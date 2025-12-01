Обеды на работе: что происходит с рынком корпоративного питания в Украине

В Украине корпоративное питание давно перестало быть только едой на работе. В условиях дефицита кадров забота о сотрудниках становится конкурентным преимуществом для компаний, а обеспечение обедами в офисах может являться дополнительным инструментом мотивации. Эту тенденцию усиливает и экономический фактор, ведь во многих заведениях общепита обеды и бизнес-ланчи иногда становятся дороже, чем готовые блюда, которые предлагают сервисы по организации корпоративной еды.

Актуальность корпоративного питания растет и из-за угрозы отключений электроэнергии. По потенциальным блекаутам оборудованные генераторами офисы являются для многих работников более комфортным местом для работы, чем собственные дома. Поэтому организация питания в данном случае становится частью критической инфраструктуры компаний.

В то время как бизнес ищет решение, как кормить персонал, рынок реагирует на спрос и трансформируется, предлагая новые форматы, лучший ассортимент и более широкое покрытие. Рассказываем, что происходит с корпоративным питанием в Украине, какие решения предлагают игроки рынка, в частности, MHP Food Service, La Famiglia Catering, Unit Catering и другие, и какие преимущества новый сегмент дает его участникам и потребителям.

Кто заказывает питание на работу

Запрос на организацию обедов на работе хранится в разных отраслях, однако наиболее активными заказчиками остаются IT-компании, особенно крупные. Для них корпоративное питание является важной составляющей пакета заботы о работниках. Например, многие IT-компании пользуются услугами La Famiglia Catering, которая также обеспечивает медицинское питание для пациентов стационаров - среди ее клиентов сеть больниц "Добробут". Кроме того, La Famiglia Catering предоставляет услуги питания на территории предприятий, в том числе на фармацевтическом заводе "Дарница", где была создана современная столовая для работников. Что касается производственных и логистических компаний, то для них важно обеспечить обеды непосредственно на месте или организовать доставку, поскольку это критично для работы на линиях. Например, современные кухни и столовые обустроены на предприятиях "Метинвеста".

Представители бизнеса стремятся создать удобную офисную экосистему, где еда является одним из ключевых факторов комфорта. Яркий пример – киевский бизнес-центр "Гелиос", установивший холодильники с готовыми порционными блюдами от MHP Food Service. Запрос также есть в сферах здравоохранения, образования и государственного управления, то есть там, где работают в условиях напряженного графика. Так, комплексное питание было организовано в Институте кардиологии им. М. Стражеско и Институт нейрохирургии им. А. Ромоданова.

При этом украинский бизнес имеет корпоративное питание четкие запросы. В первую очередь речь идет о гибкости, качестве блюд и возможности комбинировать разные форматы. Бизнес также ожидает поставок даже при перебоях с электричеством или логистикой. В то же время, сотрудники не хотят тратить время в очередях, поэтому удобные интерфейсы заказа и оплаты становятся обязательными. Возрастает также запрос на здоровую, сбалансированную пищу, в частности диетические или вегетарианские опции.

Мы видим, как все больше людей переходят на здоровое питание: уменьшают потребление углеводов, добавляют больше белков, выбирают сбалансированные блюда. Растет интерес к веганским и вегетарианским рационам – это уже не нишевый тренд, а новая норма. Люди все чаще заботятся о своем здоровье, и мы как кейтеринговая компания подстраиваемся к этим изменениям, предлагая решения, отвечающие современным пищевым привычкам. Марина Бригинец Руководитель направления корпоративного и медицинского питания La Famiglia Catering

Предлагающие основные игроки рынка

Рынок корпоративного питания представлен рядом сервисов, специализирующихся на разных форматах обслуживания. Самые популярные из них:

Столовые – собственные или арендованные помещения с кухней, персоналом и залом для приема пищи. Формат характерен для крупных предприятий. Такие услуги, в частности, предоставляет Unit Catering, специализирующаяся на решениях под ключ и обустройстве столовых полного или дополнительного типа, когда часть блюд готовится на центральной кухне, а остальные на месте. Также эту услугу предоставляет La Famiglia Catering.

Кейтеринг. Компании заключают договоры с профессиональными поставщиками пищи, доставляющие полноценные обеды в указанное время. Решение популярно среди бизнес-центров и офисов среднего масштаба. Известным игроком в этой сфере является La Famiglia Catering, которая делает акцент на ресторанное качество блюд.

Доставка ланчей. Чаще всего организуется через сервисы доставки или кухни-партнеры. Преимуществом есть гибкость и возможность индивидуального выбора. К примеру, в формате доставки обедов работает Star Lunch. Компания предлагает ежедневное меню, гибкие условия и организационную дисциплину.

Фудкорты. В крупных бизнес-центрах распространена модель с несколькими операторами питания: это удобно арендаторам с различными предпочтениями и выгодно для сетевых заведений.

Вендинг. Автоматы со снеками, напитками или готовыми блюдами – оптимальный вариант для большинства компаний. Такое решение предлагают, например, MHP Food Service от МХП, Gudfood, La Famiglia Catering в рамках сети кофеен "Весна".

Пищевые абонементы. Компенсация или частичное покрытие расходов на обеды через партнерские программы. Такой формат подходит для дистанционных команд или компаний с гибридным графиком.

Популярные форматы

Рынок корпоративного питания в Украине имеет региональную специфику: компании работают в пределах своего города или области, обслуживая локальные бизнесы и не имея присутствия в других регионах. Ниша глобальных игроков, охватывающих сервисом всю страну, только развивается.

"Когда мы начинали работать, то рынок кейтеринга, фуршетов, банкетов, организации мероприятий уже был достаточно насыщенным в Киеве и в Украине в целом. А вот направление корпоративного питания только начинало формироваться. Это было 8-9 лет назад, и именно тогда мы решили развиваться в этом сегменте. доставка обедов и смарт-холодильники — разумные решения, занимающие минимум места и позволяющие обеспечить персонал свежими блюдами в любое время. С годами спрос на эти услуги будет только расти", — рассказала исполнительная директор Unit Catering Елена Мережко.

Большинство участников специализируются именно на кейтеринге и доставке ланчей, поскольку это также самые распространенные варианты накормить штат. Из-за больших капитальных затрат и потребности в определенной площади меньшую долю рынка занимает организация столовых и фудкортов. А вот вендинговые решения из-за роста спроса начинают предлагать все больше компаний. Этот формат приобретает популярность у клиентов и подходит как для офиса одной компании, так и для бизнес-центров, в которых вендинг закроет потребность для сотрудников нескольких компаний. Кроме того, это минимальные затраты на организацию: не требуются повара или большие помещения, только пространство для автоматов. Доступность 24/7 позволяет сотрудникам есть в удобное для них время или даже покупать блюда на ужин, а широкий ассортимент обеспечивает гибкость в выборе. Заметным игроком в этом сегменте является проект MHP Food Service от МХП.

MHP Food Service работает на рынке корпоративного питания уже больше года, и за это время мы видим четкую тенденцию к автоматизации. Ее подтверждает, в частности, активное развитие нашего формата вендинга – продажи еды через автоматы. Такой подход минимизирует человеческий фактор и позволяет поставить еду там, где раньше это было невозможно, в максимально удобном формате — когда человек сам выбирает, когда и что ему купить. Наталья Игнатюк Руководительница проекта MHP Food Service

Она добавила, что раньше у бизнесов был запрос на корпоративное питание в формате столовых или доставки, но теперь рынок двигается в инновации.

Сервис – ключевой фактор в организации корпоративного питания

Игроки рынка ожидают, что в ближайшие годы корпоративное питание в Украине будет становиться все более технологичным, в том числе расти спрос на автоматизированные решения, локальные кухни для офисов, здоровое меню и интеграцию с цифровыми платформами заказа.

"Автоматизация процессов сегодня охватывает почти все сферы. При этом сервис остается ключевым, ведь работодателям важно получить полный цикл обслуживания: от заказа до предложений по ассортименту, периодичности поставок, условиям хранения и потребления", - говорит руководитель проекта MHP Food Service Наталья Игнатюк.

Бизнес-деятельность системных игроков типа La Famiglia Catering и MHP Food Service может задать новое качество сервиса, когда компании получают не просто обеды, а полноценную экосистему питания. В то же время на рынке есть место и для нишевых операторов — локальных кейтерингов, таких как GastroLoft, а также сервисов доставки, как Star Lunch, и специализированных форматов, ориентированных на определенные категории потребителей, предлагаемых FoodEx. Таким образом, рынок корпоративного питания переходит от простого обеспечения едой к комплексному сервису заботы о работниках.

Люди не хотят готовить дома или носить с собой. Все сводится к вопросу времени, ведь все хотят сделать заказ за один клик и не думать об этом каждый день. Поэтому мы закрываем именно эту потребность удобства, скорости и качества. Для компаний корпоративное питание становится элементом нематериальной мотивации и частью социального пакета. А для бренда работодателя это очень классно работает, когда ты предлагаешь хороший офис, команду и бесплатное питание. В условиях войны, стресса, отключений света это уже must have для компаний, заботящихся о своих сотрудниках. Ольга Масловская Руководитель проекта La Famiglia Catering

По ее мнению, будущее рынка – за профессиональными аутсорс-компаниями. Например, на рынке Европы и США большинство компаний пользуются услугами кейтерингов, ведь они предоставляют качество, эффективные решения и профессиональный подход. Уже сегодня украинский рынок заметно продвигается именно в этом направлении.

Для бизнеса корпоративное питание – это уже не просто удобство, а часть социального пакета, что повышает привлекательность работодателя. Сотрудники все чаще оценивают не только уровень зарплаты, но и комфортные условия труда, в частности, возможность полноценно питаться на работе. Я не могу сказать, что корпоративное питание является основным стимулом возвращаться в офис, но оно точно помогает сделать этот процесс более приятным и удобным. Многие компании, которые решают вернуть работников в офис, в первую очередь думают именно об организации питания. На мой взгляд, рынок корпоративного питания продолжит развиваться. Спрос будет расти, ведь люди постепенно возвращаются в офисы, и компании, которые частично или полностью дотируют питание своих работников, будут иметь преимущество. Такие работодатели выглядят более заботливыми и конкурентными на рынке труда. Елена Мережко Исполнительный директор Unit Catering

Отраслевые лидеры

MHP Food Service (МХП)

Год основания: 2024

MHP Food Service — проект компании МХП, специализирующейся на бизнес-решениях по организации корпоративного питания и готовых решений для фуд-бизнесов. Предлагает комплексное решение от доставки порционных блюд и установки автоматизированных вендинговых систем до сопровождения организации шведской линии на локациях. В 2025 году MHP Food Service активно развивает направление автоматизированной продажи готовых блюд, что позволяет компаниям обеспечивать питание работников даже при отсутствии кухни или персонала до 30 тыс. порций готовых блюд в месяц. Благодаря масштабам производства, контроля качества и гибким логистическим решениям, MHP Food Service формирует новые стандарты на рынке корпоративного питания в Украине.

La Famiglia Catering

Год основания: 2015

La Famiglia Catering — один из лидеров украинского кейтерингового рынка, предоставляющего услуги в сегменте питания, в частности, корпоративного. Компания обслуживает офисы, бизнес-центры, частные мероприятия и крупные события, предлагая блюда премиального уровня с учетом диетических и персональных запросов клиентов. В 2025 году La Famiglia Catering расширила направление комплексного обслуживания компаний: от доставки горячих обедов до создания постоянных фудзон на предприятиях. Акцент на свежести, сервисе и стабильном качестве позволяет компании удерживать позицию одного из ключевых игроков рынка.

Unit Catering

Год основания: 1992

Unit Catering предоставляет услуги корпоративного питания для предприятий, офисов, медицинских учреждений, образовательных учреждений и других организаций. Компания предлагает комплексные решения, включающие организацию столовых полного цикла, разработку меню и обеспечение питания непосредственно на территории клиента. Компания работает с разными форматами корпоративного питания – от доставки обедов до решений с использованием смарт-холодильников. Ежедневно Unit Catering готовит более 2,5 тысяч блюд и сотрудничает с 58 компаниями.