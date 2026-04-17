"Наша цель — ежегодный рост на 30% год к году", — Евгений Тафийчук, СЕО "Новой почты"

Евгений Тафийчук официально возглавил Новую почту 1 января 2026 года. За почти 14 лет работы в этой компании он проделал путь от грузчика до руководителя логистического оператора и в деталях знает, как этот бизнес работает на всех уровнях. В интервью “ТОП-100” новоназначенный СЕО Новой почты рассказал о стратегии развития компании, ее ключевых целях и ценностях, а также о планах по дальнейшему масштабированию, международной экспансии и внедрению инноваций.

Какие ключевые стратегические задачи поставили перед вами владельцы компании после назначения на должность CEO? Каких результатов нужно добиться прежде всего?

- Рост и бескомпромиссное качество, если коротко. Прежде всего, мы стремимся обновить стандарт скорости доставки. FAST – одна из шести ценностей Новой почты. Сегодня клиенты ожидают получить заказ в тот же день, и мы активно работаем над тем, чтобы изменить стандарт обслуживания в Украине с завтрашнего дня на сегодня.

Чтобы доставка изо дня в день стала доступна не только по городу, но и между регионами, мы масштабируем инфраструктуру по всей стране. Приблизительно половину наших инвестиций в 2026 году направляем именно на автоматизацию, роботизацию и развитие логистической инфраструктуры. Речь идет о расширении и модернизации сортировочных хабов, увеличении пропускной способности терминалов, оптимизации магистральных маршрутов и внедрении технологий, позволяющих обрабатывать значительно большие объемы отправлений за меньшее время.

В перспективе Новая почта должна выйти на постоянный рост +30% из года в год. Но это уже долговременная цель.

Как изменится роль операционной эффективности и цифровой трансформации в стратегии Новой почты под вашим руководством? Какие приоритеты на 2026 год?

- Операционка для Новой почты – это святое, а операционная эффективность – фундамент нашей стратегии. Для оптимизации процессов, управления производительностью и высвобождения ресурсов для инноваций мы активно внедряем ИИ. То есть, цифровая трансформация помогает нам строить глобальную tech-экосистему, где технологии не просто ускоряют доставку, а помогают создавать принципиально новые сервисы по запросам пользователей.

Наша конечная цель и постоянный приоритет сделать логистику невидимой и бесшовной для клиента в любой точке мира и при этом сохранять стабильный и предполагаемый сервис для клиентов.

Какие уроки войны и экономической нестабильности стали драйвером для перемен в компании?

- За 25 лет работы мы прошли из-за многочисленных кризисов: экономического в 2008-м, начала российско-украинской войны в 2014-м, пандемии и полномасштабного вторжения. Однако Новая почта гибкая, адаптивная и резистентная компания мы научились работать в сложных условиях и смотреть на каждый кризис как на новую возможность.

Первый урок – быть гибким, это must. Кризис невозможно предусмотреть полностью, но мы создали систему, которая быстро перестраивается и адаптируется к новым условиям. Мы потеряли определенный процент собственной сети из-за войны и оккупации. Однако открыли отделения в других регионах и городах, провели децентрализацию и не прекратили развитие.

К концу 2021 года мы имели 10 тыс. отделений и 8 тыс. почтоматов. Сейчас сеть насчитывает более 50 тыс. точек сервиса, из которых почти 37 тыс. – почтоматы и более 16 тыс. отделений разного формата.

Второй урок – диверсификация бизнеса. До войны у нас было два ядра бизнеса: логистическая компания Новая почта и финансовый сервис NovaPay. Полномасштабное вторжение выявило не только потребность, но и географическое расширение. Так мы начали нашу международную экспансию. Сегодня Новая почта работает в 17 странах, Европе и США.

Третий урок – автономность. К примеру, война показала, насколько важна энергонезависимость. Поэтому мы оборудовали отделения генераторами и Starlink, подключили газовые установки, инвестируем в солнечные электростанции и создали собственную энергетическую компанию Nova Energy, которая уже покрывает 70% наших потребностей.

Для масштабируемого сервисного бизнеса устойчивость строится не на готовности к каждой конкретной угрозе, а на системной способности быстро реагировать, перестраиваться и находить альтернативные решения. Мы убеждены, что драйвер перемен — это культура гибкости, которая позволяет не только преодолевать кризисы, но и находить новые возможности для развития.

СЕО "Новой почты" Евгений Тафийчук

В этом году Новая почта готовит к запуску инновационные терминалы в Львове, Житомире и Виннице. Какие мощности и технологии будут иметь, сколько инвестиций в них вложено и как это повлияет на скорость доставки и развитие регионов?

- Открытие новых терминалов – это стратегическое решение. Объемы отправлений за последние годы существенно выросли, и часть инфраструктуры уже не рассчитана на подобные нагрузки. Новые терминалы позволяют увеличить сортировочные мощности, разгрузить хабы, оптимизировать маршруты и ускорить транзит отправлений.

Львов является ключевым международным хабом по близости к Европе, поэтому там строим еще один терминал, чтобы разделить международные и внутренние потоки. Житомир станет усилительным узлом для Киева и позволит частично обходить столицу во время пиковых нагрузок или форс-мажоров. В Виннице расширяем мощности, ведь имеющийся терминал уже не соответствует нынешним объемам отправлений в регионе.

В целом компания инвестировала в эти три объекта примерно $26 млн: $16,1 млн. во Львов, $5,4 млн. в Житомир и $4,5 млн. в Винницу. Новые терминалы увеличат сортировочные мощности примерно в 2-3 раза. В результате мы ожидаем сокращения среднего времени доставки примерно до 30 минут благодаря большему количеству прямых маршрутов и меньшему количеству транзитных перевалок. Это также положительно повлияет на экономику регионов, ведь это дополнительные рабочие места, инвестиция в развитие общества, а более быстрая логистика означает более быстрое обращение товаров и более активное развитие бизнеса.

Почтоматы стали одним из самых заметных элементов инфраструктуры Новой почты. Какую роль они играют в развитии компании и как этот формат меняется?

– Развитие сети почтаматов в Новой почте является одним из приоритетных направлений. На сегодняшний день она насчитывает почти 37 тыс. почтоматов по всей Украине, и это крупнейшая сеть автоматизированных точек выдачи в Европе в пределах одной страны на одном континенте.

Этот формат позволяет нам быстро расширять инфраструктуру и делать сервис максимально близким к клиенту. Мы устанавливаем почтаматы в жилых комплексах, возле супермаркетов, во многоквартирных дворах или возле частных домов, рядом с офисными центрами, возле больниц — там, где людям удобно получать и отправлять посылки. Кроме того, почтоматы соответствуют современному стилю жизни. Люди все чаще выбирают самообслуживание и возможность получить посылку в любое время, без очередей и без привязки к графику отделения.

Типы почтаматов Новой почты постоянно эволюционируют в соответствии с потребностями клиентов. Мы открыли и пилотируем отдельное пространство почтаматов в столичном жилом комплексе Great. Это новый для Украины формат delivery room, объединяющий 26 почтоматов на 286 ячеек и общую длину почти 13 метров. Также мы тестируем новые конструкции с модульными ячейками и интегрированными сервисами. Кроме расширения сети и внедрения новых форматов, Новая почта обновляет и функциональность почтаматов: речь идет, в частности, об услуге "Камера хранения" для временного хранения личных вещей.

Новая почта активно развивает фулфилмент. Почему это направление стало для вас стратегическим и как оно меняет логистику для бизнеса?

– Фулфилмент стал для нас стратегическим направлением, потому что он о скорости доставки. Это телепорт между нашими B-клиентами и C-клиентами – интернет-магазином и получателем. В условиях войны и постоянной неопределенности для e-commerce становится все важнее не только быстрая доставка, но и полный цикл обработки заказа: хранение товара, комплектация, упаковка и быстрая отправка. Фулфилмент позволяет бизнесу передать всю операционную часть логистическому партнеру и сосредоточиться на развитии продукта и продаж.

Мы продолжаем развивать свою инфраструктуру, и сегодня большие фулфилмент-центры работают в больших городах. На сегодняшний день работают девять фулфилмент-центров: три в Киеве, один во Львове, Одессе, Днепре и на базе отделений в Ивано-Франковске, Виннице и Полтаве. В 2026 году планируем открыть еще 11 маленьких фулфилмент-хабов в областных центрах на базе грузовых отделений, в частности, в Черкассах, Хмельницком, Житомире, Ужгороде, Ровно, Луцке, Запорожье, Тернополе, Чернигове, Кропивницком, Черновцах.

Кроме того, мы масштабировали сервис за границу: весной 2025 запустили фулфилмент в Польше, чтобы украинские и европейские интернет-магазины могли проще работать с международными продажами. Сейчас активно работаем над использованием фулфилмента в Чехии.

Онлайн-торговля продолжает активно расти: только за прошлый год спрос на услуги фулфилмента вырос на 50%. В этом году наша цель – увеличить количество бизнес-клиентов в три раза. К 2030 году мы планируем выйти более чем на 50 млн заказов в год и построить одну из самых мощных фулфилмент-сетей в Украине, которая станет полноценной частью экосистемы для локального и международного e-commerce-бизнеса.

Какие планы компании по расширению присутствия на международных рынках в 2026 году и как эту экспансию собираетесь сочетать с внутренним развитием сервисов в Украине?

- В 2026 году мы продолжаем международную экспансию, но уже в более прагматичной логике из-за масштабирования и повышения эффективности там, где мы уже присутствуем.

Наша цель – ежегодный рост на 30% год к году. И такого темпа невозможно достичь, опираясь только на существующую клиентскую базу в Украине или работая в рамках традиционной доставки. Именно здесь международное направление играет роль масштабатора. Он открывает доступ к большим рынкам, трансграничному e-commerce и новым операционным моделям. В целом новый этап европейской экспансии подкреплен инвестициями более чем в $5 млн.

Параллельно мы системно развиваем бизнес в Украине: расширяем сеть сервисных точек, инвестируем в автоматизацию логистики, цифровые решения и стабильность ИТ. В этом году планируем установить 6 тыс. новых почтоматов и открыть 300 собственных миниотделений. В целом сеть в Украине должна вырасти в 2026 году на 10 тыс. точек сервиса.

Для нас международная экспансия и внутреннее развитие – это две части одной стратегии масштабирования. Ведь нашим приоритетом остается максимально качественный сервис для клиента, независимо от его места пребывания.

Как вы планируете удержать баланс между быстрым ростом и качеством?

- Баланс между ростом и качеством обеспечивает системность. Мы стандартизируем процессы в отделениях, на терминалах и курьерской доставке, централизуем операционный контроль и активно инвестируем в автоматизацию и цифровые инструменты. Это позволяет масштабировать сеть без потери скорости и предсказуемости сервиса.

Второй элемент – команда. В прошлом году мы значительно расширили список учебных программ для сотрудников и сделали обучение доступным в любое время благодаря специализированной платформе. Но для нас обучение является постоянным процессом поддержки операционной культуры. Качество для нас также измерено. Мы работаем с конкретными метриками: долей своевременных доставок, средним временем обслуживания, повторными обращениями. И каждый день анализируем клиентскую обратную связь, чтобы изменения были не декларативными, а практическими. Поэтому наш рост – это результат системного подхода.

Какие бизнес-метрики и показатели вы считаете ключевыми для оценки успеха Новой почты в 2026 году с точки зрения владельцев, клиентов и рынка?

– Наши ключевые бизнесметрики и приоритеты основываются на стратегических векторах развития компании: FAST, EASY, SAFE. Мы фокусируемся на бескомпромиссном качестве сервиса, клиентоориентированности и росте компании в Украине и за ее пределами.

Кроме того, в зависимости от задачи, результаты которой измеряются, мы принимаем во внимание:

скорость доставки (сокращение времени от А до Б);

загруженность и производительность хабов (количество обработанных единиц/час);

окупаемость новых объектов (CAPEX vs операционная выгода);

динамику отправлений (рост объемов).

Однако самое главное – уровень удовлетворенности клиентов. Если клиенты недовольны, не имеет значения, что ты оптимизировал.