"Нова пошта" відкриває відділення в Іспанії: коли запрацює

Логістична компанія "Нова пошта" анонсувала відкриття свого першого відділення в Барселоні, Іспанія. Вже незабаром українці, які проживають у Іспанії, зможуть відправляти та отримувати посилки через нове відділення.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Також компанія планує відкрити відділення в Мадриді.

З нагоди відкриття, "Нова пошта" пропонує знижку 15% на доставку в будь-який куточок Іспанії. Клієнти можуть скористатися промоцією вже зараз.

Компанія пропонує своїм користувачам знижку на доставку з 30 квітня до 15 травня. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що нове відділення буде відкрите в кінці квітня.

Умови роботи "Нової пошти" в Іспанії

Термін доставки посилок та документів склвдатиме від 5 днів.

Вартість доставки в Іспанію:

Документи та посилки до 1 кг – 1000 грн.

Малі посилки вагою до 2 кг – 1050 грн.

Середня посилка, до 10 кг – 1700 грн.

Велика посилка до 30 кг – 3000 грн.

Вантажі від 30 кг – 120 грн за кг.

Доплата за адресну доставку посилок – 100 грн, за адресну доставку вантажів – 250 грн за кожні 100 кг.

В яких країнах вже працює "Нова пошта"

У компанії нагадали, що "Нова пошта" вже має міжнародні представництва у таких країнах, як Молдова, Польща, Литва, Німеччина, Чехія, Естонія, Латвія, Словаччина, Румунія, Угорщина та Італія.

Так, у середині грудня 2023 року перше відділення відкрилося в Італії – воно стало 80-м за межами України. До жовтня 2024 року компанія планує розпочати роботу ще у 17 країнах Європи.

Також у компанії похвалились досягненнями відносно зростання мережі відділень за 2023 рік. Так, мережа відділень та поштоматів "Нової пошти" в Україні за попередній рік збільшилась майже на 5000 одиниць, в результаті чого їх загальна кількість склала 27 050.