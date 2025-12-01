Обіди на роботі: що відбувається з ринком корпоративного харчування в Україні

В Україні корпоративне харчування давно перестало бути лише їжею на роботі. В умовах дефіциту кадрів турбота про співробітників стає конкурентною перевагою для компаній, а забезпечення обідами в офісах може бути додатковим інструментом мотивації. Цю тенденцію підсилює й економічний фактор, адже у багатьох закладах громадського харчування обіди та бізнес-ланчі подекуди стають дорожчими, ніж готові страви, котрі пропонують сервіси з організації корпоративної їжі.

Актуальність корпоративного харчування зростає і через загрозу відключень електроенергії. За потенційних блекаутів обладнані генераторами офіси є для багатьох працівників більш комфортним місцем для роботи, ніж власні домівки. Тому організація харчування у цьому разі стає частиною критичної інфраструктури компаній.

У той час, коли бізнес шукає рішення, як годувати персонал, ринок реагує на попит і трансформується, пропонуючи нові формати, кращий асортимент та ширше покриття. Розповідаємо, що відбувається із корпоративним харчуванням в Україні, які рішення пропонують гравці ринку, зокрема MHP Food Service, La Famiglia Catering, Unit Catering та інші, і які переваги новий сегмент дає його учасникам та споживачам.

Хто замовляє харчування на роботу

Запит на організацію обідів на роботі зберігається у різних галузях, проте найактивнішими замовниками залишаються IT-компанії, особливо великі. Для них корпоративне харчування є важливою складовою пакета турботи про працівників. Наприклад, багато IT-компаній користуються послугами La Famiglia Catering, яка також забезпечує медичне харчування для пацієнтів стаціонарів — серед її клієнтів мережа лікарень "Добробут". Крім того, La Famiglia Catering надає послуги харчування на території підприємств, зокрема на фармацевтичному заводі "Дарниця", де було створено сучасну їдальню для працівників. Щодо виробничих і логістичних компаній, то для них важливо забезпечити обіди безпосередньо на місці або організувати доставку, оскільки це критично для роботи на лініях. Для прикладу, сучасні кухні та їдальні облаштовані на підприємствах "Метінвесту".

Представники бізнесу прагнуть створити зручну офісну екосистему, де їжа є одним із ключових факторів комфорту. Яскравий приклад — київський бізнес-центр "Геліос", який встановив холодильники із готовими порційними стравами від MHP Food Service. Запит також є у сферах охорони здоров’я, освіти та державного управління, тобто там, де працюють в умовах напруженого графіка. Так, комплексне харчування організували в Інституті кардіології ім. М. Стражеска та Інституті нейрохірургії ім. А. Ромоданова.

При цьому український бізнес має до корпоративного харчування чіткі запити. Насамперед йдеться про гнучкість, якість страв та можливість комбінувати різні формати. Бізнес також очікує постачання навіть за умов перебоїв з електрикою чи логістикою. Водночас співробітники не хочуть витрачати час у чергах, тому зручні інтерфейси замовлення та оплати стають обов’язковими. Зростає також запит на здорову, збалансовану їжу, зокрема дієтичні або вегетаріанські опції.

Ми бачимо, як дедалі більше людей переходять на здорове харчування: зменшують споживання вуглеводів, додають більше білків, обирають збалансовані страви. Зростає інтерес до веганських і вегетаріанських раціонів — це вже не нішевий тренд, а нова норма. Люди все частіше піклуються про своє здоров’я, і ми як кейтерингова компанія підлаштовуємося до цих змін, пропонуючи рішення, що відповідають сучасним харчовим звичкам. Марина Бригинець Керівниця напряму корпоративного та медичного харчування La Famiglia Catering

Що пропонують основні гравці ринку

Ринок корпоративного харчування представлений низкою сервісів, які спеціалізуються на різних форматах обслуговування. Найпопулярніші з них такі:

Їдальні — власні або орендовані приміщення з кухнею, персоналом і залом для приймання їжі. Формат характерний для великих підприємств. Такі послуги, зокрема, надає Unit Catering, що спеціалізується на рішеннях під ключ та облаштуванні їдалень повного чи доготовчого типу, коли частина страв готується на центральній кухні, а решта — на місці. Також цю послугу надає La Famiglia Catering.

Кейтеринг. Компанії укладають договори з професійними постачальниками їжі, які доставляють повноцінні обіди у зазначений час. Рішення популярне серед бізнес-центрів та офісів середнього масштабу. Відомим гравцем у цій сфері є La Famiglia Catering, яка робить акцент на ресторанну якість страв.

Доставка ланчів. Найчастіше організовується через сервіси доставки або кухні-партнери. Перевагою є гнучкість та можливість індивідуального вибору. Наприклад, у форматі доставки обідів працює Star Lunch. Компанія пропонує щоденне меню, гнучкі умови та високу організаційну дисципліну.

Фудкорти. У великих бізнес-центрах поширена модель із кількома операторами харчування: це зручно для орендарів із різними вподобаннями і вигідно для мережевих закладів.

Вендинг. Автомати зі снеками, напоями або готовими стравами — оптимальний варіант для більшості компаній. Таке рішення пропонують, наприклад, MHP Food Service від МХП, Gudfood, La Famiglia Catering у межах мережі кав’ярень "Весна".

Харчові абонементи. Компенсації або часткове покриття витрат на обіди через партнерські програми. Такий формат підходить для дистанційних команд або компаній із гібридним графіком.

Популярні формати

Ринок корпоративного харчування в Україні має регіональну специфіку: компанії працюють у межах свого міста чи області, обслуговуючи локальні бізнеси та не маючи присутності в інших регіонах. Ніша глобальних гравців, які охоплюють сервісом усю країну, лише розвивається.

"Коли ми починали працювати, то ринок кейтерингу, фуршетів, банкетів, організації заходів уже був досить насиченим у Києві та в Україні загалом. А от напрям корпоративного харчування лише починав формуватися. Це було 8-9 років тому, і саме тоді ми вирішили розвиватися у цьому сегменті. Ми почали з корпоративної їжі, доставки обідів та обслуговування офісів і державних установ — зараз маємо з ними контракти. Тепер найбільш популярними форматами є доставка обідів та смарт-холодильники — розумні рішення, що займають мінімум місця й дозволяють забезпечити персонал свіжими стравами у будь-який час. З роками попит на ці послуги лише зростатиме", — розповіла виконавча директорка Unit Catering Олена Мережко.

Більшість учасників спеціалізуються саме на кейтерингу та доставці ланчів, оскільки це також найпоширеніші варіанти нагодувати штат. Через більші капітальні витрати та потребу у певній площі меншу частку ринку займає організація їдалень та фудкортів. А ось вендингові рішення, через зростання попиту, починають пропонувати дедалі більше компаній. Цей формат набуває популярності у клієнтів і підходить як для офісу однієї компанії, так і для бізнес-центрів, в яких вендинг закриє потребу для працівників одразу кількох компаній. Крім того, це мінімальні витрати на організацію: не потрібні кухарі чи великі приміщення, лише простір для автоматів. Доступність 24/7 дозволяє співробітникам їсти у зручний для них час або навіть купувати страви на вечерю, а широкий асортимент забезпечує гнучкість у виборі. Помітним гравцем у цьому сегменті є проєкт MHP Food Service від МХП.

MHP Food Service працює на ринку корпоративного харчування вже понад рік, і за цей час ми бачимо чітку тенденцію до автоматизації. Її підтверджує, зокрема, активний розвиток нашого формату вендингу — продажу їжі через автомати. Такий підхід мінімізує людський фактор і дозволяє поставити їжу там, де раніше це було неможливо, у максимально зручному форматі — коли людина сама обирає, коли і що їй купити. Наталія Ігнатюк Керівниця проєкту MHP Food Service

Вона додала, що раніше у бізнесів був запит на корпоративне харчування у форматі їдалень або доставки, але тепер ринок рухається в інновації.

Сервіс — ключовий фактор в організації корпоративного харчування

Гравці ринку очікують, що у найближчі роки корпоративне харчування в Україні ставатиме дедалі технологічнішим, зокрема зростатиме попит на автоматизовані рішення, локальні кухні для офісів, здорове меню та інтеграцію з цифровими платформами замовлення.

"Автоматизація процесів сьогодні охоплює майже всі сфери. При цьому сервіс залишається ключовим, адже роботодавцям важливо отримати повний цикл обслуговування: від замовлення до пропозицій щодо асортименту, періодичності постачання, умов зберігання і споживання", — каже керівниця проєкту MHP Food Service Наталія Ігнатюк.

Бізнес-діяльність системних гравців на кшталт La Famiglia Catering та MHP Food Service може задати нову якість сервісу, коли компанії отримують не просто обіди, а повноцінну екосистему харчування. Водночас на ринку є місце і для нішевих операторів — локальних кейтерингів, як-от GastroLoft, а також сервісів доставки, як Star Lunch, та спеціалізованих форматів, орієнтованих на певні категорії споживачів, котрі пропонує FoodEx. Таким чином, ринок корпоративного харчування переходить від простого забезпечення їжею до комплексного сервісу турботи про працівників.

Люди не хочуть готувати вдома чи носити із собою. Усе зводиться до питання часу, адже всі хочуть зробити замовлення за один клік і не думати про це щодня. Тому ми закриваємо саме цю потребу — зручності, швидкості та якості. Для компаній корпоративне харчування стає елементом нематеріальної мотивації та частиною соціального пакета. А для бренду роботодавця це дуже класно працює, коли ти пропонуєш гарний офіс, команду і ще й безкоштовне харчування. В умовах війни, стресу, відключень світла це вже must have для компаній, які дбають про своїх співробітників. Ольга Масловська Керівниця проєкту La Famiglia Catering

На її думку, майбутнє ринку — за професійними аутсорс-компаніями. Для прикладу, на ринку Європи та США більшість компаній користуються послугами кейтерингів, адже вони надають якість, ефективні рішення та професійний підхід. Уже сьогодні український ринок помітно рухається саме у цьому напрямі.

Для бізнесу корпоративне харчування — це вже не просто зручність, а частина соціального пакета, що підвищує привабливість роботодавця. Співробітники дедалі частіше оцінюють не лише рівень зарплати, а й комфортні умови праці, зокрема можливість повноцінно харчуватись на роботі. Я не можу сказати, що корпоративне харчування є основним стимулом повертатися до офісу, але воно точно допомагає зробити цей процес приємнішим і зручнішим. Багато компаній, які вирішують повернути працівників до офісу, насамперед думають саме про організацію харчування. На мою думку, ринок корпоративного харчування продовжить розвиватися. Попит зростатиме, адже люди поступово повертаються в офіси, і компанії, які частково або повністю дотують харчування своїх працівників, матимуть перевагу. Такі роботодавці виглядають більш турботливими й конкурентними на ринку праці. Олена Мережко Виконавча директорка Unit Catering

Галузеві лідери

MHP Food Service (МХП)

Рік заснування: 2024

MHP Food Service — проєкт компанії МХП, що спеціалізується на рішеннях для бізнесів щодо організації корпоративного харчування та готових рішень для фуд-бізнесів. Пропонує комплексне рішення від доставки порційних страв та встановлення автоматизованих вендингових систем до супроводу в організації шведської лінії на локаціях. У 2025 році MHP Food Service активно розвиває напрям автоматизованого продажу готових страв, що дозволяє компаніям забезпечувати харчування працівників навіть за відсутності кухні чи персоналу до 30 тис. порцій готових страв на місяць. Завдяки масштабам виробництва, контролю якості та гнучким логістичним рішенням MHP Food Service формує нові стандарти на ринку корпоративного харчування в Україні.

La Famiglia Catering

Рік заснування: 2015

La Famiglia Catering — один із лідерів українського кейтерингового ринку, що надає послуги у сегменті харчування, зокрема корпоративного. Компанія обслуговує офіси, бізнес-центри, приватні заходи та великі події, пропонуючи страви преміального рівня з урахуванням дієтичних і персоналізованих запитів клієнтів. У 2025 році La Famiglia Catering розширила напрям комплексного обслуговування компаній: від доставки гарячих обідів до створення постійних фудзон на підприємствах. Акцент на свіжості, сервісі та стабільній якості дозволяє компанії утримувати позицію одного з ключових гравців ринку.

Unit Catering

Рік заснування: 1992

Unit Catering надає послуги корпоративного харчування для підприємств, офісів, медичних закладів, освітніх установ та інших організацій. Компанія пропонує комплексні рішення, які включають організацію їдалень повного циклу, розроблення меню та забезпечення харчування безпосередньо на території клієнта. Компанія працює з різними форматами корпоративного харчування — від доставки обідів до рішень із використанням смарт-холодильників. Щодня Unit Catering готує понад 2,5 тис. страв та співпрацює з 58 компаніями.