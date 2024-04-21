- Категорія
- Бізнес
- Дата публікації
-
"Нова пошта" відкриває відділення в Іспанії: коли запрацює
Логістична компанія "Нова пошта" анонсувала відкриття свого першого відділення в Барселоні, Іспанія. Вже незабаром українці, які проживають у Іспанії, зможуть відправляти та отримувати посилки через нове відділення.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Також компанія планує відкрити відділення в Мадриді.
З нагоди відкриття, "Нова пошта" пропонує знижку 15% на доставку в будь-який куточок Іспанії. Клієнти можуть скористатися промоцією вже зараз.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Компанія пропонує своїм користувачам знижку на доставку з 30 квітня до 15 травня. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що нове відділення буде відкрите в кінці квітня.
Умови роботи "Нової пошти" в Іспанії
Термін доставки посилок та документів склвдатиме від 5 днів.
Вартість доставки в Іспанію:
- Документи та посилки до 1 кг – 1000 грн.
- Малі посилки вагою до 2 кг – 1050 грн.
- Середня посилка, до 10 кг – 1700 грн.
- Велика посилка до 30 кг – 3000 грн.
- Вантажі від 30 кг – 120 грн за кг.
- Доплата за адресну доставку посилок – 100 грн, за адресну доставку вантажів – 250 грн за кожні 100 кг.
В яких країнах вже працює "Нова пошта"
У компанії нагадали, що "Нова пошта" вже має міжнародні представництва у таких країнах, як Молдова, Польща, Литва, Німеччина, Чехія, Естонія, Латвія, Словаччина, Румунія, Угорщина та Італія.
Так, у середині грудня 2023 року перше відділення відкрилося в Італії – воно стало 80-м за межами України. До жовтня 2024 року компанія планує розпочати роботу ще у 17 країнах Європи.
Також у компанії похвалились досягненнями відносно зростання мережі відділень за 2023 рік. Так, мережа відділень та поштоматів "Нової пошти" в Україні за попередній рік збільшилась майже на 5000 одиниць, в результаті чого їх загальна кількість склала 27 050.