Новые правила бронирования: что изменится для бизнеса и критических предприятий

Украина изменяет правила бронирования работников. Как будет обновляться эта процедура для бизнеса и кто будет теперь иметь статус критических предприятий, рассказывает “ТОП-100”.

Правительство снова корректирует правила бронирования военнообязанных в постановлении №602 от 30 мая 2026 года. В Кабмине говорят, что речь идет не об изменении модели бронирования, а об ее уточнении и очистке от возможностей для манипуляций. Постановление должно сделать систему "более прозрачной, справедливой и защищенной от злоупотреблений", отмечают в правительстве. Также этот подход поможет сохранить баланс между потребностями обороны и экономики.

Обновления касаются нескольких блоков:

Зарплата работников. Для бронирования и подтверждения критичности предприятия устанавливается порог в три минимальных зарплаты (25 941 грн), тогда как для прифронтовых регионов действует пониженный порог - 2,5 минимальной зарплаты. Учет работников. Кроме совместителей, изменения касаются и тех, кто уже имеет отсрочку по другим основаниям. Такие отсрочки будут учитываться в квоте. Просмотр критериев критичности компании. Профильные органы и военные администрации должны переутвердить перечень, согласно которому предприятие может получить статус критически важного для экономики. После утверждения нового списка бизнесу придется повторно подтвердить свой статус.

В то же время, для компаний предусмотрен переходный период. Да, действующее бронирование и статус критичности сохраняются до 1 сентября, а государственные в срок до 10 рабочих дней.

Что изменилось

В условиях военного положения законодательство о бронировании постоянно корректируется для устранения пробелов и неоднозначного толкования. В то же время, постановление №602 кардинально не изменяет сам механизм бронирования, а преимущественно уточняет отдельные правила его применения. По словам адвоката Валерии Гудий, партнера ЮФ "Ильяшев и партнеры", правительство пытается минимизировать потенциальные злоупотребления и неточности при расчете лимитов.

Таким образом, с 1 сентября 2026 года в общем количестве военнообязанных работников больше не будут учитываться:

работники, уже имеющие отсрочку по другим основаниям;

работники-совместители, которые уже учтены по основному месту работы.

Это должно уменьшить случаи двойного учета одного работника у разных работодателей. В частности, принятые правительством критерии предполагают, что совместитель будет учитываться в квоту бронирования только один раз, то есть по одному месту работы. В Минэкономики объясняют, что такой механизм позволит избежать ситуаций, когда один человек увеличивает квоту на бронирование одновременно на нескольких предприятиях.

Механизм проверки данных данных пока не детализирован, поэтому эффективность нововведений будет в значительной степени зависеть от интеграции государственных реестров, отмечает Валерий Гудий.

Кроме того, требование уровня средней зарплаты является частью государственной мобилизационной политики и относится к дискреционным полномочиям правительства. Впрочем, такую норму бизнес вправе обжаловать в административном суде. Суд в таких случаях проверяет законность этого решения, его пропорциональность, соблюдение принципа равенства и обоснованность действий государства.

Юрист отметила, что на практике суды осторожно вмешиваются в вопрос мобилизационной политики, особенно во время военного положения. Валерия Гудий также объяснила потерю статуса критичности. Чаще всего отказ или потеря статуса связаны с несоответствием критериям, нарушением требований к зарплатам или налогам, ошибками в документах или разногласиями с государственными реестрами, а также из-за изменений в законодательстве. Такие решения государства можно обжаловать в суде, где ключевым фактором для бизнеса становится качество обоснования, а именно детальное объяснение, почему предприятию отказали в предоставлении статуса критического.

Новые риски и потери бизнеса

Формально в решениях чиновников говорится о точечной настройке процессов бронирования, но для бизнеса даже такие уточнения означают новые риски: от потери работников до роста расходов. Отдельные риски новых правил уже сейчас определяет аграрный сектор, где кадровый дефицит остается критическим.

"Изменения в порядок бронирования могут углубить нехватку работников, которая и так приближается к 30% от потребности", - рассказал бизнес-порталу delo.ua координатор комитета по управлению человеческими ресурсами Украинского клуба аграрного бизнеса Евгений Барков.

По его словам, особенно чувствительны изменения в отношении совместителей, которые могут потерять право на отсрочку. Это создает дополнительные риски для непрерывной работы агропредприятий, что может повлиять на продовольственную безопасность страны и позиции Украины на глобальном аграрном рынке.

Оценить реальные масштабы влияния новых правил пока сложно, добавляет Барков, ведь многое будет зависеть от практики применения этих норм. Впрочем, дефицит кадров уже носит системный характер. Больше недостает квалифицированных специалистов, без которых производственные процессы фактически останавливаются. Речь идет о механизаторах, операторах зерноперерабатывающих предприятий, сервисных инженерах, агрономах.

Представители ритейла также разделяют мнение, что новые правила создают дополнительные вызовы для бизнеса, прежде всего, в сохранении персонала и стабильности работы организации. Среди ключевых рисков VARUS назвали:

усиление кадрового дефицита;

вероятность потерять часть работников из-за новых зарплатных критериев;

рост финансовой нагрузки

"Повышение зарплатного порога означает, что часть работников может потерять право на бронь. Это создает риски потери опытных специалистов", - объясняет начальник отдела кадров VARUS Екатерина Крамар.

По ее словам, важно учитывать не только уровень зарплаты, но роль работников в обеспечении непрерывной работы критических секторов экономики. Екатерина Крамар добавила, что проблемой также есть и неравные условия. В частности, речь идет о компаниях, зарегистрированных на прифронтовых территориях, где ритейлеры могут иметь более низкий зарплатный порог, тогда как бизнес с другой юридической регистрацией вынужден соответствовать более жестким требованиям.

В KIDDISVIT говорят, что ранее компания сталкивалась с проблемами двойного бронирования через работников-совместителей, но эти вопросы урегулированы. В то же время, бизнес признает риски для логистики и поставок, однако, по мнению СЕО и соучредителя KIDDISVIT Павла Овчинникова, они больше зависят от общей экономической ситуации, чем от самих правил бронирования.

При этом привязку бронирования к уровню зарплаты он считает справедливой и такой, что может иметь положительный эффект: "Это создает определенную экономическую справедливость. Если человек не хочет или не может воевать, он должен вносить весомый вклад в экономику, платить налоги и фактически поддерживать воюющих». Он добавил, что как альтернативный инструмент можно рассматривать не только. "Бизнес мог бы иметь еще один механизм сохранения работников, например через участие в создании справедливой системы поддержки тех, кто готов служить. Такие люди есть.

Если говорить о ресторанном бизнесе, то в этом сегменте ситуация с бронированием еще сложнее, если сравнивать с другими сегментами экономики. По словам ресторанной экспертки, владелицы Аналитического центра "Рестораны Украины" и соучредительницы Национальной ресторанной Ассоциации Украины Ольги Насоновой, отрасль фактически лишена возможности бронировать работников как по старым правилам, так и по новым. Это приводит к дефициту мужчин в профессии, осложнений в выполнении физически сложной работы, HoReCa.

Таким образом, государство вводит новые правила бронирования, декларируя цель сделать систему более прозрачной и контролируемой. Как они будут работать на практике, станет понятно ближе к осени, однако уже сейчас очевидно, что изменения могут создать новые риски для бизнеса, так и усугубить существующие проблемы, в частности кадровый кризис. Так что ключевой вопрос в ближайшее время: насколько эффективно государство сможет реализовать эти изменения без дополнительной нагрузки на бизнес.