"Наша ціль — щорічне зростання на 30% рік до року", – Євген Тафійчук, СЕО "Нової пошти"

Євген Тафійчук офіційно очолив Нову пошту 1 січня 2026 року. За майже 14 років роботи у цій компанії він пройшов шлях від вантажника до керівника логістичного оператора і в деталях знає, як цей бізнес працює на всіх рівнях. В інтерв’ю “ТОП-100” новопризначений СЕО Нової пошти розповів про стратегію розвитку компанії, її ключові цілі та цінності, а також про плани щодо подальшого масштабування, міжнародної експансії та запровадження інновацій.

Які ключові стратегічні завдання поставили перед вами власники компанії після призначення на посаду CEO? Яких результатів потрібно досягти насамперед?

- Зростання і безкомпромісна якість, якщо коротко. Передусім ми прагнемо оновити стандарт швидкості доставки. FAST — одна з шести цінностей Нової пошти. Сьогодні клієнти очікують отримати замовлення того ж дня, і ми активно працюємо над тим, щоб змінити стандарт обслуговування в Україні з "завтра" на "сьогодні".

Щоб доставка день у день стала доступною не лише по місту, але й між регіонами, ми масштабуємо інфраструктуру по всій країні. Приблизно половину наших інвестицій у 2026 році спрямовуємо саме на автоматизацію, роботизацію та розвиток логістичної інфраструктури. Йдеться про розширення та модернізацію сортувальних хабів, збільшення пропускної спроможності терміналів, оптимізацію магістральних маршрутів і впровадження технологій, які дають змогу обробляти значно більші обсяги відправлень за менший час.

У перспективі Нова пошта має вийти на постійне зростання +30% рік до року. Але це вже довгострокова ціль.

Як зміниться роль операційної ефективності та цифрової трансформації у стратегії Нової пошти під вашим керівництвом? Які пріоритети на 2026 рік?

- Операційка для Нової пошти — це святе, а операційна ефективність — фундамент нашої стратегії. Для оптимізації процесів, управління продуктивністю і вивільнення ресурсів для інновацій ми активно впроваджуємо ШІ. Тобто цифрова трансформація допомагає нам будувати глобальну tech-екосистему, де технології не просто пришвидшують доставку, а допомагають створювати принципово нові сервіси за запитами користувачів.

Наша кінцева мета і постійний пріоритет — зробити логістику невидимою та безшовною для клієнта у будь-якій точці світу і при цьому зберігати стабільний і передбачуваний сервіс для клієнтів.

Які уроки війни та економічної нестабільності стали драйвером для змін у компанії?

- За 25 років роботи ми пройшли через численні кризи: економічну у 2008-му, початок російсько-української війни у 2014-му, пандемію та повномасштабне вторгнення. Проте Нова пошта гнучка, адаптивна та резистентна компанія, ми навчилися працювати у складних умовах і дивитися на кожну кризу як на нову можливість.

Перший урок — бути гнучким, це must. Кризу неможливо передбачити повністю, але ми створили систему, яка швидко перебудовується та адаптується до нових умов. Ми втратили певний відсоток власної мережі через війну й окупацію. Проте відкрили відділення в інших регіонах і містах, провели децентралізацію і не припинили розвиток.

На кінець 2021 року ми мали 10 тис. відділень і 8 тис. поштоматів. Зараз мережа нараховує понад 50 тис. точок сервісу, з яких майже 37 тис. — поштомати і понад 16 тис. відділень різного формату.

Другий урок — диверсифікація бізнесу. До війни ми мали два ядра бізнесу: логістичну компанію Нова пошта і фінансовий сервіс NovaPay. Повномасштабне вторгнення виявило не лише потребу, а й можливості географічного розширення. Так ми розпочали нашу міжнародну експансію. Сьогодні Нова пошта працює у 17 країнах, в Європі та у США.

Третій урок — автономність. До прикладу, війна показала, наскільки важлива енергонезалежність. Тому ми обладнали відділення генераторами та Starlink, підключили газові установки, інвестуємо у сонячні електростанції й створили власну енергетичну компанію Nova Energy, яка вже покриває 70% наших потреб.

Для сервісного бізнесу, що масштабується, стійкість будується не на готовності до кожної конкретної загрози, а на системній здатності швидко реагувати, перебудовуватися і знаходити альтернативні рішення. Ми переконані, що драйвер змін — це культура гнучкості, яка дає змогу не лише долати кризи, а й знаходити у них нові можливості для розвитку.

СЕО "Нової пошти" Євген Тафійчук

Цього року Нова пошта готує до запуску інноваційні термінали у Львові, Житомирі та Вінниці. Які потужності та технології вони матимуть, скільки інвестицій у них вкладено і як це вплине на швидкість доставки та розвиток регіонів?

- Відкриття нових терміналів — це стратегічне рішення. Обсяги відправлень за останні роки суттєво зросли, і частина інфраструктури вже не розрахована на такі навантаження. Нові термінали дозволяють збільшити сортувальні потужності, розвантажити хаби, оптимізувати маршрути та пришвидшити транзит відправлень.

Львів є ключовим міжнародним хабом через близькість до Європи, тому там будуємо ще один термінал, щоб розділити міжнародні та внутрішні потоки. Житомир стане підсилювальним вузлом для Києва та дозволить частково обходити столицю під час пікових навантажень або форс-мажорів. У Вінниці розширюємо потужності, адже наявний термінал уже не відповідає нинішнім обсягам відправлень у регіоні.

Загалом компанія інвестувала у ці три об’єкти приблизно $26 млн: $16,1 млн у Львів, $5,4 млн у Житомир та $4,5 млн у Вінницю. Нові термінали збільшать сортувальні потужності приблизно у 2-3 рази. У результаті ми очікуємо скорочення середнього часу доставки приблизно до 30 хвилин завдяки більшій кількості прямих маршрутів та меншій кількості транзитних перевалок. Це також позитивно вплине на економіку регіонів, адже це додаткові робочі місця, інвестиція у розвиток громади, а швидша логістика означає швидший обіг товарів й активніший розвиток бізнесу.

Поштомати стали одним із найпомітніших елементів інфраструктури Нової пошти. Яку роль вони відіграють у розвитку компанії і як змінюється цей формат?

- Розвиток мережі поштоматів у Новій пошті є одним із пріоритетних напрямів. На сьогодні вона налічує майже 37 тис. поштоматів по всій Україні, і це найбільша мережа автоматизованих точок видачі в Європі в межах однієї країни на одному континенті.

Цей формат дозволяє нам дуже швидко розширювати інфраструктуру і робити сервіс максимально близьким до клієнта. Ми встановлюємо поштомати у житлових комплексах, біля супермаркетів, у дворах багатоквартирних або біля приватних будинків, поруч з офісними центрами, біля лікарень — там, де людям зручно отримувати і відправляти посилки. Крім того, поштомати відповідають сучасному стилю життя. Люди дедалі частіше обирають самообслуговування і можливість отримати посилку у будь-який час, без черг і без прив’язки до графіка відділення.

Типи поштоматів Нової пошти постійно еволюціонують згідно з потребами клієнтів. Наразі ми відкрили та пілотуємо окремий простір поштоматів у столичному житловому комплексі Great. Це новий для України формат delivery room, який об’єднує 26 поштоматів на 286 комірок і має загальну довжину майже 13 метрів. Також ми тестуємо нові конструкції з модульними комірками та інтегрованими сервісами. Крім розширення мережі та впровадження нових форматів, Нова пошта оновлює і функціональність поштоматів: йдеться, зокрема, про послугу "Камера схову" для тимчасового зберігання особистих речей.

Нова пошта активно розвиває фулфілмент. Чому цей напрям став для вас стратегічним і як він змінює логістику для бізнесу?

- Фулфілмент став для нас стратегічним напрямом, тому що він про швидкість доставки. Це телепорт між нашими B-клієнтами та C-клієнтами — інтернет-магазином і отримувачем. В умовах війни і постійної невизначеності для e-commerce дедалі важливішою стає не лише швидка доставка, але й повний цикл оброблення замовлення: зберігання товару, комплектація, пакування і швидке відправлення. Фулфілмент дозволяє бізнесу передати всю операційну частину логістичному партнеру й зосередитися на розвитку продукту та продажах.

Ми продовжуємо розвивати власну інфраструктуру, і сьогодні великі фулфілмент-центри працюють у великих містах. Наразі працюють дев'ять фулфілмент-центрів: три в Києві, один у Львові, Одесі, Дніпрі, та на базі відділень у Івано-Франківську, Вінниці та Полтаві. В 2026 році плануємо відкрити ще 11 маленьких фулфілмент-хабів в обласних центрах на базі вантажних відділень, зокрема у Черкасах, Хмельницькому, Житомирі, Ужгороді, Рівному, Луцьку, Запоріжжі, Тернополі, Чернігові, Кропивницькому, Чернівцях.

Крім того, ми масштабували сервіс за кордон: навесні 2025 року запустили фулфілмент у Польщі, щоб українські та європейські інтернет-магазини могли простіше працювати з міжнародними продажами. Зараз активно працюємо над впровадженням фулфілменту в Чехії.

Онлайн-торгівля продовжує активно зростати: тільки за минулий рік попит на послуги фулфілменту зріс на 50%. Цього року наша мета — збільшити кількість бізнес-клієнтів утричі. До 2030 року ми плануємо вийти на понад 50 млн замовлень на рік і побудувати одну з найпотужніших фулфілмент-мереж в Україні, яка стане повноцінною частиною екосистеми для локального і міжнародного e-commerce-бізнесу.

Які плани у компанії щодо розширення присутності на міжнародних ринках у 2026 році та як цю експансію збираєтеся поєднувати з внутрішнім розвитком сервісів в Україні?

- У 2026 році ми продовжуємо міжнародну експансію, але вже у більш прагматичній логіці через масштабування й підвищення ефективності там, де ми вже присутні.

Наша ціль — щорічне зростання на 30% рік до року. І такого темпу неможливо досягти, спираючись лише на наявну клієнтську базу в Україні чи працюючи у межах традиційної доставки. Саме тут міжнародний напрям відіграє роль масштабатора. Він відкриває доступ до більших ринків, транскордонного e-commerce та нових операційних моделей. Загалом новий етап європейської експансії підкріплений інвестиціями у понад $5 млн.

Паралельно ми системно розвиваємо бізнес в Україні: розширюємо мережу сервісних точок, інвестуємо в автоматизацію логістики, цифрові рішення та стабільність ІТ. Цього року плануємо встановити 6 тис. нових поштоматів і відкрити 300 власних мінівідділень. А загалом мережа в Україні має зрости у 2026 році на 10 тис. точок сервісу.

Для нас міжнародна експансія і внутрішній розвиток — це дві частини однієї стратегії масштабування. Адже нашим пріоритетом залишається максимально якісний сервіс для клієнта незалежно від його місця перебування.

Як ви плануєте утримати баланс між швидким зростанням і якістю?

- Баланс між зростанням і якістю забезпечує системність. Ми стандартизуємо процеси у відділеннях, на терміналах і в кур’єрській доставці, централізуємо операційний контроль і активно інвестуємо в автоматизацію та цифрові інструменти. Це дає змогу масштабувати мережу без втрати швидкості та передбачуваності сервісу.

Другий елемент — команда. Торік ми значно розширили перелік навчальних програм для співробітників і зробили навчання доступним у будь-який час завдяки спеціалізованій платформі. Але для нас навчання є постійним процесом підтримки операційної культури. Якість для нас також вимірювана. Ми працюємо з конкретними метриками: часткою вчасних доставок, середнім часом обслуговування, повторними зверненнями. І щодня аналізуємо клієнтський зворотний зв’язок, щоб зміни були не декларативними, а практичними. Тому наше зростання — це результат системного підходу.

Які бізнес-метрики та показники ви вважаєте ключовими для оцінювання успіху Нової пошти у 2026 році з погляду власників, клієнтів та ринку?

- Наші ключові бізнесметрики та пріоритети ґрунтуються на стратегічних векторах розвитку компанії: FAST, EASY, SAFE. Ми фокусуємося на безкомпромісній якості сервісу, клієнтоорієнтованості та зростанні компанії в Україні та за її межами.

Крім того, залежно від завдання, результати якого вимірюються, ми беремо до уваги:

швидкість доставки (скорочення часу від А до Б);

завантаженість і продуктивність хабів (кількість оброблених одиниць / годину);

окупність нових об’єктів (CAPEX vs операційна вигода);

динаміку відправлень (зростання обсягів).

Проте найголовніше — рівень задоволеності клієнтів. Якщо клієнти не задоволені, не має значення, що ти оптимізував.