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"Новая почта" открывает отделение в Испании: когда заработает
Логистическая компания "Новая почта" анонсировала открытие своего первого отделения в Барселоне, Испания. Уже в скором времени украинцы, проживающие в Испании, смогут отправлять и получать посылки через новое отделение.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Также компания планирует открыть отделение в Мадриде.
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Компания предлагает своим пользователям скидку на доставку с 30 апреля по 15 мая. Исходя из этого, можно заключить, что новое отделение будет открыто в конце апреля.
Условия работы "Новой почты" в Испании
Срок доставки посылок и документов составит от 5 дней.
Стоимость доставки в Испанию:
- Документы и посылки до 1 кг – 1000 грн.
- Малые посылки весом до 2 кг – 1050 грн.
- Средняя посылка до 10 кг – 1700 грн.
- Большая посылка до 30 кг – 3000 грн.
- Грузы от 30 кг – 120 грн/кг.
- Доплата за адресную доставку посылок – 100 грн., за адресную доставку грузов – 250 грн. за каждые 100 кг.
В каких странах уже работает "Новая почта"
В компании напомнили, что у "Новой почты" уже есть международные представительства в таких странах, как Молдова, Польша, Литва, Германия, Чехия, Эстония, Латвия, Словакия, Румыния, Венгрия и Италия.
Так, в середине декабря 2023 года первое отделение открылось в Италии – оно стало 80-м за пределами Украины. К октябрю 2024 года компания планирует начать работу еще в 17 странах Европы.
Также в компании похвастались достижениями роста сети отделений за 2023 год. Так, сеть отделений и почтоматов "Новой почты" в Украине за предыдущий год увеличилась почти на 5000 единиц, в результате чего их общее количество составило 27050.