений разного формата.

Второй урок – диверсификация бизнеса. До войны у нас было два ядра бизнеса: логистическая компания Новая почта и финансовый сервис NovaPay. Полномасштабное вторжение выявило не только потребность, но и географическое расширение. Так мы начали нашу международную экспансию. Сегодня Новая почта работает в 17 странах, Европе и США.

Третий урок – автономность. К примеру, война показала, насколько важна энергонезависимость. Поэтому мы оборудовали отделения генераторами и Starlink, подключили газовые установки, инвестируем в солнечные электростанции и создали собственную энергетическую компанию Nova Energy, которая уже покрывает 70% наших потребностей.

Для масштабируемого сервисного бизнеса устойчивость строится не на готовности к каждой конкретной угрозе, а на системной способности быстро реагировать, перестраиваться и находить альтернативные решения. Мы убеждены, что драйвер перемен — это культура гибкости, которая позволяет не только преодолевать кризисы, но и находить новые возможности для развития.

Фото 2 — "Наша цель — ежегодный рост на 30% год к году", — Евгений Тафийчук, СЕО "Новой почты"
СЕО "Новой почты" Евгений Тафийчук

В этом году Новая почта готовит к запуску инновационные терминалы в Львове, Житомире и Виннице. Какие мощности и технологии будут иметь, сколько инвестиций в них вложено и как это повлияет на скорость доставки и развитие регионов?

- Открытие новых терминалов – это стратегическое решение. Объемы отправлений за последние годы существенно выросли, и часть инфраструктуры уже не рассчитана на подобные нагрузки. Новые терминалы позволяют увеличить сортировочные мощности, разгрузить хабы, оптимизировать маршруты и ускорить транзит отправлений.

Львов является ключевым международным хабом по близости к Европе, поэтому там строим еще один терминал, чтобы разделить международные и внутренние потоки. Житомир станет усилительным узлом для Киева и позволит частично обходить столицу во время пиковых нагрузок или форс-мажоров. В Виннице расширяем мощности, ведь имеющийся терминал уже не соответствует нынешним объемам отправлений в регионе.

В целом компания инвестировала в эти три объекта примерно $26 млн: $16,1 млн. во Львов, $5,4 млн. в Житомир и $4,5 млн. в Винницу. Новые терминалы увеличат сортировочные мощности примерно в 2-3 раза. В результате мы ожидаем сокращения среднего времени доставки примерно до 30 минут благодаря большему количеству прямых маршрутов и меньшему количеству транзитных перевалок. Это также положительно повлияет на экономику регионов, ведь это дополнительные рабочие места, инвестиция в развитие общества, а более быстрая логистика означает более быстрое обращение товаров и более активное развитие бизнеса.

Почтоматы стали одним из самых заметных элементов инфраструктуры Новой почты. Какую роль они играют в развитии компании и как этот формат меняется?

– Развитие сети почтаматов в Новой почте является одним из приоритетных направлений. На сегодняшний день она насчитывает почти 37 тыс. почтоматов по всей Украине, и это крупнейшая сеть автоматизированных точек выдачи в Европе в пределах одной страны на одном континенте.

Этот формат позволяет нам быстро расширять инфраструктуру и делать сервис максимально близким к клиенту. Мы устанавливаем почтаматы в жилых комплексах, возле супермаркетов, во многоквартирных дворах или возле частных домов, рядом с офисными центрами, возле больниц — там, где людям удобно получать и отправлять посылки. Кроме того, почтоматы соответствуют современному стилю жизни. Люди все чаще выбирают самообслуживание и возможность получить посылку в любое время, без очередей и без привязки к графику отделения.

Типы почтаматов Новой почты постоянно эволюционируют в соответствии с потребностями клиентов. Мы открыли и пилотируем отдельное пространство почтаматов в столичном жилом комплексе Great. Это новый для Украины формат delivery room, объединяющий 26 почтоматов на 286 ячеек и общую длину почти 13 метров. Также мы тестируем новые конструкции с модульными ячейками и интегрированными сервисами. Кроме расширения сети и внедрения новых форматов, Новая почта обновляет и функциональность почтаматов: речь идет, в частности, об услуге "Камера хранения" для временного хранения личных вещей.

Новая почта активно развивает фулфилмент. Почему это направление стало для вас стратегическим и как оно меняет логистику для бизнеса?

– Фулфилмент стал для нас стратегическим направлением, потому что он о скорости доставки. Это телепорт между нашими B-клиентами и C-клиентами – интернет-магазином и получателем. В условиях войны и постоянной неопределенности для e-commerce становится все важнее не только быстрая доставка, но и полный цикл обработки заказа: хранение товара, комплектация, упаковка и быстрая отправка. Фулфилмент позволяет бизнесу передать всю операционную часть логистическому партнеру и сосредоточиться на развитии продукта и продаж.

Мы продолжаем развивать свою инфраструктуру, и сегодня большие фулфилмент-центры работают в больших городах. На сегодняшний день работают девять фулфилмент-центров: три в Киеве, один во Львове, Одессе, Днепре и на базе отделений в Ивано-Франковске, Виннице и Полтаве. В 2026 году планируем открыть еще 11 маленьких фулфилмент-хабов в областных центрах на базе грузовых отделений, в частности, в Черкассах, Хмельницком, Житомире, Ужгороде, Ровно, Луцке, Запорожье, Тернополе, Чернигове, Кропивницком, Черновцах.

Кроме того, мы масштабировали сервис за границу: весной 2025 запустили фулфилмент в Польше, чтобы украинские и европейские интернет-магазины могли проще работать с международными продажами. Сейчас активно работаем над использованием фулфилмента в Чехии.

Онлайн-торговля продолжает активно расти: только за прошлый год спрос на услуги фулфилмента вырос на 50%. В этом году наша цель – увеличить количество бизнес-клиентов в три раза. К 2030 году мы планируем выйти более чем на 50 млн заказов в год и построить одну из самых мощных фулфилмент-сетей в Украине, которая станет полноценной частью экосистемы для локального и международного e-commerce-бизнеса.

Какие планы компании по расширению присутствия на международных рынках в 2026 году и как эту экспансию собираетесь сочетать с внутренним развитием сервисов в Украине?

- В 2026 году мы продолжаем международную экспансию, но уже в более прагматичной логике из-за масштабирования и повышения эффективности там, где мы уже присутствуем.

Наша цель – ежегодный рост на 30% год к году. И такого темпа невозможно достичь, опираясь только на существующую клиентскую базу в Украине или работая в рамках традиционной доставки. Именно здесь международное направление играет роль масштабатора. Он открывает доступ к большим рынкам, трансграничному e-commerce и новым операционным моделям. В целом новый этап европейской экспансии подкреплен инвестициями более чем в $5 млн.

Параллельно мы системно развиваем бизнес в Украине: расширяем сеть сервисных точек, инвестируем в автоматизацию логистики, цифровые решения и стабильность ИТ. В этом году планируем установить 6 тыс. новых почтоматов и открыть 300 собственных миниотделений. В целом сеть в Украине должна вырасти в 2026 году на 10 тыс. точек сервиса.

Для нас международная экспансия и внутреннее развитие – это две части одной стратегии масштабирования. Ведь нашим приоритетом остается максимально качественный сервис для клиента, независимо от его места пребывания.

Как вы планируете удержать баланс между быстрым ростом и качеством?

- Баланс между ростом и качеством обеспечивает системность. Мы стандартизируем процессы в отделениях, на терминалах и курьерской доставке, централизуем операционный контроль и активно инвестируем в автоматизацию и цифровые инструменты. Это позволяет масштабировать сеть без потери скорости и предсказуемости сервиса.

Второй элемент – команда. В прошлом году мы значительно расширили список учебных программ для сотрудников и сделали обучение доступным в любое время благодаря специализированной платформе. Но для нас обучение является постоянным процессом поддержки операционной культуры. Качество для нас также измерено. Мы работаем с конкретными метриками: долей своевременных доставок, средним временем обслуживания, повторными обращениями. И каждый день анализируем клиентскую обратную связь, чтобы изменения были не декларативными, а практическими. Поэтому наш рост – это результат системного подхода.

Какие бизнес-метрики и показатели вы считаете ключевыми для оценки успеха Новой почты в 2026 году с точки зрения владельцев, клиентов и рынка?

– Наши ключевые бизнесметрики и приоритеты основываются на стратегических векторах развития компании: FAST, EASY, SAFE. Мы фокусируемся на бескомпромиссном качестве сервиса, клиентоориентированности и росте компании в Украине и за ее пределами.

Кроме того, в зависимости от задачи, результаты которой измеряются, мы принимаем во внимание:

  • скорость доставки (сокращение времени от А до Б);
  • загруженность и производительность хабов (количество обработанных единиц/час);
  • окупаемость новых объектов (CAPEX vs операционная выгода);
  • динамику отправлений (рост объемов).

Однако самое главное – уровень удовлетворенности клиентов. Если клиенты недовольны, не имеет значения, что ты оптимизировал.