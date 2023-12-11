О роли закупок в логистике рассказала глава направления закупок и устойчивого развития AB InBev Efes Украина Екатерина Кузьмина

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23-24 ноября в Киеве прошла самая масштабная логистическая выставка в Украине, посвященная Всеукраинскому Дню Логиста. Мероприятие объединило экспертов логистической отрасли, среди которых представители международных и региональных компаний, 3PL операторы, транспортно-экспедиторские компании, таможенные брокеры, поставщиков IT-решений и оборудования для логистики.

Более 1000 участников из разных отраслей, ежедневно работающих над решением важнейших задач и оптимизации цепи поставок, собрались для обмена опытом и поиска лучших решений.

Одним из спикеров конференции выступила Екатерина Кузьмина, руководитель направления закупок и устойчивого развития AB InBev Efes Украина. В своем докладе она рассказала о коммуникации и сотрудничестве компании с логистическими партнерами и осветила, какими принципами руководствуется AB InBev Efes Украина во время такого партнерства.

В начале своего выступления Екатерина Кузьмина поделилась с участниками мероприятия целями и вызовами, которые, по ее мнению, стоят перед пивоваренным бизнесом сегодня. Речь идет о устойчивом развитии компании, построении долгосрочных партнерских отношений, поиске новых путей и решений для оптимизации затрат бизнеса.

Рассказав о составляющих успешных закупок, она добавила свои инсайты, как бизнесу достичь прибыли.

Также в докладе Екатерина Кузьмина вспомнила, как отстраивался бизнес AB InBev Efes Украина в контексте логистики. В феврале и марте 2022 г. и с последующей деоккупацией домашних регионов компании именно перед логистикой встали стратегические задачи, направленные на возобновление бизнеса через ввоз импортных товаров.

«Сначала это были международные перевозки, а потом уже к ним присоединились локальное производство и локальные перевозки. Когда осенью 2022 года снова заработала Черниговская пивоваренная компания, количество перевозок значительно увеличилось, ведь наши партнеры-перевозчики верили в нас и помогли нам в восстановлении дистрибуции», – вспомнила она.

Следовательно, по ее мнению, в первую очередь успешное сотрудничество в логистическом бизнесе развивается на человеческих отношениях. Именно поэтому при выборе поставщика логистических услуг компания опирается на определенные качества и критерии, которыми должен быть наделен партнер, который будет называться поставщик-партнер AB InBev Efes Украина.

«В закупках мы руководствуемся следующими принципами: прозрачность, открытость, бережное отношение к новым и проверенным поставщикам, конфиденциальность. Мы беспокоимся не только о том, как выбрать поставщиков, но и о том, как они относятся к нам. Для нас важно иметь надежных партнеров и быть для них надежными партнерами», – подчеркнула она.

В сложных сегодняшних реалиях именно взаимодоверие, взаимопомощь и уверенность в надежности AB InBev Efes Украина как представителя устойчивого бизнеса стала гарантом сотрудничества с компаниями в сфере логистики. Благодаря долгосрочному партнерству в формате партнер-поставщик компания смогла успешно преодолеть вызовы, которые встретила на пути восстановления работы пивоварен и бизнеса.

Кроме того, важной политикой для AB InBev Efes Украина является обеспечение высокого качества услуг и безопасности водителей компаний, оказывающих логистические услуги. Груз перевозят и хранят именно люди, поэтому чрезвычайно важно для компании обеспечение безопасных условий их работы. Наша компания прилагает усилия, чтобы каждый водитель имел надлежащие условия труда, всегда имел необходимую индивидуальную защиту, как защитная обувь и сигнальные жилетки.

В наши дни работа логистических компаний очень важна для всей страны. Именно перевозчики были первыми, кто снабжал продукцией деоккупированные территории. В феврале 2022 года европейские компании вообще перестали работать в Украине, не было авиаперевозок, а движение по морю почти остановилось. Остались только наши люди и автотранспорт.

На автотранспортной логистике в большинстве своем держится и гуманитарная помощь. Ярким примером является инициатива компании «Вода для жизни», в рамках которой 5 миллионов банок чистой питьевой воды были ввезены в Украину. Это позволило частично обеспечить потребности украинских общин, которые остались без доступа к питьевой воде в Донецкой области, в Днепре, Запорожье, Киеве, Николаеве, Чернигове, Харькове и Херсоне. Также вода направлялась на поддержку работы больниц в Киеве и Николаеве, учебных заведений Черниговщины, пунктов несгибаемости и пунктов, принимающих ВПЛ в городах Запорожье, Покровск, Чернигов, Хмельницкий и другие.

«Вода предоставлялась для эвакуационных поездов, направлялась в больницы, мы были одними из первых, кто снабдил чистой питьевой водой жителей Херсонщины после подрыва Каховской ГЭС в июне 2023 года. Так что действительно, в условиях сегодняшнего дня трудно переоценить роль логистики для бизнеса, потребителей и общин», – подчеркнула она.